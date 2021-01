Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen on viettänyt puolentoista viime kuukauden aikana hiljaiseloa sekä kilpaladulla että mediassa.

Keskiviikkona ilmestyi kuitenkin yllättävällä taholla Niskasen laaja haastattelu. Se julkaistiin Kansainvälisen olympiakomitean verkkosivuilla.

Haastattelussa käydään läpi Niskasen suurimpia saavutuksia, kahta olympiavoittoa (2014 ja 2018) sekä Lahden kotikisoissa (2017) saavutettua 15 km:n (p) maailmanmestaruutta.

Sen Niskanen nimeää uransa suurimmaksi saavutukseksi, minkä on hän kertonut toki aiemminkin mediassa.

”Sitä ei voita mikään”, Niskanen sanoo.

Niskanen paljastaa, missä tilanteessa hän pääsee lähimmäksi omia rajojaan, jopa paremmalla todennäköisyydellä kuin kilpailuissa.

”Kun juoksumatolla tai rullahiihtolenkillä tehtävässä testissä saavuttaa helposti ennätyksen tai saman laktaattilukeman kuin parhaina päivinä, silloin todella haluan puristaa itseni äärirajoille”, Niskanen sanoo.

Niskanen kertoo myös, miksi hän ei ole käyttänyt koskaan mentaalivalmennusta.

”Olen joskus ajatellut mentaalivalmentajan käyttämistä. Minulle ei ole ongelma hallita painetta kilpailussa.”

Niskasen mukaan kaikki odottavat hänen voittavan tai saavuttavan mitalin, jos hän on hyvässä kunnossa.

”Totta kai tunnen suurta painetta ja jännittää, mutta mielestäni se on sama kaikille. Hyvässä kunnossa sen tunteminen on paikallaan, eikä se ole mikään este.”

Niskanen on jo vähintään kertaalleen saavuttanut suurimmat voitot, joita hänen lajissaan voi saavuttaa. Motivaatiota kuitenkin riittää.

”Jos on maailmanmestari ja olympiavoittaja, on saavuttanut jo paljon, mutta minun tavoitteeni monelle vuodelle on parantaa omaa kapasiteettiani, omaa tasoani. Tavoite on nähdä, missä rajani ovat.”

Kilpailuissa Niskanen kertoo olevansa omassa maailmassaan.

”Kun joskus saa todella mukavia väliaikoja ja tietää, että löytyy vielä yksi vaihde ja voimia on vielä jäljellä, silloin tulee Rocky-fiilis.”

Hän paljastaa kuuntelevansa ennen jokaista kilpailua Rocky-elokuvien tunnussävelmän Gonna Fly Now.