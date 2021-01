Kauden kolmannen voittonsa JYPistä ottanut IFK pelasi edellisen ottelunsa tasan kolme viikkoa sitten.

HIFK–JYP 3–2

HIFK palasi tasan kolmen viikon mittaiseksi venyneeltä pelitauoltaan voitokkaasti, kun se kaatoi JYPin kotihallissaan päätöserän osumillaan 3–2.

Ratkaisun laukoi Joonas Lyytinen vain 37 sekuntia ennen päätössummeria. Lyytinen upotti kauden yhdeksännen osumansa etunurkkaan Markus Ruusun räpylän vierestä.

”Siinä oli aika pitkä pyöritys meillä, saimme paljon tilanteita. Kaveri oli aika passiivinen, ylhäällä viivassa oli tilaa ja se aukesi minulle sinne laitaan. Pieni feikkilaukaus keskelle ja nopea laukaus jaloista, niin meni etukulmasta sisään”, Lyytinen kertasi.

”Tämmöisiä pelejäkin tulee, ja on tärkeää, että saimme kairattua kolme pistettä. Alla on pitkä tauko, olemme pelanneet viimeksi ennen joulua ja treenanneet paljon.”

Kauden kaikki kolme JYP-otteluaan voittanut IFK aloitti kirinsä kakkosketjun värkkäämällä osumalla.

Ville Leskinen jätti kiekon päädyssä Alex Broadhurstille, jonka syötön Teemu Tallberg ohjasi etukulmasta. Ottelu oli syyskuussa loukkaantuneelle Leskiselle kauden ensimmäinen.

2–2-tasoituksen laukoi b-pisteiden välistä Sebastian Dyk kultaista kypärää kantaneen Jere Sallisen esityöstä. Sallinen sai parhaan pistemiehen merkin päähänsä, kun pörssikärki Anton Lundell puuttui kokoonpanosta karanteenin vuoksi.

Lundell palasi Suomeen varhain torstaiaamuna alle 20-vuotiaiden MM-pronssimitali kaulassaan.

JYPin maalit syntyivät virolaishyökkääjä Robert Rooban lavasta.

Rooba osui ensin vastahyökkäyksen päätteeksi Niilo Halosen torjumasta irtokiekosta ja 0–2 syntyi vapaasti maalin edustalta Jani Tuppuraisen loistosyötöstä.

Ottelu oli IFK:lle vasta kolmas reiluun kuukauteen. Koronaviruspandemia keskeytti kauden joulukuun alussa, minkä jälkeen pelejä on pelattu harvakseltaan rajujen yleisömäärärajoitusten vuoksi.

”Kyllä se tietysti vähän aikaa ottaa ensimmäisissä peleissä, eikä kaikki välttämättä osu kohdalleen ensimmäisistä luistimenpiirroista”, Lyytinen kertoi.

IFK pelasi joulukuussa vain Lukkoa (1.12.) ja SaiPaa (18.12.) vastaan eli JYP-ottelu oli sille vasta kolmas reiluun kuukauteen.

”Se on aika vähän tässä nykypelissä. En muista, koska olisimme pelanneet näin vähän tähän ajanjaksoon, mutta tilanne on mikä on maailmalla ja Suomessa, joten on mentävä sillä, mitä käsketään”, Lyytinen sanoi.

Mikäli lähipäivinä ei nähdä uusia ottelusiirtoja, pelaa IFK seuraavan ottelunsa tiistaina Mikkelin Jukurien vieraana.