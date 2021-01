Myös sauvavalmistaja One Way on tunnistanut ongelman.

Norjan hiihdossa ja ampumahiihdossa on törmätty yllättävään sauvaongelmaan, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. One Way -merkkisistä sauvoista lähtee kädensija irti etenkin kovilla pakkasilla.

Ongelmaan ovat törmänneet muun muassa norjalainen hiihtäjä Emil Iversen sekä norjalainen ampumahiihtäjä Johannes Dale ja saksalainen ampumahiihtäjä Benedikt Doll.

”Sauvat ovat hyviä normaaleissa olosuhteissa, mutta kun sää on kylmempi, liima ei kestä”, Doll sanoo NRK:lle.

Myös Dale toteaa, että liiman kanssa on ongelmia korkin ja sauvan varren välillä.

”Heidän täytyy tutkia liimaa, koska tämä on tapahtunut monta kertaa. Olemme sanoneet, että tämä pitää tutkia ja mielestäni he ovat tietoisia tästä”, Dale toteaa.

NRK oli yhteydessä myös One Wayhin, joka oli aiemmin suomalainen sauvavalmistaja, mutta konkurssin jälkeen omistajaksi tuli itävaltalainen Fischer. One Way vahvistaa, että he ovat tietoisia ongelmasta ja että he lupaavat ratkaista sen.

”Tämä täytyy tehdä kunnolla, ja liima pitää varmistaa tehtaalla Itävallassa. Haluamme korostaa, että ongelma on ollut joissain mallikappaleissa. Tutkimme, miten ongelma on syntynyt ja ratkaisemme sen. Tämä ei koske kaikkia sauvojamme”, sanoo norjalaisen maahantuojan edustaja Johan Sørum Gangsø NRK:lle.

Dale on omalta osaltaan ratkaissut asian siten, että hän liimaa itse kädensijan kiinni.

Suomalaiset huippuhiihtäjät eivät käytä One Wayn sauvoja.