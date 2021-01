Ari Huuselalla alkoi maanantaina kymmenes viikko yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa maapallon ympäri.

Samalla suomalaiskipparin stressitaso oli nousussa, kun tuuli eteläisellä Tyynellä valtamerellä Uuden-Seelannin itäpuolella puhalsi 30 solmun – yli 15 metriä sekunnissa – voimalla.

”Minulla onkin ollut pitkän aikaa leppoisat oltavat. On taas ryminää ja ryskettä. Olosuhteet ovat ikävät. Tuuli voimistuu, kun matalapainerintama saavuttaa ja vyöryy päälle. Yritän päästä alta pois, mutta seuraavat kuusi–seitsemän päivää ovat rajumpaa menoa”, Huusela kertoi.

Huusela ylitti perjantaina päivämäärärajan. Kun hän ennen sitä oli kaksitoista tuntia Suomen aikaa edellä, hän oli sen jälkeen saman verran kotimaan aikaa jäljessä.

”Kohta keitän iltapuuron. Täällä on vielä sunnuntai-ilta. Kello heilahti kerralla ympäri”, Huusela kertoi maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Meriliikenteen päivämääräraja kulkee suurelta osin 180. pituuspiiriä pitkin.

Huusela oli tehnyt uuden reitityksen. Veneen suunta on itäkaakkoon. Stark-vene kulki hulppeasti oli yli 50 kilometriä tunnissa.

”Hyvää on, että matka taittuu, mutta muuten mennään ohi oman mukavuusalueen. Pitää olla koko ajan tarkkana.”

Jos vauhti pysyy samanlaisena, Huusela laskee saavuttavansa Etelä-Amerikan kärjen Kap Hornin kahdessa viikossa.

Ari Huuselan Stark-vene kulki maanantaina hulppeasti oli yli 50 kilometriä tunnissa.­

”Se tuskin toteutuu. Todennäköisesti olen Kap Hornilla 26. tammikuuta, mutta tilanne elää. Maalintuloa en ole vielä uskaltanut tarkkaan laskea.”

Maaliin Les Sables d’Olonneen Ranskaan Huusela päässee helmikuun lopulla. Kap Hornin jälkeen matkaa Atlantilla on taitettavana ainakin kuukausi.

”Yritän puristaa maaliin helmikuussa. Se olisi huippusuoritus minulta.

Kokonaiskilpailussa Huuselan asema koheni viikonloppuna yhdellä, kun Isabelle Joschke keskeytti 11. sijalta noin 2 000 kilometriä Argentiinan rannikolta. Ranskalais-saksalaisen kipparin veneestä vaurioitui köli.

Joschke on Huuselan hyvä ystävä purjehduskisoista Atlantin yli. Huusela muun muassa myi Josckelle 2000-luvun alussa veneen, jolla suomalaisen piti osallistua Mini Transit -purjehdukseen Euroopasta Karibialle.

”Joschke osoitti jo silloin, että hän on lahjakas purjehtija, mutta hänellä on ollut epäonnea”, Huusela sanoi.

Huusela puolestaan osti saman veneen brittiläiseltä Samantha Daviesilta, joka joutui keskeyttämään Vendée Globe -kisan, mutta jatkaa sitä hyväntekeväisyyspurjehduksena.

Kamppailu yhdeksännen kerran purjehdittavan Vendée Globen voitosta kiristyy. Viisi venettä on 200 merimailin, noin 370 kilometrin päässä toisistaan.

Letkaa vetää edelleen ranskalainen Yannick Bestaven, jolla on 120 kilometrin johto maanmieheensä Charlie Daliniin.

Kärki purjehtii Brasilian rannikon korkeudella. Matkaa maaliin on 8 800 kilometriä.

Huusela on tällä hetkellä 25:s. Mukana on 26 venettä. Seitsemän on keskeyttänyt.