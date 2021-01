Pienellä kirillä Ari Huusela on viiden viikon päästä jo maalissa yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa.

Maanantaina Huuselalla alkoi merellä yhdestoista viikko. Matkaa hän on taittanut yli 34000 kilometriä 71 päivässä.

Niiden myötä kiintymys ja luotto veneeseen ovat kasvaneet päivä päivältä, maili maililta.

”Hämmästelen edelleen, kuinka hyvä mieli on ollut. Voi olla, että tulee haikea olo ja ikävä tätä hommaa ja venettä. Maalissa tarvitaan kirves, että saa napanuoran veneeseen poikki”, Huusela kertoi maanantaina HS:lle puhelimitse.

Yhteys Nemon pisteen itäpuolelle eteläiselle Tyynelle valtamerelle oli hyvä.

Huusela ohitti keskellä ”ei mitään” sijaitsevan Nemon pisteen sunnuntaina. Nemon piste on maailman kaukaisin paikka rannasta, ja se tunnetaan avaruusromun hautausmaana.

”Paikassa ei ollut mitään ihmeellistä, mutta se oli valtava henkinen kohta itselle, vaikka oli pelkkää erämaata. Nemon piste oli viimeinen virstanpylväs tällä etelämantereen kierroksella.”

Huuselan mainitsema etelämantereen kierros Uudesta-Seelannista Etelä-Amerikan kärkeen Kap Hornille on noin 11000 mailia, runsaat 20000 kilometriä. Väli on pelkkää aavaa merta.

”Kun Uusi-Seelanti jäi taakse, ei ollut muuta suuntaa kuin eteenpäin. Jokainen maili tästä eteenpäin on rantaa kohti. Kap Horn tulee väistämättä vastaan.”

Kap Hornin Huusela laskee saavuttavansa nykyisellä noin 555 kilometrin vuorokausivauhdilla ensi sunnuntaina puolilta päivin Suomen aikaa.

Sen jälkeen Huusela kääntää Atlantille ja voi purjehtia kohti Eurooppaa Etelä-Amerikan rannikon tuntumassa.

”Se on hyvä turva, jos jotain sattuu. Nyt turvaa ei oikein ole, kun takanani ei tule ketään.”

Huusela on 25:n jäljellä olevan veneen joukossa viimeisenä. Hän on ajanut kiinni edellään menevää Alexia Barrieria, joko on 200 kilometrin päässä.

Ari Huuselalla on seuraavat päivät edessään pelkkää aavaa merta. Kap Hornin hän laskee saavuttavansa 24. tammikuuta päivällä Suomen aikaa.­

Sää eteläisellä Tyynellä valtamerellä on viilentynyt. Merivesi oli yhdeksänasteista ja tuuli koleaa. Aallon korkeus nousi maksimissaan kymmeneen metriin.

Vene kulki kuin vuoristoradalla.

”Aallot ovat olleet hurjia ja liikkeet jyrkkiä. Onneksi yöllä oli pimeää, etten nähnyt, kun vene nousi ja laski aalloissa. Yritän ajaa rauhallisesti pienillä purjeilla ja säästää venettä ennen Kap Hornia”, Huusela kertoi.

Veneen lämmitin on ollut ahkerassa käytössä aamuisin ja iltaisin.

”Lämmitin vie muutaman desilitran dieseliä tunnissa ja veneen hydrogeneraattori toimii hyvin, eli sähköä riittää. On aikamoista luksusta, että saan pidettyä yllä hyvät elinolot. Jos kastuu, saan kamppeet kuiviksi.”

Huuselalla on mukanaan 250 litraa dieselöljyä siltä varalta, että hän joutuisi hätätilanteessa käyttämään moottoria.

Tilanne kisan kärjessä on kutkuttava, kun kuusi venettä on 250 kilometrin päässä toisistaan. Asetelmat voivat muuttua hetkessä, jos joku päiväntasaajalle ehtineestä ryhmästä juuttuu tyveneen.

Aiemmin kisaa johtanut ranskalainen Yannick Bestaven on pudonnut viidenneksi. Azoreita lähestyvä Charlie Dalin on noussut johtoveneeksi.

”Veikkaan, että Dalin vie voiton, on hän sellainen professori. Hänellä on veneessään uuden sukupolven foilit [kantosiivet] ja nykyaikainen vene”, Huusela arvioi.

”Kärkiveneet yrittävät Azorien kiertää korkeapaineet. Kisassa on vielä monta yllätyspaikkaa. Jos kärki juuttuu pläkään, toiset voivat välttää saman virheen muutaman kymmenen mailin koukkauksella.”

