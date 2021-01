Valioliigajumbo Sheffield United avasi vihdoin voittotilinsä 18 pelatun ottelun jälkeen.

Englannin Valioliigassa Manchester United on noussut sarjakärkeen ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen 1–0-voitollaan Burnleystä tiistai-iltana. Manchesterilaisten voittomaalin teki Paul Pogba.

Manchester United on sarjataulukossa nyt kolme pistettä kakkosena tulevaa puolustavaa mestaria eli Liverpoolia edellä. Voitto tuli Unitedin kannalta psykologisesti oikeaan aikaan, sillä kärkikaksikko kohtaa toisensa Anfieldin kentällä tulevana sunnuntaina.

”Emme voisi mennä sinne parempaan aikaan pelaamaan. Olemme hyvässä iskussa, nälkäisiä, nämä pojat haluavat tulla paremmiksi ja se on jälleen uusi testi”, Manchester Unitedin manageri Ole Gunnar Solskjær sanoi ottelun jälkeen.

Vaikka Pogban tulevaisuudesta on ollut esillä monenlaisia spekulaatioita, hän on ottanut joukkueessa jatkuvasti tärkeämpää roolia. Alex Fergusonin vetämänä joukkue oli useaan otteeseen liigan kärkipaikalla, mutta nyt United on ensimmäistä kertaa vakavasti taistelemassa liigan voitosta sen jälkeen kun Ferguson jäi eläkkeelle vuonna 2013.

Norjalaisen Solskjærin luotsaama joukkue on nyt onnistunut keräämään viimeisistä 33 tarjolla olleesta pisteestä 29.

Liverpoolilaisjoukkue Everton otti tiistaui-illan ottelussa voiton Wolverhamptonia vastaan luvuin 1–2. Tuloksella Everton palasi liigan neljän parhaan joukkoon.

Evertonin ensimmäisen maalin teki Alex Iwobi, ja tasoihin pelin vei Wolverhamptonin Ruben Neves. Ratkaisumaalin teki Michael Keane 77. minuutilla.

Illan aiemmassa ottelussa liigajumbo Sheffield United avasi viimein voittotilinsä kukistamalla Newcastlen 1–0.

Ottelun ainoan maalin laukoi 73. minuutilla rangaistuspotkusta vaihtopelaaja Billy Sharp. Newcastle pelasi Ryan Fraserin avauspuoliajan lopun ulosajon takia toisen puoliajan miesalivoimalla.

Voitosta huolimatta Sheffield United jatkaa Valioliigassa 18 ottelusta hankkimillaan viidellä sarjapisteellä viimeisenä. Sillä on matkaa putoamisviivan yläpuolelle yhdeksän pistettä eli kolmen voitto-ottelun verran.

Nähdynlaisella pistetahdilla Sheffield United ”kamppailee” 2000-luvun huonoimman valioliigajoukkueen tittelistä Derby Countyn kanssa. Kaudella 2007–08 Valioliigassa viimeiseksi jäänyt Derby keräsi 38 ottelussa vain 11 pistettä.

Viime kauden valioliigajumbo, Teemu Pukin Norwich summasi 38 ottelusta 21 pistettä.