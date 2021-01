Helmarit pyrkii pelaamaan tärkeän Portugali-ottelun kotikentällä Töölössä – Huuhkajille on luvassa tänä vuonna neljä ystävyysottelua kilpailullisten pelin lisäksi

Helmarien päävalmentajan Anna Signeulin mukaan Talin jalkapallohalli voisi olla vaihtoehtoinen pelipaikka Portugali-ottelulle.

Suomen Palloliiton keskiviikon etätiedotustilaisuudessa maajoukkueiden päävalmentajat Anna Signeul ja Markku Kanerva kertoivat ajatuksistaan ja suunnitelmistaan tulevalle keväälle.

Miesten maajoukkue Huuhkajat on selviytynyt EM-turnaukseen ja aloittaa MM-karsinnat kotikentällä maaliskuussa. Naisten maajoukkue Helmarit pelaa ratkaisevat kaksi viimeistä EM-karsintaotteluaan helmikuussa. Suomi kohtaa ensin Portugalin 19. helmikuuta kotikentällä ja 23. helmikuuta Kyproksen vieraskentällä.

”Jos voitamme Portugalin, pääsemme kisoihin. Meidän ei tarvitse voittaa Kyprosta. Jos pelaamme tasapelin, voimme päästä silti kisoihin suoraan tai yhtenä parhaana lohkokakkosena. Jos häviämme Portugalia vastaan, meillä on silti mahdollisuus, jos voitamme Kyproksen riittävällä maalierolla, jotta olemme parhaiden lohkokakkosten joukossa”, Anna Signeul kertoi Helmarien tilanteesta.

Tilanne on erittäin hyvä, ja joukkue pääsee ainakin jatkokarsintoihin. Tällä haavaa pohdintaa aiheuttaa se, onko Suomen mahdollista pelata kotiotteluaan suunnitellusti Töölön jalkapallostadionilla.

”Toivomme, että ottelu pelataan, ja toivottavasti silloin lämpimämpi, jotta voimme pelata.”

Signeulin mukaan Talin jalkapallohallia on harkittu vaihtoehtoisena pelipaikkana, mikäli sääolosuhteet estäisivät pelaamisen ulkona Töölössä.

”Talin hallin alusta on täydellinen, mutta [hallin] muut olosuhteet voivat olla ongelma.”

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kertoi, että miesten maajoukkueelle on luvassa neljä ystävyysottelua tänä vuonna. Maaliskuun ystävyysottelu pelataan kevään MM-karsintaotteluiden jälkeen, kaksi ottelua on EM-turnaukseen valmistavia otteluita ja syksyllä on yksi ottelu ennen MM-karsintaotteluita.

Kanervan mukaan Uefa on antanut vaihtoehtoja näihin edellä mainittuihin harjoitusotteluihin.

”Neljästä ystävyysotteluvastustajasta kolme on mukana EM-turnauksessa”, Kanerva sanoi.

Kanervan työtä hankaloittaa tällä haavaa koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset.

”Tapanani on ollut vierailla seuroissa ja puhua pelaajien valmentajien kanssa. Toivon, että pääsisin hoitamaan sitä puolta työstä.”