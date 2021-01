Tour de Skin 15:nnestä versiosta tuli siinä mielessä menestys, että se pystyttiin viemään läpi pandemian puristuksessa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

Jussi-Pekka Reponen­

Kun Suomen joukkue lähti koronatalven Tour de Ski -kiertueelle, menestysodotukset eivät olleet korkealla – ainakaan joukkueen ulkopuolella.

Tämä johtui siitä, että kiertuehiihtäjän kykynsä monesti näyttänyt Krista Pärmäkoski oli marraskuun sairastelun jäljiltä oman arvionsa mukaan noin kuukauden jäljessä kunnonrakentamisen aikatauluaan.

Lisäksi Pärmäkoski piti itselleen mysteerinä sitä, että tällä kertaa hän lähti Tourille vailla tavanomaista korkean paikan valmistautumistaan, ja Sveitsissä oli edessä kilpailemista korkealla mutta asumista alhaalla.

Krista Pärmäkoski­

Kokonaiskuvaan vaikutti toki sekin, että viime vuosien menestynein hiihtäjä Iivo Niskanen päätti jättää Tourin kokonaan väliin vedoten pandemian aiheuttamiin terveysriskeihin ja haluten olla vaarantamatta valmistautumista MM-kisoihin.

Tourin alussa tilannetta synkensi sekin, että parasta alkukauden kuntoaan moneen vuoteen esitellyt Kerttu Niskanen joutui jättämään Tourin kesken jo avausetapin jälkeen vatsataudin takia.

Kävi kuitenkin niin, että Tourilta löytyi mukavia ja jopa uudenlaisia suomalaisia ilonaiheita.

Pärmäkoski on ollut vuosia Suomen johtava naishiihtäjä. Hänet tunnetaan varmana kilpailijana, joka on viime vuosina pääsääntöisesti yltänyt tärkeimmissä kilpailuissa sille tasolle, jota on osattu odottaa.

Nyt Pärmäkoski yllätti sekä itsensä että monet muutkin menestymällä odotuksia paremmin ja sijoittumalla kokonaiskilpailussa viidenneksi. Viimeisinä päivinä hän toisteli, että Tour on sujunut yli odotusten.

”Minulle tämä oli superhyvä turnee”, Pärmäkoski sanoi sunnuntaina.

Johanna Matintalo­

Pärmäkosken lisäksi Tourin suomalaisia onnistujia ja myönteisiä yllättäjiä olivat Johanna Matintalo ja etenkin Markus Vuorela, jotka paransivat rutkasti uransa parhaita mc-sijoituksia. Ne ovat saavutuksia, joita ainakin hiihdon ystävät osaavat arvostaa.

Matintalon, 24, viidettä sijaa Fiemmen 10 km:n (p) yhteislähdössä voi pitää suomalaisittain kiertueen parhaana yksittäisenä suorituksena.

Sekä Matintalo että niin ikään 24-vuotias Vuorela saivat rankasta urakoinnistaan varmasti rutkasti itseluottamusta ja potkua uran tuleviin vaiheisiin.

Toki jälleen saatiin myös muistutus siitä, että Suomen hiihdon kärki on erittäin kapea.

Markus Vuorela­

Norjalaiset hiihtäjät, varsinkin naiset, ovat loistaneet Tourilla viime vuosina, kuten toki lähes kaikkialla lajissa. Kiertueen seitsemän edellistä naisten kokonaisvoittoa olivat menneet neljälle eri norjalaiselle.

Tällä kertaa norjalaiset loistivat poissaolollaan koronatilanteeseen vedoten. Samalla nähtiin, millaista hiihto olisi ilman lajin mahtimaata.

Viime vuoden Tourilla Therese Johaug otti kolmannen voittonsa, ja viiden parhaan joukossa oli neljä norjalaista.

Jos Norja olisi ollut tänä vuonna mukana, vastaavaa dominanssia tuskin olisi nähty.

Tätä voi perustella sillä, että Norjan naisten taso ei ole enää niin leveä kuin vielä viime vuonna, koska Ingvild Flugstad Østberg (viime Tourin kolmonen) jättää koko kauden väliin ja Astrid Uhrenholdt Jacobsen (viides) on lopettanut. Lisäksi Tourin kahdesti voittanut Heidi Weng ei ole ollut ainakaan alkukaudesta parhaimmillaan.

Vasta 19-vuotias Helene Marie Fossesholm on noussut maansa kärkinaisten joukkoon, mutta ei vielä lähellekään sitä tasoa, jolla esimerkiksi moninkertainen arvokisamitalisti ja Tourin voittaja (2019) Østberg on ollut.

Miehissä kukaan norjalainen olisi tuskin pystynyt panemaan kampoihin Aleksandr Bolšunoville, joka jo viime vuonna päihitti heidät. Venäläiset ovat muutenkin nostaneet joukkueena tasoaan.

Aleksandr Bolšunov­

Vuosien varrella on esitetty monenlaisia näkemyksiä siitä, miten Tourin tulokset heijastavat asetelmia tuleviin arvokisoihin. Tällä kertaa anti jäi tavanomaista laihemmaksi, koska norjalaiset olivat poissa.

Tässä mielessä tilanne alkaa valjeta vajaan kahden viikon päästä Lahden maailmancupissa, jossa ohjelmassa ovat yhdistelmäkilpailut ja viestit. Ja norjalaiset viivalla.

Pärmäkoski ja Iivo Niskanen ovat olleet viime arvokisoissa Suomen ainoat hiihtäjät, joihin on voinut kohdistaa realistisia mitaliodotuksia. Nyt kummankin ympärillä kilpailutilanne tuntuu vain kiristyvän, eli vastus siis vain kovenee.

Jos Bolšunov palautuu ilman ongelmia Tourin kuormituksesta, hän on tällä menolla suurin voittajasuosikki MM-kisojen kaikilla normaalimatkoilla.

Hän on vasta 24-vuotias ja kehittynyt vuosi vuodelta. Kaksi vuotta sitten hän ei ollut vielä näin vahva, mutta tuloksena oli silti kaksi henkilökohtaista MM-hopeaa. Viime kaudella Bolšunov dominoi jo maailmancupin kokonaiskilpailua.

Pärmäkoskelle riittää lähtökohtaisesti kovempia tai omantasoisia vastustajia Norjan lisäksi Ruotsista, Venäjältä ja Yhdysvalloista.

Tour de Ski kilpailtiin nyt 15:nnen kerran. Vuosien varrella sen asemaa ja arvostusta hiihdon maailmancupissa on kyseenalaistettu muun muassa sen takia, että monena vuonna osa huipuista, lähinnä naisten puolella, on jättänyt kiertueen väliin arvokisoihin valmistautumisen nimissä.

Siitä on kuitenkin vähän näyttöä, että osallistuminen Tourille olisi pilannut yksittäisen hiihtäjän mahdollisuuksia menestyä saman talven arvokisoissa.

Tällä kertaa Tour oli joka tapauksessa menestys paitsi keliolojen puolesta myös siinä mielessä, että se pystyttiin viemään ehjästi läpi pandemian kourissa.

Pari väärää hälytystä osui Suomenkin joukkueeseen, mutta ilmeisesti ainoa raportoitu koronatartunta oli Ranskan joukkueen valmentajalla.