Winberg teki ensimmäisen liigamaalinsa uransa 54. pelissä.

Jukurit–HIFK 0–2

Puolustaja Tobias Winbergin liigauran avausmaali oli Helsingin IFK:lle kolmen pisteen arvoinen. HIFK voitti jääkiekon Liigan tiistain ottelussa Mikkelin Jukurit 2–0, kun Winbergin lisäksi Anton Lundell osui ottelun päätösminuutilla tyhjään Jukurien maaliin.

HIFK varasi pääkaupunkiseudun sääolosuhteiden takia vierasmatkaansa tavallista enemmän aikaa. Matka vieraspeliin sujui liikenteessä ilman ongelmia ja kaukalossakin meno oli voitokasta.

Illan juhlituin sankari Winberg, 22, teki osumansa avauserässä ajassa 18.55. Puolustaja sai kiekon siniviivan tuntumassa laitahyökkääjä Sebastian Dykiltä, eteni muutaman potkun ja ampui rannelaukauksen Jukurien maalin takanurkkaan.

”Tosi hyvältä maistui. Olen odottanut maalia pitkään, ja on ollut paikkojakin. Tänäänkin oli pelissä yksi paikka jo aiemmin. Yritin samaan paikkaan kuin siinäkin tilanteessa” Winberg sanoi ottelun jälkeen.

Kaudella 2017–18 HIFK:n paidassa debytoinut Winberg pelasi Mikkelissä uransa 54. runkosarjan ottelun. Maaleilla hän ei ole mässäillyt juniorinakaan, sillä sekä A- että B-juniorien sarjassa Winberg teki parhaalla kaudellaan viisi maalia.

”Ei ole kamalasti tullut, mutta aina niitä kiva on tehdä. Yksi kaudessa pitää ainakin saada.”

Winberg on pelannut jo lokakuun loppupuolelta alkaen ykköspakkiparissa yhdessä Mikko Kousan kanssa.

”Yhteispeli sujuu hyvin. Olen tykännyt siinä pelata. Kousa on kokenut ja antaa hyvin neuvoja”, Winberg kiittelee yhteispeliä.

Nollapelin pelannut HIFK:n maalivahti Niilo Halonen torjui 17 kertaa. Ykköstorjujan paikkaan tiukasti tarrannut Halonen pelasi kauden yhdeksännen ottelunsa ja voittoja on koossa seitsemän.

Nollapeli oli Haloselle uran ensimmäinen. Pelattuja otteluita Liiga-tilastoihin on kirjattu tiistain jälkeen 28.

Edellisestä joukkueiden kohtaamisesta puhuttiin, kun HIFK otti 11–1-voiton. Tällä kertaa maalihanat olivat tiukassa eikä maalipaikoillakaan juhlittu. Halonen hoiti Jukurien yritykset varmasti myös mikkeliläisten jahdatessa tasoitusta ilman maalivahtia.

HIFK sai ottelussa takaisin kokoonpanooonsa ykkössentterinä pelanneen Anton Lundellin. Lundell oli mukana vuodenvaihteessa MM-pronssia voittaneessa alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa ja pääsi nyt palaamaan seurajoukkueensa matkaan. Mikkelin peli oli Lundellin liigauran sadas.

Helsinkiläisjoukkueen pelitahti alkaa vähitellen tiivistyä. HIFK palasi joululomalta viime perjantaina kotiottelussa Jypiä vastaan ja seuraava peli on vuorossa torstaina, kun Helsinkiin saapuu Porin Ässät ja lauantaina kuopiolainen Kalpa.

Kolmen pelin viikko on HIFK:n ensimmäinen sitten marraskuun puolivälin.

”Pitää olla koko ajan valmiina ja treenata sen mukaan milloin vaan voi olla pelejä. Nyt pitäisi olla enemmän pienen ajan sisällä”, Winberg sanoi.

HIFK:n asema sarjataulukossa on vankasti kärkinelikossa. 22 ottelusta on nyt koossa 41 pistettä. Pelin enemmän pelannut sarjakolmonen Lahden Pelicans on yhden pisteen edellä.