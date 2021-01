Hallinto-oikeus totesi, että kantakaupungin alue on tarkoitettu tehokkaaseen rakentamiseen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Museoviraston tekemän valituksen Helsinki Gardenia koskevasta asemakaavan muutoksesta, Helsingin hallinto-oikeus toteaa tiedotteessaan.

Helsinki Garden on HIFK:n hanke, jolla mahdollistetaan monitoimiareenan rakentaminen nykyisen Helsingin jäähallin alueelle olympiastadionin läheisyyteen. Lisäksi muutos mahdollistaa urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan tilojen, toimitilojen, palvelutilojen sekä asuntojen ja majoitustilojen rakentamisen.

Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että kaava-alueella on kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja että Eläintarhan alueen kaupunkikuva muuttuu olennaisesti kaavamuutoksella. Osa kaavamuutosalueesta sisältyy vähäisiltä osin Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Hallinto-oikeuden päätökseen vaikutti muun muassa se, että yleiskaavassa kantakaupunkialueeksi varatut alueet on tarkoitettu osoitettavaksi tehokkaaseen rakentamiseen.

Hallinto-oikeus totesi, että uudisrakentamisen soveltuminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä suojellun jäähallirakennuksen välittömään läheisyyteen on otettu huomioon lukuisin yksityiskohtaisin arkkitehtuuria ja rakennuksen ulkoasua koskevin kaavamääräyksin.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluiden johtaja Mikko Härö totesi Ilta-Sanomille viime marraskuussa, että jos hallinto-oikeuden perustelut ovat kohdallaan, Museovirasto ei välttämättä hae valituslupaa.

Helsinki Garden on parhaiten jääkiekosta tunnetun urheiluseura HIFK:n pitkäaikainen unelma. Hankkeella on yksityinen rahoitus, ja Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen viime helmikuussa. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu 700–800 miljoonaa euroa.

11 000–16 000 katsojan areenasta tulisi jääkiekkoseura HIFK:n kotihalli, jota Hartwall-areenan tapaan voidaan käyttää myös muiden urheilulajien tarpeisiin ja suurtapahtumien järjestämiseen.

Asuntoja on määrä rakentaa noin 350–400 asukkaalle, hotelli- ja majoitustiloja 21 000 neliötä sekä toimitiloja ja liiketiloja noin 42 000 neliötä. Maan päälle neliöistä asettuu 60 000 ja maan alle 96 800.