Manchester United jatkaa Valioliigan kärjessä.

Liverpool ja Manchester United pelasivat maalittoman tasapelin jalkapallon Englannin Valioliigan odotetussa kärkikohtaamisessa.

Tasapeli pitää 37 pistettä keränneen Unitedin sarjan kärjessä. Hallitseva mestari Liverpool on jäänyt Unitedista kolme ja toisena olevasta Leicesteristä pisteen.

Kotijoukkue Liverpool piti vastustajaansa selvästi enemmän palloa, ja vieraat keskittyivät metsästämään vastaiskupaikkoja.

Ottelun loppupuolella United sai pari mainiota tekopaikkaa, mutta Alisson pelasi maalillaan vahvasti.

Aiemmin sunnuntaina Tottenham haki rutiinilla 3–1-vierasvoiton Sheffield Unitedista.

Sheffield Unitedin tilanne sarjajumbona on hyvin synkkä, sillä joukkue on kerännyt 19 pelistään viisi pistettä. Tottenhamilla on takanaan 18 ottelua, joista sen on kerännyt 33 pistettä.

Serge Aurier pukkasi vieraat viidennellä minuutilla johtoon kulmapotkutilanteessa. Jatkoa seurasi avauspuoliajan lopussa, kun maalitykki Harry Kane laukoi pallon verkon perukoille. Kane nosti kauden maalisaldonsa Valioliigassa 12:een.

Ottelun 59. minuutilla David McGoldrick nostatti kotijoukkueen toiveita puskumaalillaan. Kolme minuuttia myöhemmin pallo oli jälleen Sheffield Unitedin maalissa. Asialla oli Tanguy Ndombele, joka taituroi pallon vaikeasta asennosta ulkosyrjänostolla sisään.