”Puskaradio toimii, eli olemme saaneet vähäisissä määrin vastaavia viestejä”, kertoo Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen yksityisissä tiloissa harjoittelevien ryhmien ilmiannoista.

Espoon kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Markku Sistonen kertoi tiistaina Helsingin Sanomissa saaneensa viime aikoina puheluita, joissa kerrotaan yksityisissä tiloissa harjoittelevista ryhmistä.

Suositus on selkeä: Uudellamaalla useamman viikon voimassa ollut suositus on, että yksityiset liikuntatilat suljettaisiin. Määräysvaltaa kaupungeilla ei silti ole kuin omiin tiloihinsa.

Suosituksissa on alueellisia eroja esimerkiksi lasten ja nuorten harrastamisen osalta. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa lasten ja nuorten liikuntaharrastusten jatkuminen on ollut mahdollista, vaikka maakunta on Uudenmaan tavoin koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

HS:n soittokierroksella Nurminen oli ainoa kolmesta lajiliiton johtajasta, jonka korviin oli kuulunut tietoja vastaavista viesteistä. Sen sijaan Salibandyliiton toiminnanjohtajan Pekka Ilmivallan ja Koripalloliiton toimitusjohtajan Ari Tammivaaran korviin asti vastaavia viestejä ei ole kuulunut.

Laajoja ilmiantoja ei ole ilmennyt Helsingissäkään.

”Ilmiantoja ei ole minun tietääkseni tullut kovin paljon”, sanoo Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Lajiliitoista Jääkiekkoliitto ja Salibandyliitto suosittelevat, että yksityisissä tiloissakaan ei harjoiteltaisi, jos kielto on voimassa julkisissa tiloissa. Sen sijaan Koripalloliiton ohjeistuksessa valtaa jätetään seuroille.

”Ohjeistus on se, että tällä hetkellä ei ole pelejä eikä kilpailla ja harjoittelun seurat voivat organisoida omalla tavalla. Olemme rohkaisseet ulkoharjoitteluun ja oheisharjoitteluun”, Tammivaara sanoo.

Tammivaara muistuttaa, että koripalloseuroista suurin osa harjoittelee kunnallisissa tiloissa. Joillakin seuroilla on oma yksityinen halli. Tältä osin laji on erilainen kuin salibandy, jossa suuri osa harjoittelutilasta on yksityistä.

Vaikka suositus sulkemisesta onkin selkeä, on kolikoilla kääntöpuolensa. Yksityinen halli tarvitsee vuoroista perittäviä maksuja pyöriäkseen.

”Saamme lähes viikottain viestejä yksityisiltä liikuntatoimijoilta taloudellisista ja toiminnallisista haasteista, joita rajoitukset aiheuttavat. Yhteydenottoja tulee varsinkin niiltä toimijoilta, jotka ovat noudattaneet kaupungin linjauksia”, kertoo Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Salibandyliiton Ilmivallan mukaan toimintatavoissa on eroja, mutta useimmiten salivuokrat auki olevissa yksityisissä halleissa pyörivät, vaikka harjoittelu jätettäisiin tauolle.

Se lisää painetta seuroille, joiden on vaikea laskuttaa harrastajilta täyttää määrää, jos lajiharjoittelu sisätiloissa jätetään tauolle. Useissa medioissa on raportoitu viime aikoina harrastajamäärien vähentymisestä koronaviruksen takia.

”Seurojen tulonmuodostuksen kannalta olisi iso asia, että päästäisiin takaisiin rytmiin järjestäytyneessä urheilussa, jota palkatut valmentajat ovat toteuttamassa”, Ilmivalta sanoo.

Jääkiekkoliiton Nurminen sanoo, että toistaiseksi suurimmat hätähuudot lajissa ovat tulleet yleisö- ja yritystuloista riippuvaisilta huippu-urheilujoukkueilta. Hän muistuttaa koronan koskettavan kaikkia.

”Yksityisillä urheilutiloilla on myös lajista riippumatta merkittäviä haasteita selvitä pahimman yli”, Nurminen sanoo.

Tilanne pääkaupunkiseudun rajoituksissa voi muuttua jo torstaina, kun pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä kokoontuu ja pohtii esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan vapauttamista.

Tällä hetkellä sisätilaharjoittelu kaupungin tiloissa on kielletty kaiken ikäisiltä lukuun ottamatta kilpa- ja huippu-urheilijoita.

Koripalloliitto, Salibandyliitto ja Jääkiekkoliitto olivat useiden muiden lajiliittojen kanssa mukana kirjoittamassa avointa kirjettä urheilusta vastaavalle tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle (kesk). Lajiliittojen yhteinen toive on avata lasten ja nuorten harjoittelua.

”Toivottavasti päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon myös niiden pitkäaikaiset vaikutukset. Lasten ja nuorten liikkumattomuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste ilman koronaakin, ja koronan siihen tuomat lisähaasteet olisi hyvä pyrkiä minimoimaan, toki terveys ja vastuullisuus huomioiden. Näemme, ettei esimerkiksi koulujen ollessa käynnissä normaalisti harrastusten mahdollistaminen lisäisi taudin leviämisriskiä merkittävästi”, Jääkiekkoliiton Nurminen sanoo.

Tarja Loikkanen sanoo, että harrastusasia on puhuttanut paljon viime viikkoina. Hänen mukaansa juuri pitkäkestoiset vaikutukset ovat olleet keskustelun ytimessä.

”Lisäksi keskusteluissa on tuotu esiin näkemyksiä rajoitusten epäoikeudenmukaisesti kohdentumisesta. Aikuiset voivat jatkaa harrastamista yksityisissä liikuntatiloissa, mutta lapset ja nuoret eivät voi harrastaa suljettuina olevissa julkisissa tiloissa”, Loikkanen sanoo.