Nuorten Leijonien MM-pronssijoukkueen kapteeni Anton Lundell, 19, oli Kanadassa joukkueensa henkinen ja pelillinen johtaja.

Julkisuudessa hänet on nostettu myös HIFK:n alkukauden selväksi ykköstähdeksi.

Tiistaina Jukureita vastaan liigakaukaloihin palaavalla Lundellilla on kuitenkin aikuisten tasolla pelissään vielä kehitettävää.

Ykköskierroksen NHL-varauksen edelle menee toistaiseksi hyökkäyspään osalta ainakin kaksi HIFK-pelaajaa, joista toinen on jo ehtinyt lähteä Helsingistä.

Tämän kauden liigajoukkueet voi melko helposti jaotella kahteen kastiin niin, että raja asetetaan joulutauon yhdeksännen ja kymmenennen sijan välille.

Kärkiyhdeksikön jälkeen taso putoaa selvästi. Pohjakuusikon muodostavat Ässät, SaiPa, Jukurit, Sport, JYP ja HPK. Pelien jatkuttua Ässät on onnistunut kampeamaan itsensä yhdeksännelle sijalle Tapparan edelle, mutta koronakaudella olennaisemmassa pistekeskiarvossa Ässät on Tapparan lisäksi myös SaiPan ja Sportin takana.

Vahva avojään luistelu kuuluu Lundellin ykkösaseisiin. Nuori sentteri on tätä vahvuutta hyödyntämällä pystynyt heikompia vastustajia vastaan tekemään ajoittain mitä haluaa. Pienessä tilassa vaadittavaa räjähtävyyttä ei liikkeestä löydy samalla tavalla.

Lundellin liigakauden 20 pisteestä puolet ovat peruja kahdesta ottelusta sarjataulukon peräpään joukkueita vastaan.

Lappeenrannassa Lundell rankaisi SaiPaa neljän maalin edestä, ja kummallisessa Jukurit-murskavoitossa (11–1) syntyi kuusi tehopistettä.

Yhteensä Lundell on tehnyt pohjakuusikkoa vastaan seitsemässä ottelussa 16 pistettä. Jäljelle jää kärkijoukkueita varten siis kymmenen ottelua, mutta vain yksi maali ja kolme syöttöä.

Analytiikkaihmisten inhoamassa plus-miinus-tilastossa +11 muuttuu neljällä pakkasella olevaksi saldoksi.

Erityisen huomattava pudotus on Lundellin laukaisuprosentissa: häntäpään joukkueita vastaan Lundellin laukaukset uppoavat maaliin 24,4 prosentin teholla. Kärkijoukkueita vastaan tehokkuus putoaa 1,9 prosenttiin, eli lähes 13 kertaa huonommaksi.

Kärkijoukkueiden viedessä ylimääräisen tilan pois, tyytyy Lundell usein laukaukseen hyökkäysalueen reunoilta maalintekosektorin ulkopuolelta.

Tällöin maalin todennäköisyys on aina pienempi, vaikka Lundell pystyykin laadukkaalla laukauksellaan päihittämään todennäköisyydet silloin tällöin.

Peliälyltään eteviä keskushyökkääjiä kehutaan siitä, että he tekevät ketjukavereistaan parempia. Lundellin suoraviivaisuus jättää ajoittain ketjukaverit hieman varjoon.

Paljon Lundellin kanssa pelannut ruotsalaislaituri Sebastian Dyk on osittain tämän seurauksena ollut alkukauden syväjäässä. Kaksikon välille on kehkeytynyt ajoittain kilpailu siitä, kumpi pystyy laukomaan enemmän.

Viime perjantain JYP-ottelussa Dyk sai tehtyä kauden toisen maalinsa, kun ketjukaveri Jere Sallinen suoran nopean hyökkäyksen sijaan hidasti peliä ja tarjoili kiekon ruotsalaiselle avoimeen tilaan.

Jää nähtäväksi, millaiset ketjut HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen kokoaa, kun joukkueesta on myös lähtenyt kasa NHL-lainoja, ja liigan laiturieliittiin kuuluva Ville Leskinen on toipunut loukkaantumisesta.

Nuorten Leijonien kapteenina Anton Lundellin vastuuna oli toimia myös toisena pronssimitalien jakajana. Kuvassa mitalin ja onnittelut saa Kärppien hyökkääjä Aku Räty.­

Lundellin kohdalla on muistettava, että kyse on vasta 19-vuotiaasta pelaajasta, joka on tehnyt kovatasoisessa aikuisten sarjassa 17 ottelussa yli pisteen ottelua kohden. Se on kova suoritus.

Nuorten Leijonien päävalmentajan Antti Pennasen mielestä Lundell voisi jo nyt pelata NHL:ssä monessa joukkueessa kolmos- tai nelosketjussa.

Yhdessä alaketjujen sentteriltä vaadittavassa osa-alueessa Lundellilla olisi kehitettävää, sillä hänen aloitusprosenttinsa Liigassa on 48,1.

Lukema ei ole heikko, mutta ei myöskään mairitteleva paljon aloittavalle ison roolin sentterille.

NHL:ssä aloittaminen on vielä vaikeampaa. Nykyään sarjan parhaimpiin puolustaviin hyökkääjiin kuuluvalla Aleksander Barkovilla meni vuosia, ennen kuin hänen aloitusprosenttinsa nousi yli 50:n. Edelliset kolme kautta Barkov on aloittanut yli 53 prosentin tehokkuudella.

Ketkä sitten ovat niitä HIFK:n suurempia hyökkäyspään onnistujia, erityisesti tasaisemmin, kovissa otteluissa ja ratkaisupaikoissa?

Yksi noista onnistujista on jo jättänyt punapaidat. Emil Bemström osoittautui niin kovaksi vahvistukseksi kuin SHL-maalikuninkaalta ja 20 NHL-pisteen pelaajalta saattoi odottaa.

Kolme voittomaalia tehnyt Bemström oli alkukaudella Lundellista käänteinen versio. Ruotsalaislaituri ei syttynyt heikkoja joukkueita vastaan, mutta kovemmissa peleissä jälki oli tuhoisaa.

Isossa osassa Bemströmin maaleista avaintekijänä oli vain ja ainoastaan hän itse: tuhoisan laukauksen lisäksi Bemström voitti tärkeitä kaksinkamppailuja ja aavisti erityisesti jatkoajalla tilaisuudet maalipaikoille pääsemiseen mestarillisesti.

Kapteenin C-kirjain on saanut Jere Sallisen nousemaan uudelle tasolle. Kuvassa Sallinen juhlii tekemäänsä tasoitusmaalia ottelussa Tappara–HIFK 25. helmikuuta 2020.­

Toinen tärkeä hahmo HIFK:lle on ollut kapteeni Jere Sallinen.

Sallinen on ollut mahdollistamassa maaleja näkymättömämmällä työllä, kuten oikein ajoitetuilla hyökkäyspään aloitusvoitoilla tai vahvalla maskipelaamisella.

Maalin syntymisen kannalta ratkaisevista suorituksista pistesaldo ei ole aina välttämättä karttunut.

Sallinen sai paitaansa kapteenin C-kirjaimen kesken viime kauden. Lisääntynyt vastuu on saanut kokeneen hyökkääjän nousemaan uudelle tasolle: ennen vaihtoa 15 ottelussa tuloksena oli viisi tehopistettä, kun taas kapteenina 55 ottelussa Sallisen pistesaldo on 27 maalia ja 24 syöttöä.

Puolustajista erityisesti yksi on nostanut tasoaan merkittävästi. on nostanut tasoaan merkittävästi. Joonas Lyytisellä oli kahden farmissa vietetyn kauden jälkeen HIFK:hon saapuessaan maine etevänä kiekollisena puolustajana, mutta erityisesti viime kaudella otteet olivat hapuilevia ja epävarmoja.

Tällä kaudella Lyytinen on ollut kuin eri pelaaja. Marraskuun lopussa hän itse nosti huippusuoritusten syyksi kovan kesäharjoittelun, mutta sen mukana myös itseluottamus vaikuttaa löytyneen. Yhdeksän maalin saldo riittää puolustajien maalipörssissä kärkipaikalle ja kaikista pelaajista jaetulle kahdeksannelle sijalle.

Viimeisen minuutin voittomaali viime perjantain ottelussa JYPiä vastaan on esimerkki sellaisesta huippusuorituksesta, joka ei olisi viime kaudella onnistunut.

Lyytinen teki itsensä liikkeellään pelattavaksi, malttoi kiekon saadessaan, ja pienellä laukaisuharhautuksella ja sivuttaisliikkeellä loi tilaa omalle rannelaukaukselleen.