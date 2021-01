Adam Schmidtin mukaan ahdistelu alkoi, kun hän oli 14-vuotias.

Yhdysvaltojen taitoluisteluliitto hyväksyy 1,45 miljoonan dollarin (1,2 miljoonan euron) korvauksen entiselle taitoluistelijalle Adam Schmidtille välttääkseen oikeuskäsittelyn, kertoo ABC News.

Syytteen mukaan liitto ei ole pystynyt suojelemaan nuoria urheilijoita seksuaaliselta valmentajan ahdistelulta.

Schmidt on syyttänyt valmentaja Richard Callaghania useista seksuaalisista ahdisteluista. Schmidt teki rikosilmoituksen San Diegossa vuonna 2019. Sen mukaan Callaghan olisi ahdistellut häntä vuodesta 1999 vuoteen 2001. Ahdistelu olisi alkanut, kun Schmidt oli 14-vuotias.

Schmidt on jo neljäs taitoluistelija, joka syyttää Callaghania ahdistelusta, kertoo The New York Times.

ABC Newsin näkemän sopimuksen mukaan Yhdysvaltojen taitoluisteluliitto kiistää, että mitään väärinkäytöksiä olisi ollut. Liitto kuitenkin korostaa, että se täysin tukee seksuaalisen ahdistelun uhreja.

Schmidtin mukaan korvauksen hyväksyminen on selkeä viesti.

”Sopimus puhuu puolestaan. Kukaan ei tekee miljoonan dollarin sopimusta tyhjästä.”

Schmidt sai jo toisen korvauksen Callaghanin epäillyistä väärinkäytöksistä, sillä Onyx-jääareena Michiganista maksoi aiemmin 1,75 miljoonaa dollaria (1,45 miljoonaa euroa). Callaghan oli vuokrannut jääaikaa Onyxista, jossa myös epäillyt ahdistelut tapahtuivat. Myös Onyx on kiistänyt väärinkäytökset.

Callaghan hyllytettiin valmentajan tehtävistä vuonna 2018, kun häneen kohdistuneet epäilyt ahdisteluista tulivat ilmi. Callaghan on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset. Sittemmin hän on tehnyt henkilökohtaisen konkurssin.

Alunperin Safesport, joka valvoo Yhdysvalloissa urheilun väärinkäytöksiä, antoi Callaghanille ikuisen valmennuskiellon, mutta valituksen jälkeen se lyheni kolmen vuoden hyllytykseen. Callaghan voi palata valmentajaksi vuonna 2022.