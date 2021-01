Amanda Rantanen sai maailmanlaajuista huomiota ikimuistoisen ja onnekkaan suorituksensa jälkeen.

Naamamaali. Jumalan nenä. Cara de Dios.

Muutamien sekuntien aikana syntyvä yksittäinen tilanne nousee toisinaan valtaviin mittasuhteisiin, koska urheilu koskettaa, liikuttaa ja on täynnä tunteita.

Juuri sellainen hetki nähtiin joulukuun ensimmäisenä päivänä Skotlannin Edinburghissa. Sisukas altavastaaja puolusti uhrautuvasti ja iski tehokkaasti.

Ja millä tavalla!

Amanda Rantanen karkasi läpiajoon, laukoi päin maalivahti Lee Alexanderia ja sai tämän torjunnasta kimmonneen pallon suoraan kasvoihinsa.

Loppu on tunnereaktioineen koskettavan upeaa urheiluhistoriaa. Pallo pomppi maaliin, ja ennakkosuosikki taipui Helmareille toisen kerran syksyn aikana. Skotlanti-voitot nostettiin ansaitusti myös ehdolle vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.

22-vuotias Rantanen kertoo nyt, noin puolitoista kuukautta ikimuistoisen maajoukkuedebyyttinsä jälkeen, ettei muista ottelusta paljoakaan.

”Olimme melkein koko ajan lämmittelemässä, eikä siinä hirveästi pysty katsomaan peliä. Skotlanti sai varsinkin toisella puoliajalla vähän enemmän painetta, mutta pystyimme puolustamaan tosi hyvin joukkueena loppuun asti”, hän sanoo.

Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen korostaa voittomaalin olevan seurausta Suomen kollektiivisesta pelaamisesta.

”Ihan jäätävän upeaa boksipuolustamista, jossa uhraudutaan joukkueen ja toisten puolesta ja puolustetaan joka solulla koko jengi”, Miettinen ihailee.

Amanda Rantanen teki A-maajoukkueuransa avausmaalin heti debyytissään. Osuma oli ikimuistoinen.­

Rantanen sai ottelun loppuhetkillä jännittää, ehtisikö lainkaan kentälle. Hän ja Olga Ahtinen pääsivät tositoimiin aivan lisäajan lopussa.

”Olga sanoi minulle, että nyt vain juostaan. Voi olla, että emme edes koske palloon kertaakaan, mutta nyt juostaan, ja jos saamme pallon, niin hän yrittää laittaa pystyyn”, Rantanen kertoo saamistaan ohjeista.

Se kannatti. Rantanen teki työtä käskettyä ja sai Emmi Alaselta syötön, jota kuvailee ”ihan sairaan hyväksi”. Myös Miettinen kehuu tilanteenvaihtohyökkäystä.

”Alasen fantastinen syöttö ja sen jälkeen Rantasen upea suoritus: täysvauhtinen juoksu ja vielä vähän tsägälläkin pallo maaliin”, Miettinen ihailee.

”Pääsin läpi, vähän huonolla kosketuksella ja viimeistelyllä pallo nenään ja siitä maaliin”, Rantanen lisää.

Helsinkiläisen PK-35:n kapteenin maajoukkuedebyytti oli kuin satukirjasta. Leiritykseen varapelaajana noussut Rantanen oli hetkessä koko maailman huulilla.

Esimerkiksi espanjalainen jalkapallolehti Marca puhui maalista tuoreeltaan nimellä cara de Dios eli jumalan kasvot hakien vertausta Diego Maradonan jumalan käteen.

Vertaus ontuu hieman, sillä jalkapallolegenda väitti saaneensa käsimaaliinsa apua korkeammilta voimilta. Rantasen osuma sen sijaan oli täysin sääntöjen mukainen.

”Se, että maali on huomioitu ulkomaillakin, kuulostaa ihan hullulta – etenkin, kuinka iso juttu siitä tuli. Se oli aika hullua ja tosi siistiä, ja minua on naurattanutkin tosi paljon”, Rantanen kertoo.

Amanda Rantasen (vas.) tekemä voittomaali käynnisti hurjat juhlat Edinburghissa.­

Erikoisimmalta tuntuu juuri maalin ristiminen jalkapallohistorian kuuluisimpien osumien joukkoon kuuluvan suorituksen nimeä mukaillen.

”Onhan se aikamoista, että tuollaisen legendan takia sitä maalia sanotaan jumalan nenä -maaliksi”, Rantanen kertoo.

”Minulla ei kyllä ole mitään samanlaista uskonnollista ajattelua siihen maaliin liittyen niin kuin Maradonalla. Uskon kuitenkin, että siinä oli jokin tarkoitus, kun se meni maaliin noin.

Ainakin Rantasen valikoituminen ratkaisijaksi tapahtui, kuten oli tarkoitettukin. Päävalmentaja Anna Signeulin suunnitelma onnistui täydellisesti.

Miettinen korostaa valmennuksen suorituksen olevan äärimmäisen hyvä ja perusteltu.

”He olivat miettineet sen vaihdon ottelun loppuun. Jos siinä [läpiajossa] olisi ollut joku muu pelaaja, vaikka Linda Sällström, joka vaihdettiin ulos, niin hän olisi juossut ja raatanut sen 90 minuuttia, eikä olisi välttämättä jaksanut tai ehtinyt tehdä sitä juoksua”, Miettinen muistuttaa.

Skotlanti vyöryi kohti Suomen maalia riskejä ottaen, koska sen oli pakko voittaa. Suomen valmennus tunnisti läpiajon mahdollisuuden ja reagoi sen mukaan.

”Räjähtävät juoksut ja ensimmäiset askeleet ovat Amanda Rantasen vahvuuksia”, Miettinen analysoi ratkaisijaa.

Rami Rantanen seurasi kesällä 2013, kun hänen 15-vuotiaat kaksosensa Daniel ja Amanda pallottelivat Töölön pallokentällä.­

Päätösvihellys kuului välittömästi Rantasen tekemän osuman jälkeen. Hänen nimensä kirjoitettiin kultaisin kirjaimin suomalaisen jalkapallon historiaan.

”Olen kutsunut koko ottelua sykähdyttäväksi hetkeksi. En siis pelkästään sitä viimeistä minuuttia, vaikka se siihen kulminoituikin”, huippujalkapallopäällikkö Miettinen kertoo.

”Siinä oltiin toinen jakso aika sillassa välillä, mutta nämä Skotlanti-ottelut osoittivat sen, että Suomi on kasvanut joukkueeksi, joka on todella vaikea voitettava.”

Miettinen ymmärtää juuri ratkaisuosuman sykähdyttäneen ihmisiä. Hän kuitenkin toivoo ihmisten näkevän päätöshetkien petaamisen kestäneen täydet 90 minuuttia.

Jäivätkö hurja puolustustaistelu ja Alasen maailmanluokan läpisyöttö liian vähälle huomiolle tärkeän voiton jälkeen?

”Voitto on aina kollektiivin voitto ja häviö aina kollektiivin häviö. Molemmat on tärkeä tuoda esille, ja Amanda on loistava esikuva ja ansaitsee täysin sen suitsutuksen, mikä siitä [maalista] on tullut”, Miettinen vastaa.

Ikimuistoiset sekunnit veivät Suomen EM-karsintalohkonsa kärkeen. Lohkovoitto ja suora paikka EM-kisoihin ratkeavat helmikuun kotiottelussa Portugalia vastaan.

”Sillä oli todella iso merkitys – se pelasi Suomen tilanteeseen, jossa Suomi on voitolla takaisin EM-kisoissa, ja joka tapauksessa vähintään jatkokarsinnassa”, Miettinen sanoo.

”Oli mahtavaa, millä tavalla se viimeinen voitto tapahtui. Ei voisi paljon parempaa markkinointia naisten jalkapallolle olla.”

Sekä Suomi että Portugali ovat kuuden ottelun jälkeen 16 pisteessä. Karsintojen päätösottelussaan Helmarit kohtaa pisteittä olevan lohkojumbon Kyproksen.

”Toivottavasti pystymme ratkaisemaan kisapaikan heti ensimmäisessä pelissä. Toivon olevani itsekin siinä ryhmässä, mutta ennen kaikkea toivon Helmarien voittavan molemmat pelit ja pääsevän kisoihin”, Rantanen sanoo.

”Ja olisihan se tosi hienoa, että Kansallinen liiga ja meidän joukkueemme saisivat tästä lisää mielenkiintoa osakseen, ja ihmiset tulisivat katsomaan pelejämme.”