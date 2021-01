Nissinen sijoittui neljänneksi kilpailussa, jonka Kerttu Niskanen voitti ylivoimaisesti,

Maajoukkuehiihtäjä Vilma Nissinen kokee olleensa viime aikoina samanlaisessa tilanteessa kuin kollega Krista Pärmäkoski.

Kummankin alkukausi on sujunut huippukunnon rakentamisen kannalta myöhässä aikataulusta. Syykin on suunnilleen sama: sairastelu.

”Krista on niin paljon parempi urheilija, että hän pystyy myös nousemaan sieltä nopeasti. Aika paljon Kristan kanssa käytiin viestien vaihtoa tästä, että ahaa, sinullakin on tämä sama tilanne”, 23-vuotias Nissinen sanoi.

Pärmäkoski näytti Tour de Ski -kiertueella, että paluu huippuiskuun on hyvässä vauhdissa. Nissiselle yksi vastaava tilannekatsaus kuntoutumisesta oli tiistaina Vantaan Hakunilassa hiihdetty Suomen cupin 5 km:n (p) kilpailu, jossa hän sijoittui lumimyräkän keskellä neljänneksi.

Tappiota ylivoimaiselle voittajalle Kerttu Niskaselle tuli 46 sekuntia, mutta Nissinen oli erittäin tyytyväinen suoritukseensa.

”Vanha Vilma on back. On sellainen olo, että olen taas omassa kropassa ja hiihto tuntuu hyvältä ja täällä on tosi kiva olla. Minulle oli ihan sama, mikä sijoitus oli tänään, koska on niin hyvä fiilis tästä kisasta.”

Nissisen harjoituskausi kääntyi väärään suuntaan lokakuussa, kun hänellä todettiin osana maajoukkueen pienimuotoista epidemiaa nielutulehdusta aiheuttava streptokokkibakteeri.

Aluksi sitä hoidettiin antibiootilla, joka osoittautui vääränlaiseksi. Vain kolme päivää toisen antibioottikuurin päättymisen jälkeen Nissinen kilpaili kotimaisemissaan Vuokatissa Suomen cupin sprintissä ja ylsi finaaliin. Seuraavan päivän viesti oli kuitenkin liikaa.

”Olin ollut aika kuormittunut ja väsynyt, joten se lävähti kerralla naamalle. Kippasi niin sanotusti lastin yli kunnolla.”

Sen jälkeen Nissinen joutui lepäämään huolella ennen kuin pääsi taas kiinni tuottavaan harjoitteluun. Näin Taivalkosken Suomen cup ja Rukan mc-avaus jäivät marraskuussa väliin.

Viime talvena Nissinen oli niitä harvoja suomalaisia maajoukkuetason hiihtäjiä, jotka pystyivät nostamaan tasoaan. Maailmancupista hän keräsi hajapisteitä moninkertaisen määrän edelliseen kauteen verrattuna ja saavutti uran ensimmäisen yleisen sarjan henkilökohtaisen SM-mitalin.

”Tämä kausi ei alkanut ihan sillä tavalla kuin olisi kuin olisi toivonut. Huonossa kunnossa ei ollut järkeä kilpailla. ”

Viime viikonloppuna Nissinen kilpaili Kuopion Puijolla kahtena päivänä ja sai vahvistusta, että kunto kehittyy haluttuun suuntaan.

Hän hävisi sekä vitosen (v) että 7,5 km:n (p) kilpailussa puolisen minuuttia voittaja Anne Kyllöselle, joka niin ikään on hakenut parasta kuntoaan tällä kaudella. Sijoitukset olivat viides ja kolmas.

Vantaalla Kyllönen sijoittui toiseksi ja Laura Mononen kolmanneksi. Nissinen jätti taakseen tämän kauden nousijan Jasmi Joensuun.

”Viikossa olen mennyt taas tosi paljon eteenpäin”, Nissinen sanoi.

Vantaan kisasta Nissinen odotti lähinnä ehjää suoritusta.

”Olen iloinen siitä, että kroppa toimii normaalisti. Välillä tuntui, että se oli niin sekaisin. Jotenkin oli ihan uskomaton tunne, kun tuntui, ettei ole mitään ominaisuuksia eikä päässyt edes ahtaalle.”

Tässä vaiheessa yksi Nissisen lähiajan tavoitteista on päästä vajaan kahden viikon päästä Lahden maailmancupissa kilpailevaan joukkueeseen. Vantaan hiihto oli näyttö valitsijoille.

”Lahdessa pitäisi hiihtää niin kovaa, että valittaisiin muihin maailmancupin kisoihin. Se on tällä hetkellä minulle ainoa reitti kansainvälisiin kisoihin. Tämä on sellainen tulos tai ulos -tilanne. Toisaalta tarvitsen tällaista, että sytyn kunnolla.”

Helmikuun lopulla alkavat MM-kisat Saksan Oberstdorfissa ovat Nissiselle edelleen kauden päätavoite. Siellä häntä kiinnostaa erityisesti perinteisellä hiihdettävä sprintti, joka lienee tässä tilanteessa myös ainoa mahdollisuus päästä kilpailevaan kokoonpanoon.

”Falunin maailmancupissa ja Pyhäjärven SM-kisoissa olisi pertsan sprintit. Niihin pitäisi päästä antamaan näyttöjä. Kaikki mitä tulee, on tällä hetkellä plussaa.”