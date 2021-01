IIHF:n puheenjohtaja René Fasel keskusteli maanantaina Valko-Venäjän Minskissä Aljaksandr Lukašenkan kanssa ensi kevään MM-kisojen kohtalosta. Moni päättäjä on vaatinut kisojen siirtämistä pois Valko-Venäjältä.

Jääkiekon miesten ensi kevään MM-kisojen kohtalo venyy ainakin tammikuun lopulle.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja René Fasel tapasi maanantaina Valko-Venäjän Minskissä maan itsevaltiaan hallitsijan Aljaksandr Lukašenkan.

Valko-Venäjän on tarkoitus järjestää MM-turnaus yhdessä Latvian kanssa 21. toukokuuta –6. kesäkuuta.

Fasel on puolustanut Valko-Venäjän kisaisännyyttä huolimatta kansainvälisestä painostuksesta, joskin hän on myös sanonut, että maan ”haasteet” on otettava vakavasti.

Faselin näkemykseen ei ole vaikuttanut edes se, että Latvia on ilmoittanut vetäytyvänsä osaltaan järjestelyistä, mikäli kisoja ei siirretä pois Valko-Venäjältä.

Maanantaina Fasel toisti Minskissä aiemman kantansa, että urheilua ja politiikka ei pidä sekoittaa keskenään, eikä Valko-Venäjän MM-isännyyttä pitäisi perua.

”Urheilun pitäisi yhdistää ihmisiä, ei erottaa”, Fasel kommentoi venäläisen Championat-sivuston mukaan.

Hän myönsi, että tilanne on kuitenkin nyt ”hiukan erilainen” kuin ennen vuoden 2014 Minskin MM-kisoja. Silloinkin kansainvälinen yhteisö vaati IIHF:ää siirtämään kisat toiseen paikkaan.

Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Valko-Venäjän oppositio ovat vaatineet kisojen siirtämistä pois Minskistä, koska Lukašenka on yrittänyt tukahduttaa kovin ottein vilpillisten presidentinvaalien jälkeen alkanutta rauhanomaista kansannousua.

Maanantaina Faselin ja Lukašenkan tapaaminen alkoi lämpimällä halauksella. Lukašenka ylisti Faselia Valko-Venäjän ystäväksi ja kehui maataan vakaaksi ja turvalliseksi.

”René-rakas, olet kokenut ihminen ja ymmärrät parhaiten, että Valko-Venäjällä kaikki on parhaassa järjestyksessä. Meillä kukaan ei ole rynnännyt hallintorakennuksiin”, Lukašenka kommentoi.

Tällä hän viittasi Yhdysvaltojen tilanteeseen, kun Donald Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen Washingtonissa viime viikolla.

Lukašenkan mukaan Valko-Venäjä voi järjestää MM-kisat yksinään, jos Latvia vetäytyy järjestelyistä.

”Jos paine IIHF:ää kohtaa käy liian kovaksi, sitten Valko-Venäjä ei järjestä kisoja. Asia on teistä kiinni”, Lukašenka kommentoi valkovenäläisen Tribuna-sivuston mukaan.

Suomessa Valko-Venäjän kisojen siirtoa muualle ovat vaatineet muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd), Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola sekä Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.

Nummela sanoi maanantaina, että liitto odottaa IIHF:n ratkaisua ennen mahdollista boikottipäätöstä.

”Emme ole sulkeneet tässä asiassa mitään vaihtoehtoja pois. Arvioimme tilanteen IIHF:n päätösten jälkeen. Mielestämme kisat pitää siirtää toiseen paikkaan ja pelata tarvittavin terveysturvallisuuden turvaavin ratkaisuin. Uskon neljän Pohjoismaan toimivan asiassa yhtenä rintamana”, Nummela kirjoitti Twitterissä.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova muistutti Lukašenkan uudelleenvalinnan jälkeisistä seurauksista maassa.

”Yli 30 000 pidätettyä ihmistä. Turvallisuusjoukot ovat ampuneet ja hakanneet ihmisiä kuoliaaksi. Poliittisia vankeja on 169. Ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel nauttii lämpimästä tapaamisesta Lukašenkan kanssa Minskissä. Rehellistä?”