Osa tennisammattilaisista joutuu harjoittelemaan Australian avoimiin hotellihuoneissaan.

Kauden ensimmäinen tenniksen grand slam -turnaus alkaa 8. helmikuuta Melbournessa Australiassa. Jotta voi pelata Australian avoimessa turnauksessa, maahantulon jälkeen pitää olla kaksi viikkoa karanteenissa.

Alunperin karanteeni salli viiden tunnin päivittäisen harjoittelun, mutta nyt 72 pelaajaa on määrätty tiukkaan hotellikaranteeniin, sillä he ovat tulleet Australian lennolla, jossa on todettu matkustajilla positiivisia koronatestituloksia. Yhdelläkään pelaajalla tulos ei ole ollut positiivinen.

Osa tähtipelaajista lensi karanteeniin Adelaideen, jossa sallitaan muun muassa kuntosalin käyttö. Näin tekivät muun muassa Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams ja Naomi Osaka.

Koska turnauksen alkuun on vain pari viikkoa, hotellihuoneessakin pitää harjoitella. Ainakin osa pelaajista tekee myös lyöntiharjoituksia.

Sveitsiläinen Belind Bencic on valinnut lyöntiseinäksi hotellihuoneensa ikkunan, johon hän on teipeillä merkinnyt tennisverkon ja muutaman kohdan, joihin hän pyrkii osumaan.

Kazakstanilainen Julia Punitseva läiski palloa sängyn takana sijatsevan kaapin seinään.

Venäläinen Anastasia Potapova vastasi pomputteluhaasteeseen.

Uruguaylainen Pablo Cuevas on virittänyt patjasta tennisalustan. Läiske on melkoista.

Cuevasin kovaääninen harjoittelu lienee syynä sille, miksi australiainen The Age -sanomalehti julkaisi aiheeseen liittyvän pilapiirroksen: ”Voitko laskea sen [patjan] alas? Yritämme harrastaa seksiä.”