Jesse Puljujärvi palaa NHL-liigaan puolentoista vuoden tauon jälkeen monta kokemusta rikkaampana.

Jesse Puljujärvi oli talvella 2019 kolhittu kiekkoilija. Lonkkavamma vaati leikkausta ja tallottu itseluottamus kohennusta.

Kolme kautta jääkiekkoliiga NHL:n Edmonton Oilersissa olivat sujuneet täysin toisella lailla kuin Puljujärvi ja kiekkoilua seuraava Suomi odottivat. Tähteys ja Puljujärvi eivät kohdanneet toisiaan, vaan oululaispelaaja kohtasi farmiliigan – liiankin usein.

Puljujärvi pelasi tulokassopimuksensa viimeisen NHL-ottelun helmikuun alussa kaksi vuotta sitten. Viime kauden ja syksyn hän pelasi Liigaa Oulun Kärpissä.

Kiekkoliiga NHL alkaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä ja Puljujärvi on uudelleen mukana. Äänestä kuuluu innostuneisuus ja melkeinpä malttamaton odotus.

”Pikku jännitys on, kun pääsee taas maailman parhaaseen liigaan pelaamaan. Kyllä sitä osaa arvostaa.”

Edmonton aloittaa kautensa Vancouveria vastaan, ja Puljujärvi pelaa Kyle Turrisin johtamassa kolmosketjussa. Niin on harjoiteltu ja Oilersin kolmosvitjaan Puljujärveä aseteltu.

” Puljujärvi sai kipakan iskun siipeensä.

Arizonan Mario Kempe (29) taksalsi Edmontonin Jesse Puljujärveä NHL-ottelussa tammikuussa 2019.­

Puljujärven tulokassopimus päättyi keväällä 2019. Silloin seuran ja pelaajan välille oli levinnyt kuilu, joka tuntui pidemmältä kuin yli 6 300 kilometrin välimatka Edmontonista Ouluun.

Pelaaja odotti ensimmäisistä NHL-vuosistaan enemmän. Niin teki seurakin. Vaikea sanoa, kumpi pettyi pahemmin, mutta Puljujärvi sai kipakan iskun siipeensä.

Paineita ei vähentänyt, että samaan aikaan NHL:ään lähteneet Sebastian Aho ja Patrik Laine alkoivat myllätä liigassa heti. Kumpikaan ei joutunut missään vaiheessa tekemään tuttavuutta farmisarjan kanssa, ja Puljujärvi ramppasi NHL:n ja AHL:n väliä.

Meni yli vuosi ennen kuin Puljujärvi, hänen agenttinsa Markus Lehto ja Edmontonin kiekkojohto pääsivät hyvähenkiseen keskusteluun.

Paljon oli tapahtunut Oilersissakin. Päävalmentaja Todd McLellan oli siirretty syrjään ja ihmisläheisenä tunnettu Dave Tippett tullut tilalle. Urheilutoimenjohtajakin vaihtui. Pestiin palkattu kokenut Ken Holland, 63, alkoi katsella asioita uudesta perspektiivistä.

” ”Varmasti auttaa, kun pystyy itsekin puhumaan enemmän.”

Jesse Puljujärvi Edmontonin harjoituksissa tammikuussa 2021.­

Viime kesänä nelikko Puljujärvi, Lehto, Tippett ja Holland kävivät moderniin tapaan etäkeskustelun. Henki oli hyvä ja Edmontonin kiinnostus pelaajan saamiseksi takaisin virisi. Uusi pohja sopimukselle rupesi hahmottumaan.

”Siellä oltiin tosi halukkaita ja minäkin totta kai halusin mennä eteenpäin omalla urallani ja saada potentiaaliani esiin. Alkoi tuntua siltä, että voisin tulla takaisin kokeilemaan, kuinka rahkeet riittävät täällä”, Puljujärvi sanoo puhelimitse Edmontonista viimeisenä vapaapäivänä ennen kauden alkua.

Oilersissa kiekkojohto vaihtui, mutta avainpelaajat pysyivät samoina. Kauden 2018–2019 joukkueen seitsemän parasta pistemiestä jatkavat joukkueessa tälläkin kaudella. He tuntevat Puljujärven ja Pulju heidät.

”Tosi hyvin ovat ottaneet vastaan, ja olen päässyt mukaan. Varmasti auttaa, kun pystyy itsekin puhumaan enemmän. Pääsee paljon paremmin juttuihin mukaan. Pystyn puhumaan ja kuuntelemaan. Ollut kiva olla mukana.”

Kaukalon ulkopuolella Puljujärvi saa puhua muustakin kuin jääkiekosta, kun tyttöystävä Monica Malin sai paperiasiat kuntoon ja pääsi matkustamaan Edmontoniin.

Syksyllä 2016 Puljujärvi oli juuri 18-vuotta täyttänyt nuorten maailmanmestari, kun hän lähti Edmontoniin. Seura varasi hänet samana kesänä numerolla neljä.

Nuorten MM-turnauksessa Helsingissä Puljujärvi voitti pistepörssin. Laine hurmasi maaleillaan ja Aho peliälyllään. Nuoret kiekkoilijat olivat muutaman päivän Suomen puhutuimpia henkilöitä.

Kiekkokausi kruunautui, kun Puljujärvi kävi samana keväänä 2016 voittamassa 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden. NHL oli taivasta myöten auki.

” ”Silloin tulin vain nuorena poikana pellaamaan enkä osannut odottaa mitään.”

Puljujärvi muistaa hyvin tunnelmat, kun ura NHL:ssä alkoi, ja osaa verrata sitä nykyhetkeen ja toiseen yritykseen.

”Kyllä sanon, että vähän erilaiset ovat. Silloin tulin vain nuorena poikana pellaamaan enkä osannut odottaa mitään. Nykyään tietää mitä tämä änäri on ja homma tässä ympärillä. Osaan arvostaa sitä. Pikkasen erilaiset fiilikset ovat.”

”Näin jälkeenpäin ajatellen hyvä, että on kokemuksia.”

Pelaajana Puljujärvi sanoo olevansa paljon kokonaisvaltaisempi. Kahteen suuntaan pelaaminen on mennyt eteenpäin, samoin yksi vastaan yksi -kamppailut.

”Se on varmasti yksi juttu, jossa olen hyvä. Yksi vahvuuksista.”

Kaudella 2014–2015 Puljujärvi pelasi enemmän otteluita Kärppien liigajoukkueessa kuin Sebastian Aho, vaikka Aho on vuotta vanhempi.

Torniosta Ouluun muuttaneelle Puljujärvelle junioriura oli helppo. Hän nousi koko ajan porras portaalta, voitti mestaruuksia ja sai korkean NHL-varauksen. Vasta NHL:ssä alkoivat oikeastaan ensimmäiset suuret vaikeudet.

Ei ollutkaan niin helppo tunkeutua Edmontoniin ja ottaa kielitaidottomana paikkaansa. Englannin laajalla sanavarastolla tai oikealla kieliopilla ei jääkiekkoa pelata, mutta jos peli ei kulje, olisi jokaiselle vieraskieliselle sanalle käyttöä.

”Tuntui, etten olisi siitä eteenpäin mennyt ja päässyt NHL:ssä kunnolla pelaamaan. Omaa potentiaalia en saanut täysillä esiin. Ajattelin, että Kärpissä voisin kehittyä ja saada itseluottamusta ja hyvän kauden”, Puljujärvi kertaa Suomeen paluunsa syitä.

” ”Jesse on mennyt eniten eteenpäin omassa suhtautumisessaan ja henkisessä kasvussa.”

Kärppien Jesse Puljujärvi (9) ja HPK:n Jere Innala kamppailivat kiekosta jääkiekon Liigan kauden avausottelussa HPK-Kärpät Hämeenlinnassa 1. lokakuuta 2020.­

Kausi 2019–2020 ja viime syksy Kärpissä muovasivat Puljujärvestä valmiimpaa pelaajaa NHL:ään.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner seurasi vuosia Puljujärveä vierestä, ensin joukkueen kakkosvalmentajana ja viime vuodet ykkösenä.

”Varmasti Jesse on mennyt eniten eteenpäin omassa suhtautumisessaan ja henkisessä kasvussa. Hänen fysiikkansa on parantunut koko ajan, kun hän on tuollainen harjoitusnarkomaani, jolle fyysinen harjoittelu tarttuu. Hän on entistä vahvempi ja nopeampi”, Manner sanoo.

Manner uskoo, että pelilliset asiat menivät Suomessa eteenpäin, kun Puljujärvi pelasi vahvan kauden Mika Pyörälän ja Juho Lammikon kanssa. Vastuuta kertyi ja onnistumisia. Pistelaskuri nakutti mukavia lukemia.

”Ekana palautui tuttu hymy huulille”, Manner sanoo.

On paljon muutakin kuin peliin liittyvät seikat, maalit tai syötöt.

”Ennen kaikkea Jesse sai perspektiiviä. Peli-ilo oli kateissa ja usko omiin kykyihin oli hukassa.”

Edmontonissa Puljujärvi on jutellut päävalmentaja Dave Tippettin kanssa muutamia kertoja. Tippett on korostanut kamppailupelaamista. Siinä Puljujärvi uskoo menneensä eniten eteenpäin.

Tippett nosti toisenkin asian esille, joka on kamppailuitakin tärkeämpää.

”Että luistelen paljon hymyssä suin. Se toimii, ja hän tykkää siitä.”

Tippett on tuonut joukkueeseen hyvän kurin, ja Puljujärvi näkee, että voittamisen halu on kasvanut niistä vuosista, kun hän viimeksi Oilersissa pelasi.

Ethan Bear (74) ja Jesse Puljujärvi harjoituksissa viime viikolla Edmontonissa.­

Oilersin kolmosketjussa Turris jakaa kiekkoja Puljujärvelle ja Josh Archibaldille. Turris pelasi Kärpissä NHL:n työsulkukaudella 2012–2013. Tuolta ajalta Puljujärvellä oli vain hyvin hatarat muistikuvat Turrisista, nyt sitäkin paremmat.

Puljujärvi antaa Turrisille, 31, täydet pisteet auttamisesta ja muutamista pienistä vinkeitä, kun hän oppi tuntemaan kanadalaisen Edmontonissa.

”Huomaa, että on pelimies ja osaa nimenomaan pelata. Vahva mailapeli, hyvä kamppailemaan, pystyy syöttämään ja laukomaan. On hyvä pelimies”, Puljujärvi erittelee Turrisin ominaisuuksia.

”Hyvänoloinen jätkä. Näkee, että on ollut liigassa kauan. Positiivinen ja tsemppaa koko ajan.”

Turris on ensimmäisen kauden Oilers-pelaaja, mutta entisenä Kanadan maajoukkuekapteenina varmasti oikea persoona rohkaisemaan Puljujärveä kohti uutta nousua.

Suomessa Turris muistetaan, kun hän arvosteli Kärppien taukopaikkojen ABC-huoltamoiden ruokalistoja kanadalaislehden haastattelussa. Ravintolakriitikkona Turris oli viiltävä, vaikka pelatakin hän osaa.

Bakersfieldin farmijoukkue oli kuin kirosana Puljujärvelle tulokasvuosina.

Oletko yhtään miettinyt, jos sinne joutuisi takaisin?

”En ole sitä kyllä miettinyt.”