Manchester City on vähitellen noussut aivan liigakärjen tuntumaan.

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Manchester Cityn manageri Pep Guardiola kertoo, miten joukkue sai heikon alkukauden jälkeen pelaamisen jälleen kulkemaan. Joukkue on nyt kuuden ottelun voittoputkessa.

”Ainoa ero on se, että juoksemme vähemmän. Juoksimme liikaa. Kun pelaa jalkapalloa, pitää kävellä tai juosta paljon, paljon vähemmän”, Guardiola sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Ilman palloa pitää juosta. Mutta pallon kanssa pitää pysyä enemmän oikeassa paikassa ja antaa pallon liikkua. Olemme kehittyneet näissä asioissa.”

Jos City voittaa keskiviikkoilta Brightonin, se nousee neljän pisteen päähän sarjakärki Manchester Unitedista yhden ottelun vähemmän pelanneena.

City on myös tehnyt poikkeuksellisen vähän maaleja tällä kaudella. Viidessätoista pelissä niitä on syntynyt 24, mikä on vähiten Valioliigan top 9 -joukkueista, mutta viime otteluissa maalitehtailu on parantunut. Viimeisissä kuudessa ottelussa kaikissa kilpailuissa maaleja on tullut 15.

”Se on normaalia, että hyvien tulosten jälkeen huomataan meidän pystyvän siihen [maalien tekemiseen] jälleen kuten aiemminkin. Ja siten meidän pitää myös jatkaa”, Guardiola totesi.