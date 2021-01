Columbuksen Mikko Koivu on ollut poissa seuran harjoituksista viime päivien ajan.

Jokereista NHL-seura Toronto Maple Leafsiin lähtenyt puolustaja Mikko Lehtonen ei avaa yöllä Suomen aikaa alkavaa NHL-jääkiekkoliigan kautta Leafsin ykkösryhmässä. Vuoden 2019 maailmanmestaripakki on Toronton viiden pelaajan vararyhmässä eli ”taxi squadissa”, kertoo CapFriendly-sivusto.

Taxi-ryhmässä on 4–6 pelaajaa, ja sillä seurat pystyvät tarvittaessa nopeasti reagoimaan mahdollisiin koronavirus- ja muihin poissaolo-ongelmiin.

TSN-kanavan listalla taxi-miehistössä ovat suomalaisista myös Tampa Bayn maalivahti Christopher Gibson, Nashvillen hyökkääjä Eeli Tolvanen, Floridan hyökkääjä Aleksi Heponiemi, Bostonin puolustaja Urho Vaakanainen, Chicagon maalivahti Kevin Lankinen ja St. Louisin puolustaja Niko Mikkola.

Lokakuussa sopimuksen Columbus Blue Jacketsin kanssa tehnyt kokenut keskushyökkääjä Mikko Koivu on sivussa seuran avauspelistä, kertoo The Athletic -sivuston toimittaja Aaron Portzline. Koivu on ollut poissa seuran harjoituksista viime päivien ajan, mutta tarkempaa syytä poissaoloon ei seura ole kertonut.