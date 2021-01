Celtic kertoi maanantaina, että se pelaa illan Hibernian-ottelunsa normaalisti.

Skotlannin jalkapallomestaruutta puolustava suurseura Celtic piipahti viime viikolla harjoitusleirillä Dubaissa, eikä viisipäiväinen matka sujunut ongelmitta.

Glasgow’n katolisen puolen jättiläinen tiedotti maanantaina, että seuran puolustajalla Christopher Jullienilla on todettu koronavirustartunta.

Jullien, 27, on eristyksissä kotonaan. Lisäksi hänen lähikontakteikseen katsotut manageri Neil Lennon, apuvalmentaja John Kennedy sekä 13 pelaajaa on asetettu karanteeniin.

Celtic kertoo lentäneensä lämpimään tarkasti matkustusprotokollaa noudattaen. Seura leireili Dubaissa viime viikon maanantaista perjantaihin eli 4.–8. tammikuuta.

”Kuten olemme jo aiemmin todenneet, päätös matkustaa Dubaihin tehtiin suorituskyvyn vuoksi”, seura kertoi maanantaina.

”Tämä olisi todellisuudessa voinut sattua, vaikka joukkue olisi pysynyt Skotlannissa, kuten viime viikon tartuntatapaukset Skotlannin ja koko Britannian urheilussa todistavat.”

Pääministeri Nicola Sturgeon ehti brittilehti The Guardianin mukaan kyseenalaistaa jo aiemmin Celticin harjoitusleirin tarkoituksen ja turvavälien noudattamisen nähtyään leirin aikana otettuja kuvia.

Apuvalmentaja Kennedy oli lehden mukaan myöntänyt lauantaina tietyt ”lipsahdukset”, mutta kertonut valokuvan antaneen tapahtumista ”väärän kuvan”.

Celtic ei rikkonut harjoitusleirillään koronasääntöjä, sillä ammattilaisurheilijoiden on sallittua matkustaa harjoitusleireille myös ulkomaille.

”He eivät saa mennä vain lomailemaan, kuten emme me muutkaan”, ylilääkäri Jason Leitch sanoi Guardianin mukaan BBC Skotlannin Off The Ball -radio-ohjelmassa.

”Mikäli he pysyvät kuplassaan, ei heidän tarvitse palatessaan jäädä karanteeniin”, Leitch jatkoi ja lisäsi Dubaissa olleen leirin aikana paljon koronavirustartuntoja.

Skotlannin jalkapalloliitto päätti maanantaina keskeyttää skottisarjat Valioliigaa ja kakkostasoa Championshipiä eli Mestaruussarjaa lukuun ottamatta.

Valioliigan kakkospaikalla oleva Celtic kertoi maanantaina, että se aikoo pelata maanantai-illan Hibernian-ottelunsa normaalisti laajasta karanteenista huolimatta.