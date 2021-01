Hollolalainen Jukka Jaskari on taustatukena Ari Huuselan maailmanympäripurjehduksessa. Lahden satama on tuttu paikka Jaskarille.­

Jukka Jaskari on yksi yksinpurjehtija Ari Huuselan tukijoista maissa. Tukijoukkoon kuuluu lähes 50 henkeä sähkömiehistä ja tietotekniikan asiantuntijoista graafikkoon ja tulkkiin. Jaskari toimii henkisenä tukena, ja Marianna Puuperä vastaa Huuselan ruokahuollosta ja vaatetuksesta.

Maailman ympäri ei mennä yksin eikä päivässä.

Suomalaiskippari Ari Huusela, 58, on merellä yksin purjehduksen Vendée Globe -kilpailussa, mutta maissa hänellä on tuhti taustaryhmä.

Siihen kuuluu muun muassa sähkömiehiä, tietotekniikan asiantuntijoita, purjeneulojia, huoltajia, valmentaja, valokuvaaja, graafikko ja tulkki. Suomessa asioita hoitava aviopuoliso Niina Riihelä on tukijoista tärkein.

Pelkästään ennen kisaa hankitun uuden kölin suunnitteluun, rakentamiseen ja asentamiseen tarvittiin kymmenen eri alihankkijaa.

Masto, köysistö, purjeet, sähköntuotto­järjestelmät, veneen runko ja navigointi vaativat erikoisosaamista. Kipparin oma fysiikka ja psyykkinen valmennus ovat vaatineet omat valmentajansa.

Lisäksi taustalla on parinkymmenen hengen vapaaehtoisporukka, joka auttaa erilaisissa tehtävissä. Kokonaisuudessaan tiimin henkilömäärä nousee viiteenkymmeneen.

Vendée Globen suurten budjettien veneiden taustalla ei välttämättä ole sen enempää ihmisiä, mutta he ovat palkkatyössä toisin kuin Huuselan vapaaehtoiset.

Huuselan neljän vuoden purjehdusprojektin budjetti on puristettu noin 1,5 miljoonaan euroon. Kisan jo keskeyttäneellä Alex Thomsonilla budjetti oli yli 20 miljoonaa.

” ”Jutellaan niistä näistä, mutta pysytellään asiassa.”

Jukka Jaskari on itse kokenut merenkävijä ja purjehtija.­

Ydinryhmään kuuluu kymmenkunta ihmistä, joista HS esittelee lähemmin kaksi. Hollolalainen Jukka Jaskari on ryhmän purjehdus­asiantuntija ja Marianna Puuperä organisoi ryhmän toimintaa Ranskassa.

Jaskari, 53, tuntee Huuselan Imoca 60 -luokan purjeveneen kuin omat taskunsa. Purjehdusta hän on harrastanut koko ikänsä. Siviilissä Huusela ja Jaskari ovat kollegoita Finnairin koneiden liikennelentäjinä.

Aiemmin Jaskari on ollut Huuselan mukana hakemassa tämän edellisten kisojen veneitä Suomeen Ranskasta ja Britanniasta.

”Tein veneessä mitä osasin. Huoltohommia ja purjehdusta”, Jaskari kertoo.

Vendée Globen aikana Jaskarin tuki Huuselalle on paljolti henkistä. Huusela soittelee usein Jaskarille mereltä. Jo pelkkä tutun äänen kuuleminen rauhoittaa mieltä.

”Jutellaan niistä näistä, mutta pysytellään asiassa”, Jaskari kuvailee.

Ennen lähtöä Jaskarilla piti kiirettä myös fyysisesti. Kesällä työmäärä Huuselan veneen kanssa näytti mahdottomalta ennen kuin se saatiin starttiviivalle Ranskaan.

”Lupasin, että teen mitä pystyn ja ehdin. Koronan takia oli onni onnettomuudessa, että oli aikaa. Huono puoli oli, että yleensä hienossa lähtötilaisuudessa ei ollut yleisöä ja sitä kautta tunnelmaa.”

Käytännön neuvoja maista on vaikea antaa, jos kyseessä ei ole tarkka tekninen ongelma. Jaskarin mukaan Huusela tuntee veneensä niin hyvin, että tämä pärjää ilman opastustakin.

”Ari tekee itse päätökset, mutta haluaa niille hyväksynnän. Se on ymmärrettävää. Tuommoinen vene on tosi haastavaa purjehtia. Tiedetään aika tarkkaan, miten venettä on hyvä purjehtia. Silti pitää olla tarkkana, mitä tekee.”

Pelkkä vastatuuli­käännös on Imoca 60 -luokan superveneessä vaativa manööveri. Se vaatii varttitunnissa parikymmentä eri toimenpidettä ja energiaa kuluu paljon, kun purjeita pitää löysätä ja kiristää.

” ”Murheista on selvitty, kun ollaan yhdessä mietitty ratkaisua.”

Jukka Jaskari, Marianna Puupera ja kippari itse Ari Huuselan Imoca 60 -luokan veneen kannella.­

Eniten Huuselalla on ollut ongelmia kompassien ja autopilotin kanssa. Samoja vaivoja on tosin ollut kaikilla muillakin Vendée Globen purjehtijoilla.

”Murheista on selvitty, kun ollaan yhdessä mietitty ratkaisua. Reititystä maista ei saa tehdä”, Jaskari kertoo.

Kisan jatkamisen kannalta kohtalokasta olisi maston katkeaminen ja kölin tai peräsimen vaurioituminen. Niitäkin on sattunut.

Huuselan kilpakumppaneita on törmännyt myös valaisiin ja meressä kelluviin kontteihin, jotka voivat olla kohtalokkaita.

”Jos masto katkeaa, kisa loppuu siihen. Onneksi Arilla on veneessä siltä varalta hieno leija. Sillä pääsee hätätilanteessa myötätuulelle liikkumaan johonkin suuntaan.”

Kippari on merellä kuin ralliajaja, jonka pitää osata korjata kulkupeliin tulleita vikoja. Esimerkiksi brittikippari Pip Hare vaihtoi veneensä peräsimen.

”Hän sai sen paikalleen yllättävän nopeasti, vaikka se on hankala vaihtaa kuivallakin maalla”, Jaskari sanoo.

Myös Huuselalla on veneessään varalapa.

Kojiro Shiraishisilta rikkoutui isopurje kisan alussa. Se on usein syy keskeyttää, mutta japanilainen sai sen kurottua kasaan ja pääsi jatkamaan.

”Arilla oli ongelmia yhden keulapurjeen kanssa. Onneksi hänellä on suorat kontaktit laitevalmistajiin ja asiantuntijoihin. Tilanne selvisi parhain päin”, Jaskari sanoo.

Jaskarin suunnitelmissa on lähteä Huuselaa vastaan maaliin helmikuun lopulla. Hän on myös avannut sosiaalisessa mediassa Huuselan purjehdukseen liittyviä yksityiskohtia.

”Itse maailman­ympäri­purjehdus on Huuselalle aika pieni juttu kokonaisuudessaan, kun puhutaan 20 vuoden aikaperspektiivistä”, Jaskari kertoo.

” ”Huoltosuunnitelmat tehtiin yhdessä Arin kanssa.”

Marianna Puuperä saattoi Ari Huuselan matkaan Vendée Globe -kilpailuun lähtösatamassa Les Sobes d’Olonessa marraskuussa.­

Ranska on yksinpurjehtijoiden kehto, ja siksi siellä on hyvä olla ihminen, joka tuntee sikäläisen systeemin ja tavat.

Marianna Puuperä on auttanut Huuselaa paljon kansainvälisten kilpailujen ohjeiden ja sääntöjen tulkinnoissa sekä kirjeenvaihdossa, kuten Vendée Globessa.

”Vaikka yksinpurjehduskisat ovat kansainvälisiä, ranskan kieli menee valitettavasti edelle”, Puuperä sanoo.

Hän on asunut vuodesta 1990 Ranskan Bretagnessa ja viimeisen vuoden Lorientissa.

Lorient sijaitsee noin 200 kilometriä pohjoiseen Les Sables d’Olonnesta, joka on Vendée Globen lähtö- ja maalisatama.

Vendée Globe -kilpailussa Puuperä on vastannut Huuselan ruokahuollon suunnittelusta ja vaatetuksesta. Viime vuodet hän on toiminut purjeasujen maahantuojana.

”Huoltosuunnitelmat tehtiin yhdessä Arin kanssa. Sain ruokapuoleen neuvoja myös muilta kisan jo kokeneilta kippareilta.”

Puuperä on tehnyt Huuselalle päiväpussit, joissa on tarvittavat ruoka-annokset ja kalorit. Huusela lisää merellä pusseihin vain kuumaa vettä. Mukana on myös lohturuokaa.

”Kun ollaan yksin merellä, ruuan täytyy tuottaa mielihyvää”, Puuperä sanoo.

Hän pakkasi Huuselan veneeseen jonkin verran myös tuoretta ruokaa. Hedelmät ja vihannekset pakattiin folioon, että ne eivät saa valoa.

”Kikka toimi yllättävän hyvää. Lisäksi oli kovaa juustoa, joka säilyy pitkään.”

Viimeisen folioon pakatun omenan Huusela söi jouluaattona ja harmitteli, ettei omenoita ollut enempää.

”Tuoretta ruokaa on turha raahata liikaa mukana, kun se ei välttämättä säily”, Puuperä sanoo.

Kisajärjestäjien välittämissä kuvissa ranskalais­kippareilla oli mukanaan myös punaviiniä.

” ”Iso kiitos vapaaehtoisille.”

Ari Huuselan matka on edennyt Tyynelle valtamerelle Vendee globe-yksinpurjehduskisassa.­

Vaatehuoltajana Puuperä laski, kuinka paljon Huusela ottaa mukaansa alusvaatteita, keskikerroksia, sadevaatteita ja sukkia. Vaatteita pitää olla sopivasti, ei liikaa.

”Kaikki käytiin tarkasti läpi. Tiedän suunnilleen, millaiset vehkeet pitää olla mukana. Omat purjehdushetket ovat olleet tärkeitä, jotta pystyy auttamaan muita.”

Kisan aikana Puuperä on säästeliäästi yhteydessä Huuselaa. Hän ei halua häiritä lepohetkien tai kiireen keskellä.

”Katsotaan sitten maalissa, tuleeko ruusuja vai risuja. Ari ja Nina ovat hoitaneet hienosti vaikeaa projekteja. He ovat kantava voima koko taustatiimille”, Puuperä sanoo.

Huusela on kiitollinen saamastaan avusta ja tuesta.

”Iso kiitos vapaaehtoisille. Kisan ammattilaisiin verrattuna minä olen liikkeellä amatöörinä.”