Miesten voittoon Tour de Skillä liittyy enää yksi pieni jännityksen kohde, ja siinä on pelissä pala Norjan hiihtomainetta

Aleksandr Bolšunov on kiinni toisessa peräkkäisessä Tour de Skin kokonaisvoitossa.­

Venäjän Aleksandr Bolšunov on loistava yleishiihtäjä, joka ansaitsee toisen peräkkäisen voittonsa Tour de Ski -kiertueella.

Miesten kokonaiskilpailun voittoon liittyykin enää yksi pieni jännittämisen kohde.

Kyse on siitä, kuinka suurella erolla Bolšunov voittaa ja rikkooko hän siihen liittyvän ennätyksen.

Miesten suurin voittajan ja toiseksi sijoittuneen välinen aikaero 3.15,7 on peräisin vuodelta 2016. Silloin voiton vei Norjan Martin Johnsrud Sundby. Kyseessä oli arvokisojen välivuosi, joten käytännössä kaikki parhaat hiihtäjät olivat mukana.

Naisissa vastaava ennätys on 2.42,0 ja Norjan Ingvild Flugstad Østbergin nimissä vuodelta 2019, ja se säilyy varmasti.

Bolšunov on nyt kiinni ennätyksessä, sillä toisena oleva Ranskan Maurice Manificat on hänestä kolmen minuutin ja 22 sekunnin päässä. Eron säilyttäminen vaatii yhteislähtökilpailussa vielä töitä, sillä konkari Manificat on ollut monta kertaa yksi loppunousun parhaista kiipeäjistä. Toisesta sijasta käydäänkin vielä raaka kamppailu.

Viime vuonna Bolšunov oli loppunousun maalissa kolmanneksi nopein, ja edellä oli vain kaksi norjalaista.

Naisten kilpailussa Krista Pärmäkoski voi luottaa siihen, että hän on selvästi kokenein niistä naisista, jotka kamppailevat kolmannesta sijasta. Ruotsin Ebba Andersson ja Venäjän Tatjana Sorina ovat jopa Alpe Cermisin debytantteja.