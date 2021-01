AC Milan kasvatti 2–0-voitolla Torinosta sarjajohtonsa kolmeen pisteeseen.

Ruotsalainen tähtihyökkääjä Zlatan Ibrahimovic keräsi huomion, kun hän palasi loukkaantumisen jälkeen kentille lauantaina, kun hänen edustamansa AC Milan kaatoi Torinon maalein 2–0.

Ibrahimovic tuli kentälle vasta 85. minuutilla, eikä kasvattanut maalisaldoaan. Huomiota herätti sen sijaan 39-vuotiaan lämmittely ennen kentälle menoa.

Mies nimittäin osoitti olevansa varsin vetreässä kunnossa heilauttaen jalkansa muutaman kerran fysiikkavalmentajan pään yli.

Zlatan on tunnettu akrobaattisista maaleistaan, ja kaikesta päätellen niitä voidaan odottaa lisää. Tällä kaudella verkko on heilunut jo kymmenen kertaa, vaikka peliminuutteja on koossa 534.

AC Milan kasvatti voitolla eron sarjakärjessä paikallisvastustaja Interiin kolmeen pisteeseen.