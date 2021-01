Helsinki Gardenista ei ole enää vireillä valituksia.

Museovirasto ei hae korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden Helsinki Garden -päätökselle, Museovirasto kertoo tiedotteessaan.

Koska valituslupaa ei haeta, hankkeen rakentaminen olisi mahdollista aloittaa kuluvan vuoden aikana.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla Museoviraston valituksen Helsinki Gardenia koskevasta asemakaavan muutoksesta.

Museovirasto toteaa, että Helsinki Gardenin paikka on sinänsä rakennettavissa.

”Rakentamalla on myös mahdollista kehittää olevan ympäristön laatua. Asemakaavaratkaisun vahvuuksiin kuuluu 1966 valmistuneen ikonisen Helsingin jäähallin suojelu, uudistaminen ja kehittäminen urheilun ja vapaa-ajan tarpeisiin”, tiedotteessa todetaan.

Museoviraston arvion mukaan Helsinki Gardenin nykyinen versio on aiempaa parempi.

”Virasto on valmis osallistumaan hankkeen kehittämiseen niiden osoittamaan suuntaan. Yhteistyö on jo alkanut”, tiedotteessa todetaan.

Museovirasto katsoo, että Helsinki Gardenin alue on syytä rakentaa urheilu- ja tapahtumatoiminnan käyttöön tavoilla, jotka tukevat ja tuovat synergiaa koko Töölönlahden ja Nordenskiöldinkadun väliselle alueelle. Tähän kuuluu myös Eläintarhan puistoalue.

Helsinki Garden on parhaiten jääkiekosta tunnetun urheiluseura HIFK:n pitkäaikainen unelma. Hankkeella on yksityinen rahoitus, ja Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen viime helmikuussa. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu 700–800 miljoonaa euroa.

11 000–16 000 katsojan areenasta tulisi jääkiekkoseura HIFK:n kotihalli, jota Hartwall-areenan tapaan voidaan käyttää myös muiden urheilulajien tarpeisiin ja suurtapahtumien järjestämiseen.

Asuntoja on määrä rakentaa noin 350–400 asukkaalle, hotelli- ja majoitustiloja 21 000 neliötä sekä toimitiloja ja liiketiloja noin 42 000 neliötä. Maan päälle neliöistä asettuu 60 000 ja maan alle 96 800.