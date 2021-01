Ranskalaispakki on takaisin IFK:ssa lähes viiden vuoden tauon jälkeen.

Ranskalaispuolustaja Yohann Auvitu lähti Helsingin IFK:sta keväällä 2016 NHL:ään. Torstain jääkiekon liigakierroksella Auvitu, 31, palasi virallisesti tuttuun seuraan mutta täysin eri joukkueeseen, kun IFK kohtasi Ässät.

Nykyisistä IFK:n pelaajista ainoastaan Micke-Max Åsten pelasi joukkueessa kaudella 2015–2016. Juha Jääskä piipahti kokoonpanossa yhden ottelun verran ja puolustaja Miro Karjalainen kahdesti.

Melkein kaikki ehti vaihtua viidessä vuodessa valmennusta myöten.

”Hän on ainoa selviytyjä täällä”, Auvitu sanoi Åstenistä, joka alkaa olla erottamaton osa seuraa.

”Lopulta kiekko on aika pieni yhteisö. Kun olemme kesät täällä, tapaamme eri yhteyksissä. Tunsin ehkä yli puolet pelaajista ennen kuin menin pukuhuoneeseen.”

Auvitu tuli aikoinaan jääkiekon perässä Jyväskylään ja JYPin A-nuoriin, josta aukesi tie Liigaan. Kuusi kautta JYPissä toivat kaksi kultaa. Ensimmäinen kulta eli nykyinen vaimo Ilariia löytyi Jyväskylän koulumaailmasta ja toinen tuli kaukalossa 2012.

Kaksi kautta IFK:ssa juurruttivat Auvitun kolmehenkiseksi kasvaneen perheen Stadiin. Tytär Liya syntyi Helsingissä kevättalvella vajaat viisi vuotta sitten.

”On hienoa olla takaisin jääkiekon parissa sillä en ole pelannut kymmeneen kuukauteen. Olen vielä kiitollisempi pelatessani täällä kotona.”

NHL:ssä Auvitulla meni pari kautta vaihtelevalla menestyksellä ja hissiliikkeellä farmiin ja takaisin.

Paluun Eurooppaan hän teki KHL:n ja Ruotsin kautta. Viime kausi länsinaapurissa meni osittain piloille loukkaantumisten takia. Otteluita kertyi vain 18.

Auvitu asui perheineen kesät Helsingissä ja oppi tuntemaan Salmisaaren työttömien tai NHL:ään valmistautuvien pelaajien harjoitusmaailman.

Heinäkuussa, elokuussa ja vielä syyskuun puoliväliin pelaajia riitti noin neljään kentälliseen eli tehokkaaseen harjoitteluun.

”Yksi kerrallaan he alkoivat saada sopimuksia. Lokakuun puolivälistä marraskuun alkuun meitä oli enää 7–8 kaveria. Oli aika vaikeaa saada harjoituksia hyvissä olosuhteissa. Selvisin siitä ja se teki minusta vahvemman. Nyt haluan unohtaa sen ja pelata kiekkoa.”

Helsingistä näyttää tulleen Auvitun perheen pysyvä tukikohta, kun he asuvat pääkaupungissa vakituisesti.

”Rakastamme vaimoni kanssa tätä kaupunkia. Ihastuimme tähän, kun muutimme tänne 2014. Kesäisin minun on helpompaa harjoitella täällä, kun ympärilläni on hyviä kiekkoilijoita. On paljon helpompaa harjoitella täällä Helsingissä kuin Pariisissa kuten varmaan voitte kuvitella.”

Salmisaaren kesäleirit ja yhä pitemmälle talveen jatkuvat harjoitusryhmät alkavat olla käsite. On varmasti kovaa katsoa, kun pelaaja toisensa jälkeen lähtee ympäriltä ja ryhmä kutistuu.

Alkoiko epätoivo iskeä missään vaiheessa?

”En usko, että epätoivoinen olisi oikea sana, mutta en aio sanoa, että se oli helppoa, koska se ei ollut. Minulla on oikeat ihmiset ympärilläni, jotka antavat voimaa, etten luovuta.”

Auvitu jatkoi harjoittelua kutistuneessa ryhmässä riippumatta siitä, kuinka monta pelaajaa osallistui harjoituksiin.

”Sain palkinnon tulla tänne. Henkinen kovuuteni palkittiin.”

Ruotsissa Auvitu ehti pelata maaliskuussa yhden ottelun ilman yleisöä ja nyt sama jatkuu Suomessa. Hallit pysyvät tyhjinä ainakin toistaiseksi.

”Tämä ei ole sama urheilu ilman faneja, mutta samaan aikaan olemme onnekkaita saadessamme tehdä töitä ja pelata. Tunnen itseni onnekkaaksi ollessani täällä ja saadessani pelata.”

Ensimmäisessä ottelussaan lähes vuoteen Auvitu pelasi 18.44 minuuttia ja myönsi, että jalat alkoivat vähän piiputtaa. Harjoitusrytmin vaihtaminen pelitempoon vaatii aikansa, mutta Auvitu pysyy kärsivällisenä.