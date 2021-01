Antti Aalto ja Niko Kytösaho hyppäsivät mainiosti Titisee-Neustadtin mäkikisan avauskierroksella, mutta menettivät asemiaan toisella kierroksella.

Alppihiihto

Adelboden, Sveitsi: Miesten maailmancup:

Suurpujottelu: 1) Alexis Pinturault Ranska 2.18,36 (1.09,68+1.08,68), 2) Filip Zubcic Kroatia jäljessä 1,26 sekuntia (1.10,40+1.09,22), 3) Loic Meillard Sveitsi –1,65 (1.09,38+1.10,63). , 4) Marco Odermatt Sveitsi –1,67 (1.10,08+1.09,95), 5) Aleksander Aamodt Kilde Norja –1,69 (1.10,36+1.09,69), 6) Luca De Aliprandini Italia –2,06 (1.11,16+1.09,26). , 7) Gino Caviezel Sveitsi –2,20, 8) Roland Leitinger Itävalta –2,24, 9) Thibaut Favrot Ranska –2,25, 10) Justin Murisier Sveitsi –2,54.

Samu Torsti Suomi keskeytti 1. kierroksella.

Maailmancupin kokonaiskilpailu 16/38 kisan jälkeen: 1) Pinturault 675, 2) Kilde 560, 3) Odermatt 501, 4) Zubicic 455, 5) Henrik Kristoffersen Norja 371, 6) Meillard 309,... 123) Torsti 4.

Suurpujottelucup: 1) Pinturault 440, 2) Odermatt 400, 3) Zubcic 368.

Seuraava kilpailu: 10.1. pujottelu (Adelboden).

St. Anton, Itävalta:

Naisten maailmancup, syöksylasku: 1) Sofia Goggia Italia 1.24,06, 2) Tamara Tippler Itävalta jäljessä 0,96 sekuntia, 3) Breezy Johnson USA –1,04, 4) Ester Ledecka Tshekki –1,10, 5) Laura Pirovano Italia –1,15, 6) Ilka Stuhec Slovenia ja Corinne Suter Sveitsi –1,16. , 8) Elena Curtoni Italia ja Lara Gut-Behrami Sveitsi –1,34,10) Kira Weidle Saksa –1,48.

Suomalaisia ei ollut mukana.

Maailmancup, kokonaiskilpailu 12/32 kisan jälkeen: 1) Petra Vlhova Slovakia 637 pistettä, 2) Michelle Gisin Sveitsi 498, 3) Goggia 402, 4) Mikaela Shiffrin USA 385, 5) Katharina Liensberger Itävalta 380, 6) Marta Bassino Italia 343,

... 93) Rosa Pohjolainen Suomi 4.

Syöksycup (3/8): 1) Goggia 280, 2) Suter 220, 3) Johnson 180.

Seuraava kilpailu: 10.1. supersuurpujottelu (St. Anton).

Ampumahiihto

Oberhof, Saksa: Maailmancup, takaa-ajokisat:

Naiset, 10 km: 1) Tiril Eckhoff Norja 32.20,9 (0+1+0+1), 2) Marte Olsbu Röiseland Norja jäljessä 0,5 sekuntia (0), 3) Lisa Theresa Hauser Itävalta –43,0 (0+0+0+1), 4) Svetlana Mironova Venäjä –1.11,2 (1+0+1+0), 5) Anais Chevalier-Bouchet Ranska –1.20,8 (1+1+0+0), 6) Monika Hojnisz-Starega Puola –1.21,4 (0+0+0+1), 7) Dorothea Wierer Italia –1.23,1, 8) Hanna Öberg Ruotsi –1.36,3 9) Jelena Krushinkina Valko-Venäjä –1.36,3, 10) Linn Persson Ruotsi –1.41,4,

... 34) Mari Eder Suomi –3.49,7 (0+1+0+1),... 55) Erika Jänkä Suomi –8.02,6 (2+0+1+2).

Maailmancup, kokonaiskilpailu 11/26 kisan jälkeen: 1) Röiseland 509 pistettä, 2) Eckhoff 466, 3) H. Öberg 466, 4) Elvira Öberg Ruotsi 379, 5) Dzinara Alimbekava Valko-Venäjä 355, 6) Wierer 350,

... 44) Eder 62,... 66) Suvi Minkkinen Suomi 16.

Takaa-ajocup (4/8): 1) Eckhoff 204, 2) Röiseland 204, 3) H. Öberg 179,

... 41) Eder 27,... 47) Minkkinen 16.

Seuraava kilpailu: 10.1. sekaviesti 4x6 km (Oberhof).

Miehet, 12,5 km: 1) Sturla Holm Lägreid Norja 36.01,8 (0+1+0+1), 2) Johannes Dale Norja jäljessä 15,6 sekuntia (0+0+0+2), 3) Tarjei Bö Norja –25,4 (0+0+0+3), 4) Fabien Claude Ranska –30,7 (0+0+0+2), 5) Lukas Hofer Italia –36,4 (0+1+1+2), 6) Jakov Fak Slovenia –41,2 (0+0+0+1), 7) Sebastian Samuelsson Ruotsi –45,4, 8) Johannes Thingnes Bö Norja –46,1, 9) Simon Desthieux Ranska –46,5, 10) Arnd Peiffer Saksa –51,4,

... 41) Tero Seppälä Suomi –3.23,3,... 50) Tuomas Harjula Suomi –4.38,8.

Maailmancupin kokonaiskilpailu 11/26 kisan jälkeen: 1) J. T. Bö 522, 2) Lägreid 481, 3) Dale 434, 4) T. Bö 423, 5) Samuelsson 403, 6) Emilien Jacquelin Ranska 379,

... 42) Seppälä 64,... 51) Harjula 27,... 53) Olli Hiidensalo Suomi 26.

Takaa-ajocup (4/8): 1) Lägreid 201, 2) J. T. Bö 173, 3) Dale 172,

... 45) Seppälä 19,... 58) Hiidensalo 3.

Seuraava kilpailu: 10.1. sekaviesti 4x6 km (Oberhof).

Ampumaurheilu

Ilmakiväärin ja -pistoolin EM-näyttötapahtuma, (kilpailut järjestetään useilla paikkakunnilla Suomessa):

Miehet:

Ilmakivääri: 1) Aleksi Leppä HAS 628,1, 2) Juho Kurki KaA 623,2, 3) Sebastian Långström KSF 621,0, 4) Joni Stenström RS 618,9, 5) Cristian Friman ESF 614,8, 6) Riku Koskela SA 620,4.

Ilmapistooli: 1) Karri Turunen NAS 580, 2) Konsta Kivi TSA 563, 3) Jorma Jäntti KAMS 561, 4) Oskari Tuominen SA 560, 5) Aleksi Pirttimäki PAS 557, 6) Markku Pitkäranta IU 554.

Naiset:

Ilmakivääri: 1) Saana Peltonen KeuSA 623,6, 2) Emmi Hyrkäs Hahlo 622,3, 3) Marianne Palo IMAS 619,6, 4) Mira Mäkelä LappjA 617,8, 5) Inka Havukainen Hahlo 616,9, 6) Henna Viljanen KSF 615,9.

Ilmapistooli: 1) Susanna Saksa HSA 563, 2) Elina Silver TSA 558, 3) Ritva Karri KokMAS 556, 4) Reetta Lustig PAS 551, 5) Sonja Aaltonen TSA 550, 6) Tuula Nenonen KokMAS 529.

Miehet, 20-v:

Ilmakivääri: 1) Aleksi Kasi IMAS 616,1, 2) Luukas Koota ESF 611,6, 39) Niko Antila HSA 609,6.

Ilmapistooli: 1). Arttu Laulainen KeAms 560, 2) Leevi Intonen VamSA 548, 3) Lasse Kurkela RS 537.

Naiset, 20-v:

Ilmakivääri: 1) Viivi Kemppi MyA 625,3, 2) Elli Männistö PuKU 616,9, 3) Sonja Maria Myllys Hahlo 615,8.

Ilmapistooli: 1) Ella Hakala IMAS 569, 2) Vilja-Alina Ahokangas KokMAS 531, 3) Katja Makkonen MA 501.

Tytöt, 16-v:

Ilmakivääri: 1) Sonja Nenonen Hahlo 387,2, 2) Pihla Pulliainen KokMAS 369,2.

Kivääri, R5: 1) Sari Posio TSA 633,5.

Liikkuvan maalin kaudenavaus:

Normaalijuoksut

Miehet: 1) Topi Hulkkonen ESA 572, 2) Niklas Hyvärinen RS 570, 3) Aaro Vuorimaa LSA 569, 4) Heikki Lähdekorpi SA 565, 5) Krister Holmberg RS 560.

Naiset: 1) Marika Karisjoki TSA 547.

Miehet, 20-v: 1) Mikko Hakala K-64 553.

Naiset, 20-v: 1) Ida Heikkilä K-64 557.

Sekajuoksut

Miehet: 1) Heikki Lähdekorpi 386, 2) Niklas Hyvärinen RS 379 (17), 3) Topi Hulkkonen ESA 379 (16), 4) Aaro Vuorimaa LSA 378, 5) Krister Holmberg RS 376.

Naiset: 1) Marika Karisjoki TSA 377.

Miehet, 20-v: 1) Mikko Hakala K-64 371.

Naiset, 20-v: 1) Ida Heikkilä K-64 376

Futsal

Miesten liiga:

Akaa Futsal–SoVo 4–3 (1–2)

Sievi FS–HIFK FS 3–4 (1–0)

Mad Max–Riemu 2–3 (1–0)

KaDy–GFT ja. 4–3, 3–3 (0–1)

JoSePa–PJK 1–4 (0–0)

FC Kemi–PP-70 12–0 (6–0)

Seuraavat ottelut: 10.1.ToPV–PP-70, Riemu–GFT, Sievi FS–KaDy, Ilves FS–JoSePa, 13.1.Akaa Futsal–Ilves FS, Riemu–JoSePa.

Naisten liiga:

GFT–HIFK FS ja. 2–4, 2–2 (1–0)

Ylöjärven Ilves–KP-V 7–4 (4–3)

KaDy–MuSaFutsal 2–4 (0–1)

Seuraavat ottelut: 10.1.HIFK FS–FC OPA, FC Sport J–ACE, Ilves FS–FC Halikko, 16.1.GFT–FC Halikko, KP-V–Ilves FS, FTK-Tornio–HIFK FS, Ylöjärven Ilves–FC Sport J, KaDy–ACE.

Hiihto

Val di Fiemme, Italia: Maailmancupin 18/33 kilpailu, Tour de Ski -kiertueen 7/8 etappi, sprintti (p):

Naiset: 1) Linn Svahn Ruotsi 3.14,69, 2) Maja Dahlqvist Ruotsi –0,54, 3) Emma Ribom Ruotsi –0,84, 4) Natalia Neprjajeva Venäjä –1,60, 5) Tatjana Sorina Venäjä –1,97, 6) Krista Pärmäkoski Suomi –2,42, 7) Jonna Sundling Ruotsi, 8) Julia Stupak Venäjä, 9) Anamarija Lampic Slovenia, 10) Jessica Diggins USA,

...16) Johanna Matintalo Suomi.

Kiertueen tilanne: 1) Diggins 2.27.51, 2) Stupak –0.54, 3) Pärmäkoski –1.51, 4) Neprjajeva –1.58, 5) Sorina –2.03, 6) Ebba Andersson Ruotsi –2.10, 7) Rosie Brennan USA –2.19, 8) Katharina Hennig Saksa –2.27, 9) Svahn –3.25, 10) Alisa Zhambalova Venäjä –3.31,

...17) Matintalo –4.53.

Maailmancupin pisteet: 1) Brennan 602, 2) Sorina 543, 3) Neprjajeva 490, 4) Diggins 486, 5) Stupak 442, 6) Lampic 411,

...suomalaiset: 17) Pärmäkoski 206, 24) Kerttu Niskanen 131, 27) Matintalo 108, 49) Laura Mononen 33, 54) Joensuu 25, 69) Lylynperä 12.

Miehet: 1) Oskar Svensson Ruotsi 3.19,83, 2) Gleb Retivih Venäjä –0,24, 3) Aleksandr Bolshunov Venäjä –0,32, 4) Federico Pellegrino Italia –0,70, 5) Valentin Chauvin Ranska –0,76, 6) Artjom Maltsev Venäjä –3,15, 7) Markus Vuorela Suomi, 8) Janosch Brugger Saksa, 9) Aleksandr Terentjev Venäjä, 10) Ilia Semikov Venäjä,

...suomalaiset: 18) Juho Mikkonen –2.18,2, 21) Lauri Lepistö –4.24,1, 31) Verneri Suhonen –6.17,8.

Kiertueen tilanne: 1) Bolshunov 2.59.38, 2) Manificat –3.22, 3) Ivan Jakimushin Venäjä –3.27, 4) Maltsev –3.27, 5) Denis Spitsov Venäjä –3.50, 6) Jevgeni Belov Venäjä –5.00, 7) Dario Cologna Italia –5.07, 8) Andrei Melnitshenko Venäjä –5.13, 9) Celement Parisse Ranska –5.43, 10) Francesco de Fabiani Italia –6.01,

...suomalaiset: 25) Vuorela –8.12, 40) Mikkonen –13.04, 50) Lepistö –19.00, 58) Suhonen –24.42.

Maailmancupin pisteet: 1) Bolshunov 851, 2) Pellegrino –412, 3) Jakimushin 397, 4) Melnitshenko 381, 5) Maltsev 323, 6) Belov 319,...suomalaiset: 22) Iivo Niskanen 147, 25) Ristomatti Hakola 128, 30) Joni Mäki 114, 45) Vuorela 67, 61) Mikkonen 40, 65) Perttu Hyvärinen 33, 74) Lepistö 21, 84) Suhonen 11, 88) Lauri Vuorinen 10.

Seuraavat kilpailut: 10. 1. Val di Fiemme, Italia, naisten 10 ja miesten 16 kilometrin yhteislähtökilpailut (v).

Jalkapallo

Espanjan liiga: Sevilla–Real Sociedad 3–2, Granada–Barcelona 0–4, Osasuna–Real Madrid myöh. Atletico Madrid–Athletic Bilbao siirrettiin huonon sään takia.

Italian Serie A: Benevento–Atalanta 1–4 (B: Perparim Hetemaj kentälle 58. minuutilla), Genoa–Bologna 2–0, AC Milan–Torino myöh.

Saksan Bundesliiga: Leverkusen–Werder Bremen 1–1 (L: Lukas Hradecky 90 min, WB: Niklas Moisander vaihdossa), Freiburg–Köln 5–0, Union Berlin–Wolfsburg 2–2, Schalke–Hoffenheim 4–0 (S: Malick Thiaw kentälle 88. minuutilla), Mainz–Eintracht Frankfurt 0–2, Leipzig–Dortmund myöhemmin.

Englannin cup 3. kierrosta: Boreham Wood–Millwall 0–2, Everton–Rotherham ja. 2–1, Luton–Reading 1–0, Norwich–Coventry 2–0 (N: Teemu Pukki kentälle 72. minuutilla), Nottingham–Cardiff 1–0, Chorley–Derby 2–0, Blackburn–Doncaster 0–1, Blackpool–West Bromwich 2–2, rp. 3–2, Bristol Rovers–Sheffield United 2–3, Burnley–Milton Keynes 1–1, rp. 4–3, Exeter–Sheffield Wednesday 0–2, Oldham–Bournemouth 1–4, QPR–Fulham ja. 0–2 (Q: Nicholas Hämäläinen kentälle 91. minuutilla, v), Stevenage–Swansea 0–2, Stoke–Leicester 0–4, Wycombe–Preston 4–1, Arsenal–Newcastle ja. 2–0, Brentford–Middlesbrough 2–1 (B: Marcus Forss 90 min), Huddersfield–Plymouth 2–3, Manchester United–Watford myöhemmin..

Jääkiekko

Liiga: JYP–Lukko 0–2 (0–1, 0–0, 0–1), KalPa–Ilves 3–2 (1–0, 1–0, 1–2), SaiPa–Pelicans 4–2 (1–1, 0–1, 3–0), Sport–HPK vl. 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0), Tappara–Jukurit 3–5 (2–1, 1–1, 0–3), Ässät–Kärpät 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Seuraavat ottelut: 12.1. Jukurit–HIFK, KalPa–Sport.

KHL: Dinamo Msk–Dinamo Mn 2–0 (1–0, 1–0, 0–0), Avangard–Metallurg Mg 4–2 (3–0, 0–1, 1–1), Riian Dinamo–Lokomotiv 1–4, (1–2, 0–2, 0–0), LJ: Teemu Pulkkinen 1+1.

Sarjakärki (suluissa pelatut ottelut):

Länsilohko: 1) TsSKA (42) 65 pistettä, 2) SKA (44) 59, 3) Lokomotiv (43) 61, 4) Dinamo Msk (44) 56, 5) Minskin Dinamo (43) 51, 6) Jokerit (39) 48.

Itälohko: 1) Ak Bars (43) 68, 2) Avangard (44) 62, 3) Metallurg Mg (44) 55, 4) Salavat (44) 54, 5) Traktor (43) 51.

Naisten liiga, yläjatkosarja: Ilves–KalPa 6–3 (1–0, 1–2, 4–1), K-Espoo–HPK vl. 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0).

Sarjatilanne: 1) K-Espoo 47 pistettä/19 ottelua, 2) KalPa 44/19, 3) HIFK 44/20, 4) Ilves 37/20, 5) HPK 35/20, 6) TPS 34/19.

Naisten liiga, alajatkosarja, 1. kierros: Lukko–RoKi 2–3 (0–1, 2–0, 0–2), Sport–Kärpät 2–4 (1–2, 1–1, 0–1), Kuortane–JYP 4–2 (2–0, 0–2, 2–0).

Jääpallo

Miesten Bandyliiga: Akilles–Narukerä 8–1 (3–0), Botnia–Kampparit 3–5 (1–0), Veiterä–HIFK 5–1 (2–0).

Jokaiselle joukkueelle kertyy runkosarjassa 16 ottelua. Neljä parasta etenevät ylempään jatkosarjaan ja viisi seuraavaa alempaan jatkosarjaan.

Seuraavat ottelut: 10.1. HIFK–Narukerä, 13.1. WP 35–Veiterä, 15.1. Akilles–Kampparit, 16.1. OLS–WP 35, Botnia–Narukerä, JPS–HIFK.

Koripallo

NBA: Detroit–Phoenix 110–105, Boston–Washington 116–107, New York Knicks–Oklahoma 89–101, New Orleans–Charlotte 110–118, Houston–Orlando 132–90, Memphis–Brooklyn 115–110, Milwaukee–Utah 118–131, Golden State–LA Clippers 115–105, LA Lakers–Chicago 117–115 (C: Lauri Markkanen ei pelannut), Sacramento–Toronto 123–144.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga: Etta–Hurrikaani 1–3 (19–25, 25–19, 21–25, 18–25).

Naisten Mestaruusliiga: Hämeenlinna–Kuortane 3–0 (25–18, 25–22, 25–22), LP-Vampula–WoVo 3–0 (25–21, 25–17, 25–19).

Lumilautailu

Maailmancup, Kreischberg, Itävalta:

Big air -hyppyjen kauden 1. kilpailu, lopputulokset:

Miehet: 1) Max Parrot Kanada 165,00 pistettä, 2) Sven Thorgren Ruotsi 164,00, 3) Mons Röisland Norja 163,20, ...5) Rene Rinnekangas Suomi 154,40, ...23) Mikko Rehnberg Suomi 127,20.

Rinnekangas sai karsinnoissa 162,60 pistettä ja oli eränsä toinen. Rehnberg oli eränsä 11:s.

Naiset: 1) Zoi Sadowski Synnott Uusi-Seelanti 162,40, 2) Kokomo Murase Japani 161,80, 3) Anna Gasser Itävalta 161,40, ...9) Enni Rukajärvi Suomi 136,00.

Mäkihyppy

Titisee-Neustadt, Saksa: Maailmancupin 12/28 kilpailu:

HS142: 1) Kamil Stoch Puola 281,6 (139-144), 2) Halvor Egner Granerud Norja 277,6 (137,5-138,5), 3) Piotr Zyla Puola 270,8 (143-139,5), 4) Markus Eisenbichler Saksa 268,7 (138-139,5), 5) Andrzej Stekala Puola 265,2 (143,5-134), 6) Robert Johansson Norja 263,3 (133-137), 7) Dawid Kubacki Puola 262,3 (143-128), 8) Marius Lindvik Norja 259,2 (131,5-135,5), 9) Stefan Kraft Itävalta 255,7 (133,5-135,5), 10) Ryoyu Kobayashi Japani 252,4 (130,5-135),

...20) Niko Kytösaho Suomi 228,0 (137,5-122), 21) Antti Aalto Suomi 227,9 (142,5-119,5).

Maailmancupin pistetilanne: 1) Granerud 848, 2) Eisenbichler 634, 3) Stoch 608, 4) Zyla 454, 5) Kubacki 433, 6) Anze Lanisek Slovenia 372, 7) Karl Geiger Saksa 367, 8) Johansson 364,...32) Aalto 70, 44) Kytösaho 34.

Maailmancupin seuraavat kilpailut: 10. 1. Titisee-Neustadt, Saksa.

Raviurheilu

Lahti: Toto 75:

1. lähtö, lv 2140 m Aloittelevien nuorten lähtö: 1) Macce/Kari Venäläinen 17,9a (3,66), 2) Cashman Go 17,9a (13,83).3) What The Hell 17,9a (8,5).4) Tessie 17,9a (7,86). Toto (1-3-5): 3,66 1,69-3,78-2,25 30,48.

2. lähtö, sh 2140 m: 1) Franster/Teemu Keskitalo 31,5a (2,7), 2) Aale 31,6a (7,09).3) Kala-Kalle 32,1a (24,6).4) Villijäbä 32,5a x (2,28).poissa: 1, 5. Toto (8-4-2): 2,70 1,20-1,87-2,69 5,53.

3. lähtö, lv 2140 m: 1) Overdose/Santtu Raitala 16,9a (2,78), 2) Make a Wish H.C.* 17,0a (34,01).3) Gintonic 17,1a (6,8).4) Slick Vick 17,3a (21,09). Toto (6-7-2): 2,78 1,39-5,41-2,14 31,26.

4. lähtö, lv 2140 m Tammalähtö: 1) Majestic Missy/Jukka Torvinen 16,9a (60,59), 2) Nutcracker 17,1a (21,42).3) Miss Jaybird 17,3a (11,65).4) Queen Of Pirates 17,3a (18,44). Toto (8-2-6): 60,59 11,82-4,69-4,78 276,62.

5. lähtö, TROIKKA-1, lv 2140 m Tammalähtö: 1) Double Revenge/Ari Moilanen 14,7a x (7,06), 2) Bansky 15,0a (1,76).3) Millstone's Vivid 15,0a (57,43).4) True Devotion 15,2a (10,8). Toto (6-10-4): 7,06 1,67-1,20-4,95 5,96. Troikka: 155,07.

6. lähtö, Toto 75-1, sh 2140 m Kavioliiga: 1) Morison/Tapio Perttunen 24,9a (5,68), 2) Välähdys 25,1a (4,58).3) Rokin Maxi 25,3a (6,0).4) Pyörylän Paroni 25,4a (3,39). Toto (5-7-3): 5,68 2,08-1,80-2,37 17,40.

7. lähtö, Toto 75-2, lv 2140 m: 1) Pica-Pica Oak/Hannu Torvinen 15,5 (2,98), 2) Ankle Socks 16,4 (25,24).3) Gognap 16,4 (5,96).4) Ridgehead Laurette 15,7 (8,02).poissa: 9. Toto (16-3-2): 2,98 1,70-4,27-2,15 33,96.

8. lähtö, Toto 75-3 TROIKKA-2, lv 2140 m 15 hevosen autolähtö: 1) Credit To Love/Jukka Torvinen 15,0a (4,32), 2) Donna Leonora 15,2a (38,42).3) Knocking Match 15,2a (7,13).4) Callela Lincoln 15,3a (2,35). Toto (14-11-12): 4,32 2,49-6,38-2,64 74,44. Troikka: 602,60.

9. lähtö, Toto 75-4 Toto4-1, sh 2140 m: 1) Draken/Santtu Raitala 27,0a (1,91), 2) Vennelmon Varma 27,1a (7,23).3) Eeti 27,1a (9,33).4) Vilju 27,5a (22,17). Toto (2-8-3): 1,91 1,37-2,04-2,58 6,86. Toto4 voitto-osuus: 2,96.

10. lähtö, Toto 75-5 Toto4-2 TROIKKA-3, lv 2140 m: 1) Casimir Tof/Tommi Kylliäinen 13,9a (33,7), 2) Night Guard 14,0a (3,61).3) Piteraq* 14,1a (3,48).4) Borgmester 14,2a x (10,81).poissa: 1, 12. Toto (4-11-10): 33,70 5,14-1,53-1,60 56,08. Toto4 voitto-osuus: 46,71. Troikka: 648,11.

11. lähtö, Toto 75-6 Toto4-3 DUO-1, sh 2140 m: 1) Lennon Rapina/Antti Teivainen 27,1 (3,01), 2) Hulluduunari 26,4 (4,76).3) Adven Ture 27,4 (25,64).4) Melkeri 27,5 (95,63).poissa: 15. Toto (5-10-6): 3,01 1,80-2,53-4,21 8,13. Toto4 voitto-osuus: 70,12.

12. lähtö, Toto 75-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-4, lv 2140 m: 1) Jack Vader/Samuli Innanen 13,9a (11,77), 2) Leader Brodde 14,0a (20,25).3) Ricocone 14,1a (10,06).4) Amazing Warrior 14,2a (1,63).poissa: 1. Toto (3-2-9): 11,77 3,62-5,65-2,81 48,37. Toto4 voitto-osuus: 275,16. Troikka: 202,01. Päivän Duo: 5-3, kerroin: 19,65.

Toto4 pelivaihto 49952,20 e, voitto-osuus 275,16 e

Pelivaihto 772469,68 e,

Sundsvall

Diamantstoet, 2140m, 1.palk. 110 000kr, 1) Essie Gonzales/Jorma Kontio (valmentaja Katja Melkko) 15,1.

Kultadivisioona, 2140m, 1. palk. 150 000kr, 1) Disco Volante/Ulf Ohlsson (Stefan Melander) 12,2a, 2) Grainfield Aiden/Hannu Korpi.

Pronssidivisioona, 2140m, 1. palk. 110 000kr, 1) Marschall Match/Ulf Ohlsson (Tuija Irri) 13,8.

Monté, 2140m, 1. palk. 30 000kr, 1) Guilty Pleasure/Erica Guldhag (Hannu Korpi) 14,5a.

Salibandy

Miesten F-liiga: TPS–Happee 8–3 (1–2, 2–1, 5–0), SPV–OLS 8–5 (6–2, 1–2, 1–1), LASB–Oilers 1–11 (1–3, 0–3, 0–5), Jymy–Tiikerit vl. 3–4 (2–2, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1).

Naisten F-liiga A: EräViikingit–Koovee 7–4 (1–2, 4–1, 2–1). TPS–SSRA ja. 5–6 (3–1, 1–2, 1–2, 0–1)

Naisten F-liiga B: Steelers–Welhot 4–7 (0–4, 3–1, 1–2), LoSB–Pirkat 2–13 (0–2, 1–6, 1–5), ÅIF–O2-Jyväskylä 7–2 (3–1, 1–0, 3–1).

Rahapelejä

Keno 1/21

Myöhäisarvonta (8.1.): 2, 8, 11, 18, 24, 25, 27, 31, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 56, 59, 62, 70. Kunkkunumero: 43.

Päiväarvonta (9.1.): 2, 8, 9, 12, 13, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 41, 43, 49, 50, 56, 57, 65, 66. Kunkkunumero: 56.

Ilta-arvonta (9.1.): 1, 2, 10, 11, 13, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 35, 40, 44, 53, 62, 64, 65, 66, 70. Kunkkunumero: 26

Lauantai-Jokeri 1/21

Lauantai 9. 1.

Jokerinumero: 3 2 9 7 2 2 5

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Lotto 1/21

Lauantai 9. 1.

Oikeat numerot: 7, 17, 23, 27, 29, 32, 38

Lisänumero: 40

Plusnumero: 20

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 97 868,37 e, 6 oikein 2 524,98 e, 5 oikein 48,07 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 0,00 e, 5 oikein 240,35 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 e

TOTO75, Jokimaa

Oikea rivi:

1. lähtö: 5 Morison, poissa: -

2. lähtö: 16 Pica-Pica Oak, poissa: 9

3. lähtö: 14 Credit To Love, poissa: -

4. lähtö: 2 Draken, poissa: -

5. lähtö: 4 Casimir Tof, poissa: 1, 12

6. lähtö: 5 Lennon Rapina, poissa: 15

7. lähtö: 3 Jack Vader, poissa: 1

Voitonjako:

7 oikein voitto-osuus 4869,89 e., 6 oikein voitto-osuus 57,27 e., 5 oikein voitto-osuus 5,39 e.

Tv-urheilua

Yle TV2

11.25, 14.30 Alppihiihdon mc: Miesten pujottelun 1. ja 2. lasku, Adelboden. 12.25 Ampumahiihdon mc: sekaviesti, Oberhof. 13.40, 16.30 Hiihdon mc: naisten ja miesten loppunousu, Val di Fiemme. 15.35 Ampumahiihdon mc: pariviesti, Oberhof. 17.25, 18.40 Mäkihypyn mc: HS142, Titisee-Neustadt.

Yle Areena

11.25, 14.25 Alppihiihdon mc: miesten pujottelun 1. ja 2. lasku, Adelboden. 12.25 (u) Ampumahiihdon MC: sekaviesti, Oberhof. 15.35 Ampumahiihdon mc: pariviesti, Oberhof. 17.25 Mäkihypyn mc: HS 142, Titisee-Neustadt.

Elisa Viihde Sport

18.45 Elisa Nordic Championship: Lohko C. 19.20 Liga ACB: Unicaja–TD Systems Baskonia.

C More Sport 1

01.00, 23.00 PGA-kiertue: Sentry Tournament of Champions. 14.55 La Liga: Levante–Eibar, 17.10 Cádiz–Alavés, 19.25 Elche–Getafe.

C More Sport 2

21.55 La Liga: Real Valladolid–Valencia.

Eurosport 1

13.45, 16.33 Hiihdon mc: Naisten ja miesten loppunousu. 12.28, 15.33 Ampumahiihdon mc: sekaviesti ja pariviesti, Oberhof. 17.23 Mäkihypyn mc: HS 142, Titisee Neustadt.

Eurosport 2

06.09 Golf: PGA-kiertue: Tour Tournament of Champions. 12.23 Alppihiihdon mc, St. Anton. 14.48 Snooker: London Masters.

Ruutu

12.55 Koripallon 1. Divisioona: Torpan Pojat–BC Nokia.13.50 F-Liiga: FBC Loisto–TPS. 13.55 Koripallon 1. Divisioona: HBA-Märsky–Jyväskylä Basketball Academy. 13.55 Naisten Liiga: HPK–HIFK, 14.25 JYP–RoKi, 14.45 TPS–Ilves. 14.55 Koripallon 1. Divisioona: Munkkiniemen Kisapojat–Korikouvot. 15.25 Naisten Liiga: Kuortane–Kärpät, 16.10 Lukko–Sport, KalPa–K-Espoo. 16.50 F-Liiga: EräViikingit–Welhot. 16.50 Lentopallon naisten Mestaruusliiga: OrPo–WoVo, JymyVolley–Hämeenlinna. 16.55 Koripallon 1. Divisioona: PeU-Basket–Hyvinkään Ponteva, Karkkila–Forssan Koripojat, Westside–Kipinä Basket, Raholan Pyrkivä–Lappeenrannan NMKY, Team Pajulahti–PuHu Juniorit, Hyvinkään Ponteva–Helsingin NMKY. 17.25 Koripallon 1. Divisioona: Helsingin NMKY–Torpan Pojat. 17.50 F-Liiga: OLS–Steelers. 18.55 Koripallon 1. Divisioona: Oulu Basketball–Pyrintö Akatemia A. 23.00 NBA: Los Angeles Clippers–Chicago Bulls.

V Sport Urheilu

15.20 Englannin cup: Crawley Town–Leeds. 20.00 NFL playoffs: Tennessee Titans–Baltimore Ravens, 23.35 New Orleans Saints–Chicago Bears, 03.10 Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns.

V Sport 1

15.25 Englannin cup: Chelsea–Morecambe.

V Sport Jääkiekko

13.55 KHL: Jokerit–Avtomobilist.

V Sport Jalkapallo

15.20 Englannin cup: Chelsea–Morecambe, 18.50 Marine–Tottenham, 21.35 Newport–Brighton.

V Sport Football

13.55 Naisten Superliiga: Everton-Manchester United. 16.20 Bundesliiga: Augsburg–Stuttgart, 18.50 Bielefeld–Hertha Berlin.

V Sport Premium

15.25 Englannin cup: Manchester City–Birmingham, 18.55 Marine–Tottenham, 21.40 Newport–Brighton.