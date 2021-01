Verkossa toimivasta laskurista näkee päivän hiihdettyjen kierrosten määrän ja voi päätellä ladun ruuhkatilannetta.

Espoon Oittaalle asennettiin ennen joulua ladun varteen uusi kävijälaskuri, joka on paljastanut jännittäviä asioita hiihdon harrastajien tottumuksista.

Espoon laduista vastaavan ulkoilupäällikkö Petri Forsmanin mukaan nykyinen tutkatoimintoon perustuva laskuri on luotettavampi kuin aikaisemmat, joita Oittaalla on kokeiltu.

”Olemme viime vuosien aikana kokeilleet useampaakin laitetta, eikä mikään niistä ole laskenut sinne päinkään”, Forsman sanoo HS:lle.

Kaksi aikaisempaa laitetta on perustunut infrapunasäteeseen ja kolmas tutkaan.

”Mutta se oli niin kehitysvaiheessa, että siitäkään ei tullut oikeanlaista tulosta. Tämä uusi laite perustuu myös tutkaan, ja se reagoi, kun hiihtäjä tulee kohdalle.”

Laskuri on asennettu Oittaalla loivaan ylämäkeen. Laite laskee käytännössä kierroksia. Vilkkaimpina aikoina kyseisessä kohdassa saattaa mennä kaksi tai jopa kolme hiihtäjää rinnakkain.

”Kun on vähän hitaampi vauhti, se laskee vähän paremmin. Suurin virhe tulee siitä, että kun on ollut niin paljon hiihtäjiä, koska rinnakkain eteneviä hiihtäjiä laite ei laske hyvin. Jos on kaksikin rinnakkain, jää toinen laskematta. Tässäkin on siis virhemarginaalia, mutta tämä on kuitenkin tarkin laite, joka meillä on ollut”, Forsman sanoo.

Tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona eli loppiaisena laskuri rekisteröi lähes saman määrän kierroksia, runsaat 10 000. Tuolloin käytössä oli vajaan puolentoista kilometrin tykkilatu.

Kuntoilijahiihtäjien kierrosmäärät vaihtelevat paljon. Jos oletetaan esimerkiksi, että keskimäärin ihmiset hiihtivät tuolloin neljä kierrosta eli 5–6 kilometriä, sen mukaan kävijöitä olisi ollut vuorokauden aikana 2 000–3 000

”Kävijöiden määrää on vaikea arvioida. Siihen pitäisi olla yksi portti, josta tullaan sisään.”

Loppiaisena puolenpäivän aikaan Oittaan iso parkkipaikka oli ääriään myöten täynnä. Forsmanin mukaan talviaikaan parkkitilaa on 350 autolle.

”Kun varsinkin viikonloppuisin on tuntikausia tilanne, että parkkiruudut ovat loppu, onhan siinä silloin liikkeellä aika paljon hiihtäjiä.”

Oittaan laskuri kertoo heti päivittyvän vuorokauden online-tilanteen, josta voi päätellä ladun ruuhkaisuutta. Esimerkiksi tänään lauantaina klo 11:een mennessä kierroksia oli rekisteröity jo reilusti yli 3 000, vaikka nyt Oittaalla voi hiihtää jo yli kahden kilometrin kierroksia.

Lisäksi tarjolla on seitsemän viime päivän kierrosmäärät.

Oittaan kävijälaskuri näyttää myös, miten ladun käyttö jakaantuu vuorokauden eri tunneille. Nyt on käynyt ilmi, että ladulla hiihdetään myös keskellä yötä. Esimerkiksi lauantain vastaisena yönä joku oli hiihtänyt 13 kierrosta puolenyön aikaan.

Yöhiihtoon ei tarvita edes otsalamppua, sillä kuntoradan valaistus on päällä vuorokauden ympäri.

Forsmanin mukaan yöhiihtäjistä on myös silminnäkijähavaintoja.

”Kyllä se oikeasti pitää paikkansa. Kun olemme tehneet lumetushommia yön yli, niin tämä on nähty. Ei siellä oravat juokse ladun yli. Hiljattain oli sellainen tilanne, että vuorokauden aikana klo 1–2 ei ollut yhtään hiihtäjää, mutta jokaisena muuna tuntina oli.”

Hiihdon harrastajien joukossa lienee ihmisiä, joille työrytmin takia onnistuu hiihtäminen vaikka aamuyön tunteina, mutta Forsmanin mukaan yöhiihtäjät saattavat liittyä myös koronapandemiaan.

”Jotkut pelkäävät koronaa aika paljonkin, joten siitä johtuen he pyrkivät hiihtämään sellaiseen aikaan, että ladulla ei olisi ketään muuta. Voi olla, että yöhiihtäjiä olisi vähemmän, jos koronaa ei olisi.”

Forsmanin mukaan kävijälaskureita halutaan yleensä käyttää liikuntapaikoilla.

”Näin voidaan osoittaa se, kuinka suosittuja eri paikat ovat. Varmaan poliitikoille on tärkeää, että saadaan todennettua, että on oikeasti ollut hyötyä jonkin liikuntapaikan rakentamisesta.”