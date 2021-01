Kainuun hiihtoseura vahvin naisten viestissä Vantaan laduilla, Puijon hiihtoseura miehissä.

Ampumahiihto

Oberhof, Saksa:

Maailmancup, miesten pikakilpailu 10 km: 1) Johannes Thingnes Bö Norja 24.43,6 (0 sakkoa), 2) Sturla Holm Lägreid Norja jäljessä 12,4 sekuntia (0), 3) Arnd Peiffer Saksa –27,9 (0), 4) Erik Lesser Saksa –30,6 (0), 5) Johannes Dale Norja –38,3 (1), 6) Lukas Hofer Italia –40,7 (2), 7) Dmitro Pidrutshni Ukraina –45,5 (1), 8) Quentin Fillon Maillet Ranska –46,3 (1), 9) Martin Ponsiluoma Ruotsi –46,9 (2), 10) Matvei Jelisejev Venäjä –47,5 (0), ... 31) Tero Seppälä Suomi –1.51,1 (2),... 45) Tuomas Harjula Suomi –2.09,9 (0),... 62) Jaakko Ranta Suomi –2.45,1 (2).

Pikakilpailucupin pistetilanne 6/10 kilpailun jälkeen: 1) Bö 319, 2) Dale 258, 3) Lägreid 236,

... 32) Seppälä 55,... 48) Olli Hiidensalo Suomi 23.

Maailmancupin kokonaiskilpailun pistetilanne 12/26 kilpailun jälkeen:

1) J.T. Bö 582, 2) Lägreid 535, 3) Dale 474, 4) Tarjei Bö Norja 451, 5) Sebastian Samuelsson Ruotsi 426, 6) Emilien Jacquelin Ranska 406,... 40) Seppälä 74,... 51) Harjula 27,... 53) Hiidensalo 26.

Autourheilu

Dakar-ralli, 10/12 etappi (342 km), Al-Ula, Saudi-Arabia:

Autot:

1) Yazeed al-Rajhi Saudi-Arabia, Toyota 3.03.57, 2) Nasser al-Attiyah Qatar, Toyota jäljessä 2.04, 3) Stephane Peterhansel Ranska, Mini –2.53.

Kokonaiskilpailu:

1) Peterhansel 37.33.06, 2) al-Attiyah –17.01, 3) Carlos Sainz Espanja, Mini –1.03.44.

Moottoripyörät:

1) Ricky Brabec USA, Honda 3.12.33, 2) Joan Barreda Espanja, Honda –3.15, 3) Kevin Benavides Argentiina, Honda –5.11.

Kokonaiskilpailu: 1) Benavides 40.20.08, 2) Brabec –0.51, 3) Sam Sunderland Britannia, KTM –10.36.

Hiihto

Suomen cupin 3/6 kilpailut, viestit, Vantaa:

Naiset, 3x5 km (p): 1) Kainuun Hiihtoseura (Heini Hokkanen, Anni Alakoski, Anne Kyllönen) 44.34,1, 2) Hämeenlinnan Hiihtoseura (Maija Hakala, Anni Kainulainen, Laura Mononen) jäljessä 37,0 sekuntia, 3) Visa Ski Team Kemi (Jonna Vestenius, Riitta-Liisa Roponen, Emmi Lämsä) –1.50,5, 4) Vantaan Hiihtoseura-1 –2.11,4, 5) IF Minken –2.34,1, 6) Siilinjärven Hiihtoseura –2.38,2.

Miehet, 3x7,5 km (p): 1) Puijon Hiihtoseura (Joonas Sarkkinen, Perttu Hyvärinen, Petteri Koivisto) 58.40,9, 2) Pohti Ski Team -1 (Joel Ikonen, Juuso Haarala, Joni Mäki) –23,3 sekuntia, 3) Ilmajoen Kisailijat -1 (Kari Varis, Timo Mantere, Antti Kartano) –1.16,2, 4) Imatran Urheilijat -1 –2.08,4, 5) Pohti Ski Team -2 –2.55,3, 6) Taivalkosken Metsä-Veikot 85 –3.14,5.

Viesticupin pistetilanne 2/5 kilpailun jälkeen: 1) Pohti Ski Team 360, 2) Puijon Hiihtoseura 320, 3) Ilmajoen Kisailijat 220.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga:

Manchester City–Brighton 1–0 (1–0)

Tottenham–Fulham myöhemmin.

Italian cup, neljännesvälierät:

Fiorentina–Inter ja. 1–2 (1–1, 0–1).

Napoli–Empoli 3–2. Juventus–Genoa myöhemmin.

Saksan cup, 2. kierros:

Leverkusen–Frankfurt 4–1

(L: Lukas Hradecky 90 min).

Leverkusen kohtaa neljännesvälierässä Rot-Weiss Essenin, joka pelaa Saksan neljännellä sarjatasolla.

Jääkiekko

Miesten Liiga:

KalPa–KooKoo ja. 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

Kärpät–Lukko 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Seuraavat ottelut: 14.1. Tappara–SaiPa, Pelicans–Sport, Kärpät–Lukko, HIFK–Ässät, 15.1. TPS–Jukurit, KooKoo–Sport, 16.1. Ilves–HPK, HIFK–KalPa, Pelicans–Jukurit.

Naisten liiga:

K-Espoo–HIFK 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

KHL:

Avangard–Torpedo 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

AO: Oliwer Kaski 1+0.

Neftehimik–Jokerit ja. 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

NN: Jonas Enlund 1+0, J: Samuel Jukuri 26/29 torjuntaa, Brian O'Neill 1+0, Veli-Matti Savinainen 1+0, Henrik Haapala 0+2, David Sklenicka 0+1, Viktor Lööv 0+1.

Spartak–Avtomobilist 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Sarjakärki:

Länsilohko: 1) TsSKA (44 ottelua) 69 pistettä, 2) SKA (46) 62, 3) Lokomotiv (44) 61, 4) Dinamo Msk (45) 58, 5) Jokerit (42) 51.

Itälohko: 1) Ak Bars (45) 70, 2) Avangard (45) 62, 3) Salavat (46) 58, 4) Metallurg Mg (45) 57, 5) Avtomobilist (45) 55.

Jääpallo

Bandyliiga:

WP 35–Veiterä 0–12 (0–6)

Jokaiselle joukkueelle kertyy runkosarjassa 16 ottelua. Neljä parasta etenevät ylempään jatkosarjaan ja viisi seuraavaa alempaan jatkosarjaan.

Seuraavat ottelut: 15.1. Akilles–Kampparit, 16.1. Botnia–Narukerä, JPS–HIFK, OLS–WP 35, 17.1. Botnia–Kampparit, OLS–HIFK, 20.1. Botnia–Akilles, 22.1. Veiterä–Kampparit.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

Kataja–BC Nokia 98–86 (25–17, 22–21, 23–22, 28–26), Korihait–Kauhajoki 85–109 (20–33, 18–20, 21–31, 26–25), Lahti–Seagulls 89–97 (24–24, 18–27, 23–23, 24–23).

Seuraava ottelu: 15.1. Kouvot–Vilpas.

Naisten Korisliiga:

EBT–FoA 86–107 (20–25, 17–28, 28–26, 21–28), Pyrintö–PeKa 70–105 (14–32, 16–27, 25–20, 15–26), ToPo–ViVe ja. 82–89 (17–13, 20–18, 19–20, 25–30, 1–8).

Seuraavat ottelut: 14.1. HBA–Kouvottaret, Honka–Catz.

NBA: Philadelphia–Miami ja. 137–134, Brooklyn–Denver 122–116, Cleveland–Utah 87–117, Houston–LA Lakers 100–117, Oklahoma–San Antonio 102–112, Golden State–Indiana 95–104. Chicago–Boston siirrettiin.

Käsipallo

Miesten SM-liiga:

HIFK–GrIFK 28–35 (13–18)

Seuraavat ottelut: 16.1. BK-46–ÅIFK, 20.1. Cocks–SIF, Dicken–HIFK, 22.1. ÅIFK–HIFK, 23.1. GrIFK–Cocks, BK-46–SIF.

Miesten Suomen cupin puolivälierä:

ÅIFK–BK-46 27–44 (14–26)

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga:

Hämeenlinna–Liigaploki 3–0 (25–17, 25–17, 25–14)

LP Viesti–JymyVolley 3–0 (25–20, 25–21, 25–20)

Seuraavat ottelut: 16.1. Puijo Wolley–WoVo, 17.1. Puijo Wolley–WoVo, Liigaploki–OrPo, 18.1. LP Kangasala–Kuusamo.

Raviurheilua

Toto65, Vermo

1. lähtö, lv 2120 m Winter Monté Meeting -karsinta: 1) Lovely Girl/Heidi Kuossari m1,19,1 (8,1), 2) Visionnaire m1,18,4 (25,94).3) Dark Alley m1,17,9 (12,16).4) Caramel Kid m1,18,1 (11,53).poissa: 6. Toto (4-7-10): 8,10 2,42-3,47-3,76 25,12.

2. lähtö, lv 2120 m: 1) Damiano/Iikka Nurmonen 18,8a (2,25), 2) Wille Wind 19,2a (2,71).3) Golf Widow Temple 19,2a (14,98).4) Unique Victoire 19,2a (13,36).poissa: 1, 3. Toto (2-5-6): 2,25 1,20-1,22-1,57 3,22.

3. lähtö, sh 2120 m: 1) Meninkö/Teemu Okkolin 31,4 (3,39), 2) Frakker 31,5 (9,52).3) Ysikymppi 29,9 x (6,09).4) Seikkeri 31,7 (37,27).poissa: 5. Toto (2-4-8): 3,39 2,05-2,33-1,91 13,71.

4. lähtö, Toto65-1, lv 2120 m: 1) Joseph Boko/Hannu Torvinen 15,2a (4,45), 2) Mr Big Star 15,4a (15,2).3) One Break Broline* 15,4a (43,07).4) Noble Boy S 15,5a (28,76). Toto (2-1-4): 4,45 2,42-3,03-0,00 13,30.

5. lähtö, Toto65-2, lv 2120 m Vermon TalviCup -karsinta oriille ja ruunille: 1) Jetset Vice/Olli Koivunen 16,3a (5,11), 2) Callela Socrates 16,3a (3,53).3) Rehab 16,4a (38,06).4) Another Trial 16,6a (40,45).poissa: 1. Toto (2-6-9): 5,11 1,53-1,37-2,21 4,60.

6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2120 m Vermon TalviCup -karsinta: 1) Listas Tequila/Santtu Raitala 17,2a (2,41), 2) Ranch Rocky Road 17,4a (8,21).3) Arnie's Emilie 17,4a (4,72).4) African Queen 17,5a (11,07).poissa: 3, 4, 5. Toto (1-10-11): 2,41 1,13-1,34-1,29 5,92. Toto4 voitto-osuus: 3,81.

7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, sh 2120 m: 1) Mattilan Miina/Hannu Torvinen 26,4a (11,03), 2) Vuaran Suvetar 26,6a (3,52).3) Perusliksa 27,1a (25,91).4) Montsan Vippi 27,1a (28,05).poissa: 2. Toto (8-9-10): 11,03 2,62-1,98-4,10 14,69. Toto4 voitto-osuus: 23,79. Troikka: 373,25.

8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2120 m: 1) Vennelmon Varma/Tapio Kukkonen 26,2a (4,75), 2) Varsova 26,2a (7,04).3) Ciiran Tähti 26,3a (20,75).4) Tutun Impi 26,3a (5,9). Toto (4-2-1): 4,75 1,59-2,22-2,47 13,69. Toto4 voitto-osuus: 45,40.

9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2120 m Vermon TalviCup -karsinta: 1) I Keep My Word/Jukka Lintula 15,8a (6,07), 2) Amour Mirage 16,0a (58,55).3) Magnifique Elise 16,0a (11,99).4) Nutcracker 16,1a (37,78).poissa: 6. Toto (5-8-7): 6,07 2,50-5,61-3,69 85,01. Toto4 voitto-osuus: 100,70. Troikka: 1330,19. Päivän Duo: 4-5, kerroin: 20,72.

10. lähtö, lv 2120 m Vermon TalviCup -karsinta oriille ja ruunille: 1) Astrum/Ari Moilanen 15,7a (1,69), 2) Again Kronos 16,2a (3,37).3) My Ways Not Yours 16,5a (43,04).4) Arctic Pastor 16,6a (56,96). Toto (4-5-9): 1,69 1,13-1,23-2,19 2,97.

Toto4 pelivaihto 34346,80 e, voitto-osuus 100,70 e

Toto65 pelivaihto 159303,28 e, voitto-osuus 629,44 e

Pelivaihto 420620,58 e,

Salibandy

Miesten F-liiga:

TPS–Oilers 6–5 (2–3, 1–2, 3–0)

Nokian KrP–Tiikerit 7–5 (2–2, 2–0, 3–3)

Seuraavat ottelut: 15.1. Jymy–Classic, EräViikingit–Indians, Nokian KrP–TPS, Steelers–LASB, 16.1. Happee–Jymy, Classic–OLS, Oilers–Welhot, 17.1. Tiikerit–OLS, LASB–Welhot, SPV–Indians.

Naisten F-liiga A:

EräViikingit–FBC Loisto 6–2 (0–1, 2–1, 4–0)

Seuraavat ottelut: 16.1. PSS–Koovee, TPS–SB-Pro, Classic–SSRA, 17.1. Koovee–FBC Loisto, PSS–TPS, EräViikingit–SSRA, 19.1. SB-Pro–Classic.

Rahapelejä

Keno 2/21

Päiväarvonta: 1, 2, 7, 10, 11, 14, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 36, 42, 54, 59, 60, 63, 66, 68. Kunkkunumero: 66

Ilta-arvonta: 6, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 49, 52, 55, 59, 64. Kunkkunumero: 6

Keskiviikko-Jokeri 2/21

Jokerinumero: 8 9 9 6 5 3 0

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 2 Joseph Boko, poissa: -

2. lähtö: 2 Jetset Vice, poissa: 1

3. lähtö: 1 Listas Tequila, poissa: 3, 4, 5

4. lähtö: 8 Mattilan Miina, poissa: 2

5. lähtö: 4 Vennelmon Varma, poissa: -

6. lähtö: 5 I Keep My Word, poissa: 6

Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 629,44 e., 5 oikein voitto-osuus 17,39 e.

Vikinglotto 2/21

Päänumerot: 3, 14, 35, 44, 45, 47. Vikingnumero: 6. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 4

Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 113 145,60 e, 5+1 oikein 15 444,48 e, 5 oikein 792,02 e, 4+1 oikein 52,80 e, 4 oikein 28,95 e, 3+1 oikein 8,74 e, 3 oikein 4,55 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 3 960,10 e, 4+1 oikein 264,00 e, 4 oikein 144,75 e, 3+1 oikein 43,70 e, 3 oikein 22,75 e, Plus oikein 5,00 e

TV-urheilua

Discovery+

14.45, 16.45, 20.45 Snooker: The Masters 2021. 15.20 Ampumahiihdon MC: Naisten pikamatka, Oberhof.

Yle TV2

15.25 Ampumahiihdon MC: Naisten pikamatka, Oberhof. 20.00 Urheilugaala 2021.

Yle Areena

21.40 Jalkapallon Italian cupin neljännesvälierä: Juventus–Genoa. 19.55 Gaalakatsomo-LIVE.

Elisa Viihde Sport

21.50 Espanjan supercup: Real Madrid–Athletic Club.

C More Max

18.30 Ravit: Toto5, Kouvola ja Toto64, Åby.

C More Sport 1

19.55 SHL: Djurgården–Malmö. 02.00 PGA TOUR: Sony Open in Hawaii.

C More Hockey

17.45 Liiga: Kärpät–Lukko. 18.15 Liiga: HIFK–Ässät, Pelicans–Sport, Tappara–SaiPa.

Eurosport 1

15.23 Ampumahiihdon MC: Naisten pikamatka, Oberhof. 16.48, 20.48 Snooker: London Masters.

Eurosport 2

14.48 Snooker: London Masters.

Ruutu

05.00 NBA: Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans. 17.20 Korisliiga: HBA-Märsky–Kouvottaret. 18.15 Lentopallon Mestaruusliiga: VaLePa–Lentopalloseura Etta, Viikon ottelu. 18.20 F-liiga: Steelers–SaiPa. 18.30 Ravit: Toto5, Kouvola ja Toto64, Åby. 19.55 Koripallon 1. Divisioona: HBA-Märsky–Torpan Pojat. 02.30 NBA: San Antonio Spurs–Houston Rockets.

Viaplay

00.30 NHL: Philadelphia–Pittsburgh. 02.05 NHL: Toronto–Montreal. 03.05 NHL: Tampa Bay–Chicago. 04.00 Sulkapallo: YONEX Thailand Open. 05.05 NHL: Edmonton–Vancouver. 05.35 NHL: Colorado–St. Louis. 16.25 Käsipallon MM: Valko-Venäjä–Venäjän federaation joukkue. 17.55 KHL: Lokomotiv–TsSKA. 18.55 Käsipallon MM: Slovenia–Etelä-Korea, Algeria–Marokko, Itävalta–Yhdysvallat. 20.30 Käsipallon MM: Sverige–Tjeckien. 20.55 Koripallon Euroliiga: Alba Berlin–Milan. 21.25 Käsipallon MM: Portugali–Islanti, Norja–Ranska. 21.50 Valioliiga: Arsenal–Crystal Palace.

V Sport Urheilu

20.55 Koripallon Euroliiga: Alba Berlin–Milan. 02.35 NHL: Detroit Red Wings–Carolina Hurricanes.

V Sport 1

02.05 NHL: Buffalo Sabres–Washington Capitals. 05.05 NHL: Los Angeles Kings–Minnesota Wild.

V Sport Jääkiekko

17.55 KHL: Lokomotiv–TsSKA. 02.05 NHL: Buffalo Sabres–Washington Capitals. 05.05 NHL: Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks.

V Sport Hockey

02.05 NHL: New York Rangers–New York Islanders. 05.05 NHL: Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks.

V Sport Jalkapallo

21.50 Valioliiga: Arsenal–Crystal Palace.

V Sport Premium

21.55 Valioliiga: Arsenal–Crystal Palace.

TV6 (SE)

20.30 Studio Handbolls-VM (H): Studio. 21.30 Handbolls-VM (H): Sverige-Tjeckien. 23.00 Studio Handbolls-VM (H): Efterstudio.