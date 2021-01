Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti torstaina jatkaa lasten ja nuorten harrastuksia koskevia rajoituksia.

Helsingin pormestari ja Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoo HS:n haastattelussa, että lasten ja nuorten harrastuksia koskevien rajoitusten jatkaminen perustuu hallituksen ohjeistukseen ja siihen että nyt paikallisviranomaiset odottavat hallituksen uusia linjauksia.

Vapaavuoren mukaan lasten ja nuorten rajoitusten jatkamisessa ollaan kipurajoilla. Hän sanoo, että lapset ja nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman suuren taakan koronan torjunnasta.

Vapaavuoren mielestä rajoitusten lieventämistä lasten ja nuorten kohdalla on mahdollista perustella sillä, että on vaikea löytää näyttöä nykyisten rajoitusten toimivuudesta.

Sen lisäksi on kohtuutonta rajoittaa lapsia ja nuoria nykyisellä tavalla samaan aikaan, kun aikuiset voivat elää varsin normaalisti.

Sanoit tänään, että lapset ja nuoret kantavat kovaa kuormaa rajoituksista. Mitä ajattelet heidän tilanteestaan ja etenkin vapaa-ajan harrastusten rajoittamisesta?

”Oli selvää marraskuun loppupuolella, kun tautiluvut olivat voimakkaassa kasvussa pääkaupunkiseudulla, että meidän piti ryhtyä varsin laajasti kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita hallituksen hybridistrategiassa on määritelty. Kun oikeasti taistellaan tautia vastaan, pitää tehdä nopeita liikkeitä. Tällaisiin toimiin voidaan joutua ja jouduttiin.”

”Mutta ennen kaikkea lasten ja nuorten osalta pitää ymmärtää, että [rajoituksissa] pitää käyttää erityistä harkintaa. Olen sitä mieltä, että lapset ja nuoret ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronan torjunnasta sekä toisen asteen etäopiskelun että harrastusten sulkemisen muodossa. Lapsille ja nuorille pitkäkestoinen sulku aiheuttaa liian suuria vahinkoja ja tilanteen, jossa vahingot ovat hyötyjä suurempia.”

”Lasten ja nuorten osalta rajoitusten pitäisi olla rajattuja ja lyhytkestoisia. Nyt ollaan kipurajoilla, kun kuudes viikko on menossa.”

”Minkä takia emme muuttaneet linjauksia tällä viikolla? Se perustuu täysin siihen, että valtiovalta pääministeriä myöten on hyvin voimakkaasti ohjeistanut, että nyt ei tehdä muutoksia.”

”Hallituksen ilmoitus uusista linjauksista ensi viikolla johtaa siihen, että paikallisviranomaisten on järkevää odottaa. . Ei ole mitään mieltä lieventää rajoituksia nyt, jos valtiovalta tiukentaa niitä uudelleen.”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa epidemiatilanteesta ja linjauksista liittyen voimassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin 5. tammikuuta.­

Millä tavoin olisi mahdollista perustella väljempiä rajoituksia lasten ja nuorten kohdalla?

”Ensinnäkin sillä, että on vaikea löytää näyttöä siitä, että rajoitukset nykyisellään edes kovin hyvin tepsisivät. Nuorten osuus tartunnoista on ollut koko ajan pieni. Rajoitukset, jotka ovat aika korostetusti osuneet lapsiin ja nuoriin, eivät ole johtaneet siihen, että lasten ja nuorten suhteellinen osuus koronatartunnoista olisi laskenut.”

HS:n datadeskin tarkistamien tietojen mukaan nuorten ja lasten osuus tartunnoista on pysynyt samana ajalla 12.11.–12.1.

Vapaavuoren mukaan rajoituksissa pitää hakea tasapainoa ottamalla huomioon terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja perusoikeuksiin liittyviä ulottuvuuksia.

”Lapsia ja nuoria pitäisi aivan erityisesti varjella. Riski on, että rajoitusten ilmeiset haitat kasvavat suuremmiksi kuin hyödyt, jotka ovat kiistanalaisempia. Nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa aikuiset voivat varsin normaalilla tavalla elää, lasten ja nuorten harrastusten varsin totaalinen rajoittaminen ei ole kohtuullista.”

Näetkö vaaroja siinä, että liikunnan rajoituksia lievennettäisiin?

”On selvä, että kaikkien rajoitusten lieventämisellä voi kasvaa jonkin tyyppinen riski tartuntojen leviämiselle. Lasten ja nuorten harrastusten osalta ei ole ihan varmaa, onko asia näin. Elleivät lapset ja nuoret harrasta turvallisesti valvotuissa olosuhteissa, tapaavat he silloin toisiaan tavalla, jossa terveysturvallisuus ei ole yhtä tarkasti valvottua.”

Mikä olisi mielestäsi tämän hetken tietojen valossa paras strategia torjua epidemiaa Suomessa ja Helsingissä niin, että pystyttäisiin elämään niin normaalia elämää kuin mahdollista ja lasten ja nuorten harrastaminen voisi jatkua?

”Tähän en halua ottaa kantaa. Kysymys valtakunnan strategiasta on hallituksen ratkaistava asia. Heidän on määriteltävä asiantuntijoiden kanssa, miten suuri riski viruksen brittivariantti on ja tehdä johtopäätöksiä.”

Sanoit Twitterissä, että hallituksen pitäisi kantaa vastuunsa lasten harrastusten rajoittamisesta. Mitä odotat hallitukselta tämän asian suhteen, kun hallitus ensi viikolla päättää uusista rajoituksista tai niiden kohdentamisesta?

”Haluamme kaupungissa noudattaa hallituksen hybridistrategiaa täysimääräisesti. Se perustuu kuitenkin korostetusti siihen, että rajoitukset ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Aivan erityisesti strategiassa kehotetaan pohtimaan lasten ja nuorten elämään kohdistuvia rajoituksia.”

”Mikäli hallitus ei ole strategiaansa olennaisesti muuttamassa mutta on kuitenkin sitä mieltä, että brittimuunnoksen takia harrastuksia ei voi avata, pitää hallituksen sanoa tämä myös ääneen ja linjata kokonaisuus tavalla, joka on kansalaisille ymmärrettävä ja selkeä.”

”Pelkoni on, että tässä tapauksessa puhutaan viikkojen sijaan kuukausista, jolloin harrastukset ovat edelleen kiinni.”