Näin NHL:ssä pelataan tällä kaudella ja mestarin pitäisi olla selvillä viimeistään heinäkuussa.

Mikael Granlund on pelannut kahdella viime kaudella Nashvillessä ja kohtasi viime helmikuussa Columbuksen kotiottelussa.­

Jääkiekkoliiga NHL:ssä päättyi viime syksynä erikoinen koronaviruksen sotkema kausi. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä käynnistyy vähintään yhtä erikoinen uusi kiekkosesonki.

Nashvillen huippuhyökkääjä Mikael Granlund on saanut huomata poikkeuksellisuuden. Sarja alkaa Pohjois-Amerikassa viidellä ottelulla, ja Granlund odottaa edelleen USA:n viisumia Suomessa.

Granlund ja Nashville pääsivät sopimukseen vasta aivan joulun alla ja pyhäpäivät ovat hidastaneet valmiiksi hidasta viisumikäsittelyä.

Yhdysvallat on laittanut rajansa tehokkaammin kiinni kuin Donald Trumpin kesken jäänyt Meksikon-muuri. Huippu-urheilijat voivat matkustaa Yhdysvaltoihin, mutta vain erikoisluvalla, ja sitä Granlund odottaa. Puolustaja Sami Vatanen on samanlaisessa tilanteessa. Hänen kautensa avaus New Jerseyssä näyttää lykkääntyvän.

Työsulkujen ja vastaavien takia NHL-kausia on pelattu ennenkin lyhennettyinä. Tänä vuonna kausi pääsee alkamaan niin myöhään, että runkosarjassa pelataan vain 56 kierrosta normaalin 82:n sijaan.

Harjoitusleirit alkoivat tammikuun alussa eikä tähän aikatauluun ja matkustamisen välttelyyn sovitettu yhtään harjoitusottelua.

Runkosarjassa pelataan yhteensä 868 ottelua ja viimeinen kierros on 8. toukokuuta, jolloin 30 joukkuetta liigan 31:stä pelaavat.

Matkustusrajoitukset pakottivat muuttamaan perinteisen lohkojaon. Uudessa versiossa kaikki seitsemän kanadalaista joukkuetta pelaavat neljästä pudotuspelipaikasta.

Pudotuspeleihin selviytyy jokaisen divisioonan neljä parasta joukkuetta. Play offsin kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan lohkojen sisällä.

Sen jälkeen, kun neljä joukkuetta on enää jäljellä, ratkotaan välieräparit runkosarjapisteiden mukaan. Silloin eniten pisteitä kerännyt kohtaa neljännen ja kakkonen ja kolmonen toisensa.

Uusi lohkojako tarkoittaa, että Stanley Cupin finaalissa kohdanneet Tampa ja Dallas pelaavat nyt samassa divisioonassa. Viimeksi vastaava tilanne oli 40 vuotta sitten.

Kanadalaisjoukkueiden divisioonassa tulee suurimmillaan jopa kymmenen kohtaamista samojen seurojen välillä runkosarjassa.

Pisimmillään kausi venyy heinäkuun alkuun asti, jos sarja rullaa läpi ilman pitempiä koronavirustaukoja.

Kausi käynnistyy kuten Stanley Cup -jahti päättyi: ilman yleisöä.

Näin alkulohkot on jaettu:

Pohjoinen divisioona: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver ja Winnipeg.

Läntinen divisioona: Aneheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis ja Vegas.

Keskinen divisioona: Carolina. Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville ja Tampa Bay.

Itäinen divisioona: Boston, Buffalo, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh ja Washington.

Tampa Bay Lightning puolustaa Stanley Cupin mestaruutta. Se kukisti loppuottelussa Dallas Starsin 4–2.