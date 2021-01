Kärppien energiahyökkääjä Jari Sailio nousi harvinaiseen 700 liigaottelun kerhoon perjantaisessa Lukko-ottelussa.

Sailiota enemmän otteluita on pelannut vain yhdeksän aktiivipelaajaa, eikä heistä kukaan ole niin tiukan linjan työmiessarjalainen kuin Hyvinkään Ahmojen kasvatti Sailio.

Saavutuksen arvoa nostaa, jos katsoo Sailion maali- ja pistesarakkeita. Tilastot eivät pullistele pisteistä, vaan avut löytyvät muualta.

Aktiivipelaajista Sailion edellä ovat ikämiespuolustajat Markus Kankaanperä ja Arto Laatikainen, jotka HPK nosti hyllyltä takaisin liigakiekkoilun pariin. Lisäksi on seitsemän hyökkääjää, joista kaikki ovat tehneet enemmän maaleja kuin Sailio.

On temppu pysyä Liigassa 15 kautta kolmos- tai nelosketjun energiahyökkääjänä, jolta on turha odottaa isoja maalimääriä. Tämänkin kauden avausmaali on tekemättä.

”Siinä on montakin syytä”, Sailio, 34, sanoo pitkän uransa taustoista.

”Oikeanlainen palo on ollut jääkiekkoon ja työntekoon. Kirkas silmä on ollut ja halu kehittyä, vaikka ikää tulee. Haluan mennä eteenpäin.”

” ”Olen valloittanut yleisön suosion työmäärällä ja aggressiivisella pelityylillä.”

Kärpät voitti Suomen mestaruuden 2018 ja Jari Sailio pääsi nostamaan Kanada-maljaa Oulun keskustassa.­

Liigapelaajaksi Sailio kasvoi Hämeenlinnan Pallokerhossa. Viisi liigakautta vierähti HPK:ssa. Sitten tuli väliin Bluesia, HIFK:ta, Kazakstania, uudelleen Bluesia ja Kärpissä on menossa kuudes kausi.

”Olen valloittanut yleisön suosion työmäärällä ja aggressiivisella pelityylillä. Ja minulla on kova moraali, etten luovuta.”

Sailion ominaisuuksille on ollut paikkansa Kärpissä, ja sitä ennenkin muissa seuroissa. Hän on osannut tehdä itsestään tärkeän pelaajan joukkueelle.

Viime vuoden maaliskuussa Sailio teki viimeksi maalin. Tuli muuten Lukkoa vastaan, mutta syksy meni ilman osumia.

”Tulosvastuu ei ole ollut minun, mutta totta kai itse haluan tulosta. En ole siitä vastuussa, mutta on muita vastuita, joita ne minulta odottavat.”

Sailio karvaa, rouhii, riistää kiekkoja ja taklaa. Usein tapahtuu, kun hän on kaukalossa.

Pitkällä uralla Sailio on osunut myös menestyksen keskelle, ja ollut usein iso palanen kevään ratkaisupeleissä.

HPK:ssa hän oli voittamassa Suomen mestaruutta 2006 ja uudestaan Kärpissä 2018. Loppuottelun hävinneessä joukkueessa Sailio on pelannut kolme kertaa: HPK 2010, Blues 2011 ja Kärpät 2019.

Leijoniin Sailio pääsi Karjala-turnauksessa 2008, mutta isoin maajoukkuemenetys tuli Nuorissa Leijonissa, kun Suomi sai pronssia Vancouverin MM-turnauksesta 2006.

Perspektiiviä Sailion uran pituudesta antaa, että tuosta joukkueesta kaksi kolmasosaa pelaajista on lopettanut tai jäänyt ilman sopimusta. Maalivahti Tuukka Rask löi vahvimmin läpi ja pelaa edelleen tähtiroolissa Bostonissa.

Sailio näkee, että on saanut luisteluaan paremmaksi – vielä yli 30-vuotiaana. Se on yksi avaintekijä uran jatkumiselle. Ja on toinenkin hyvin tärkeä puoli.

”Olen pystynyt terveenä ja tehnyt säännöllisesti töitä pitemmän matkaa. Ja kiekollinenkin peli on rauhoittunut. Liikkeen kautta pystyn karvaamaan ja pelaamaan aktiivisesti. Siihen fysiikkapuoli sopii.”

”Se on varmaan syy, miten olen tuolla saanut olla.”

Kärppien Jari Sailio ja JYPin Anttoni Honka taistelivat kiekosta joulukuun lopussa 2020.­

HIFK:ssa pelatun kauden jälkeen Sailio jäi keväällä 2013 ilman sopimusta ja silloin tuli hetki, ettei kiekkoilu napannut.

Ei mennyt aikaakaan, kun Sailio löysi itsensä kazakstanilaisesta metalliteollisuuskaupungista.

”Dahlmanin Toni sieltä soitteli ja kysyi. Hän sanoi, että tule tänne, saadaan pelata paljon. Se oli hyvä kokemus ja kasvattava ihmisenä. Vähän eri lailla asiat toimii siellä maailmassa ja Suomessa on aika hyvin.”

Sailio arvelee, että hänen kiekollinen pelinsä jopa kehittyi Kazakstanissa. Peliaikaakin tuli totuttua enemmän. Palo kiekkoiluun alkoi uudelleen roihuta, eikä hiipumisesta ollut enää tietoakaan.

”Tulin uudella innolla takaisin ja Bluesiinhan mä menin.”

” ”Sanottiin, että ottakaa illalla pieni kulaus vodkaa, että saatte metallit pois keuhkoista.”

Kazakstanissa Sailio pelasi Temirtaussa, joka on Karagandan naapurissa oleva lähes Tampereen kokoinen kaupunki.

Paikallinen teollisuusyritys hallitsi aluetta ja oli seuran sponsori, ja sen näki katukuvassa.

”Metalliteollisuuspaikka ja lumi oli melkein mustaa. Kolmannes koko kaupungin pinta-alasta oli sitä tehdasta. Oli aika likainen paikka.”

Ja kun metalliyritys tuki seuraa ja maksoi pelaajien palkat, pääsi kiekkojoukkue tutustumiskäynnille paikalliseen tehtaaseen.

”Ei siellä turvallisuus ole läheskään sitä luokkaa kuin Suomessa. Sulaneet metallit menivät ränneissä, eikä mitään turvakaiteita ollut, vaan jengi hyppeli yli. Se oli rajun näköistä”, Sailio muistelee.

”Sanottiin, että ottakaa illalla pieni kulaus vodkaa, että saatte metallit pois keuhkoista. Niin kaikki työntekijätkin tekevät. Siinä olivat ohjeet ja vodka oli lääke kaikkeen.”

Sailiolla on menossa Kärpissä kuudes kausi, mutta sopimus on päättymässä keväällä. Hän on harvinainen pelaaja, kun neuvottelee sopimuksena itse.

Hyväksi myyjäksi hän ei itseään kehu, mutta on tähän asti päässyt toimivaan yhteyteen Kärppien urheilutoimenjohtajan Harri Ahon kanssa.

”Kun on tällainen tilanne, olen ottanut aika rauhassa. Yritän vaan nauttia enemmän enkä keskity sopimukseen liikaa. Se alkaa viedä energiaa, kun olen itse oma agenttini. Pitää olla sille oikea tilanne, kun alkaa soitella.”