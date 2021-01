Kärppien kapteeni Mika Pyörälä syötti Radek Koblizekin tekemän voittomaalin kolmannen erän alussa.

Pyörälä on liigan aktiivipelaajien runkosarjapisteissä kuudentena saldolla 400 pisteellä.­

Kaksi kertaa peräkkäin nollille jäänyt Kärpät taisteli itsensä maali- ja voittokantaan kotipelissään liigakärki Lukkoa vastaan keskiviikkona Oulussa.

Kärpät pelasi hyvää alivoimaa, janosi voittoa ja heittäytyi ratkaisuhetkillä surutta kiekkojen eteen, mikä riitti makeaan 2–1-kotivoittoon.

”Viimeksi olimme Lukkoa vastaan pikkaisen jäljessä, mutta nyt pystyimme nostamaan tasoamme. Saimme työmäärän sille tasolle, että se riitti sarjakärkeäkin vastaan”, joukkueen kapteeni Mika Pyörälä kommentoi.

Kärppien kausi on ollut urheilullisesti vaikea. Kestomenestyjän maaliero on ollut viime kausina reippaasti positiivinen, mutta nyt oululaisjoukkue on tehnyt ja päästänyt osumia yhtä paljon (57–57).

”Meillä on tahtoa ja halua, että saisimme junan taas oikeille raiteille. Otimme nyt askeleen eteenpäin”, Pyörälä näki.

Pyörälä syötti Radek Koblizekin tekemän voittomaalin kolmannen erän alussa. Tehopisteen myötä Kärppien luottohyökkääjä nousi 400 pisteen kerhoon.

Pyörälä on liigan aktiivipelaajien runkosarjapisteissä kuudentena saldolla 195+205=400.

Erikoiselle kaudelle ominaisesti Kärpät ja Lukko kohtaavat toisensa heti uudestaan torstaina Oulussa.