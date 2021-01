Albin Granlund pelaa 1,5 vuoden sopimuksella Stal Mielecissä.

Suomen jalkapallomaajoukkueen puolustaja Albin Granlund siirtyy Puolan pääsarjassa pelaavaann Stal Mieleciin, jossa pelaa myös keskikenttäpelaaja Petteri Forsell.

Koska Granlundille Puola on uusi tuttavuus, Forsell päätti auttaa Granlundia asuntoasioissa. Forsell kertoo Twitterissä, että hän soitti yhdelle asunnonomistajalle ja sopi, että kaksikko menee katsomaan asuntoa.

Nyt Forsell epäilee joko puolan- tai englanninkielen ääntämystään, sillä ilmoitukseen oli lisätty vain viisi minuuttia puhelun jälkeen: ”Ei ukrainalaisille työporukoille.”

Stal Mielec on nousijajoukkue Puolan pääsarjassa Ekstraklasassa. Joukkue on 16 joukkueen sarjassa 15:s. Nyt Puolassa on talvitauko, ja sarja jatkuu 29. tammikuuta.