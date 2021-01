Myös Sveitsissä on satanut lunta, vaikka Etelä-Suomen määriin ei olekaan päästy.

Alfa Romeon F1-kuljettaja Kimi Räikkönenkin on päässyt nauttimaan lumesta, vaikka miehen kotimaisemissa Sveitsissä ei Etelä-Suomen viime päivien kaltaista pyryä olekaan tullut.

Kuten monen muunkin, lumi on ilmeisesti saanut Räikkösen perinteisiin pallonpyörityshommiin. Hän esittelee nimittäin Instagramin Stories -osiossa hymyssä suin pihalle tehtyä lumiukkoa.

”Kolmas veli”, on kirjoitettu kuvan päälle.

Lievää yhdennäköisyyttä onkin havaittavissa. Hymy on samankaltainen, ja katse terävä. Mittaa veljellä on vähän vähemmän, mutta kuvasta päätellen rakennusaine on alkanut loppua.

Kimi Räikkönen ja ”kolmas veli”.­

Räikkösellä on ennen ”lumiveljeä” entuudestaan isoveli Rami.

Lumitöiden tekemiseen on vielä hyvin aikaa, sillä F1-kausi kausi alkaa vasta 28. maaliskuuta Bahrainin osakilpailulla