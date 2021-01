Lauri Markkanen pussitti sunnuntaina 29 pistettä ja otti kymmenen levypalloa.

Koripallon NBA-liigan Chicago Bulls haki sunnuntaina vierasvoiton Dallas Maverickista koriluvuin 117–101. Bullsin ykköspelaaja oli Lauri Markkanen, joka pussitti 29 pistettä ja otti kymmenen levypalloa.

Markkanen teki siten kauden ensimmäisen tupla-tuplansa, vaikka kolmen pisteen heitot eivät uponneet tehokkaasti: yhdeksästä yrityksestä kaksi meni korisukkaan. Markkasen peliaika oli Bullsin korkein, 32.56.

Bulls tarvitsi Markkasen vahvaa panosta, sillä tällä kertaa joukkuetta usein kantavat Zach LaVine ja Coby White jäivät molemmat kymmeneen pisteeseen. Bullsin voitossa oli myös erikoista se, että avausviisikon ulkopuoliset pelaajat tekivät peräti 61 pistettä.

”Meillä on useita lahjakkaita pelaajia, jotka voivat onnistua minä tahansa iltana”, Markkanen sanoi ottelun jälkeen Chicago Sun-Timesille.

Bullsin päävalmentaja Billy Donovan korosti ottelun jälkeen, että voittoon on muitakin vaihtoehtoja kuin LaVinen ja Whiten onnistuminen.

”Jos Zach tekee koreja, se on hienoa. Jos Coby tekee koreja, se on hienoa. Jos he eivät tee pisteitä, se ei tarkoita, että emme voisi voittaa. Meidän pitää vain pelata oikealla tavalla.”

Bulls katkaisi voitolla neljän ottelun tappioputkensa. Bullsilla on nyt kolmestatoista ottelusta viisi voittoa

Ottelussa nähtiin myös tripla-tupla. Dallasin Luka Doncic pussitti 36 pistettä, otti 16 levypalloa ja antoi 15 syöttöä.