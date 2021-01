Vapaaottelu

Pat Miletich väittää, että hän ei havainnut väkivaltaisuuksia kongressitalon valtauksessa.

Entinen vapaaottelun UFC-liiton mestari Pat Miletich osallistui loppiaisena Yhdysvaltojen kongressitalon valtaukseen presidentti Donald Trumpin kannattajana, kertoo muun muassa mmamania.com.

Miletich, 54, on jo toinen urheiluun liittyvä kongressiin tunkeutuja. Tiistaina kerrottiin uimari ja olympiavoittaja Klete Kellerin osallistuneen myös valtaukseen, jonka seurauksena viisi ihmistä kuoli.

Miletich on toiminut urheilu-uransa jälkeen valmentajana ja LFA-vapaaotteluorganisaation kommentaattorina. Nyt hänet on ainakin toistaiseksi hyllytetty. Miletich kertoi itse hyllytyksestään Instagram-videolla, joka on sittemmin poistettu.

”Haluan teidän tietää, että kukaan, joiden kanssa kävelin Capitolille, ei osallistunut mihinkään väkivaltaisuuksiin. Kävelin valkoisten, mustien ja useiden kommunismia paenneiden kiinalaisten kanssa. LFA sai tästä paljon painetta, ja heidän täytyi ottaa etäisyyttä minuun. Ymmärrän heidän tilanteensa”, Miletich sanoi mmamania.comin mukaan poistetulla videolla.

LFA ei ole vielä päättänyt jatkosta Miletichin kanssa. LFA toteaa tiedotteessaan, että tilannetta seurataan, mutta Miletich ei ole mukana ensi perjantain otteluillassa.