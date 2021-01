Sjöströmin mukaan kasvisruokavalioon siirtymisestä on ollut hänelle selvää hyötyä. Hänen ennätyksensä leuanvedossa on esimerkiksi parantunut kuudella.

Sarah Sjöströmille kasvisruokavalio on myös ilmastoteko.­

Kasvisruokavalio kiinnosta yhä enemmän myös huippu-urheilijoita. Uinnin ruotsalainen olympiavoittaja ja moninkertainen maailmanmestari Sarah Sjöström kertoo Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa siirtyneensä kolme kuukautta sitten sekasyöjästä vegetaristiksi.

Sadan metrin perhosuintia jo vuosikymmenen hallinnut Sjöströmin on Ruotsin kirkkaimpia mitalitoivoja Tokion olympialaisissa ensi kesänä. Tavoitteena on olympiakullan uusiminen paraatimatkalla.

Sjöströmin mukaan kasvisruokavalioon siirtymisestä on ollut hänelle selvää hyötyä. Hänen ennätyksensä leuanvedossa on esimerkiksi parantunut kuudella leualla ja on nyt 18.

”Olen tullut paljon vahvemmaksi. Rikon kuntosalilla koko ajan omia ennätyksiäni”, hän sanoo SVT:n haastattelussa.

Sjöström kertoo saaneensa idean ruokavalion muutokseen Lars Frölanderilta ja Therese Alshammarilta, jotka ovat kumpikin uinnin olympiamitalisteja ja kasvissyöjiä. Frölander remontoi vuosituhannen vaihteessa ruokavalionsa ja sai uralleen vuosikymmenen jatkoaikaa.

Myös Sjöström vakuuttunut kasvisruuan hyödyistä.

”Nukun paremmin, olen energisempi ja mieliala on tasaisempi. Ruokavalion vaihdos on vaikuttanut minuun paljon.”

Kasvisruokailu on Sjöströmille myös ilmastoteko. Hän pienentää sen avulla edes hieman matkustamisesta johtuvaa suurta hiilijalanjälkeään.

”Sitten nähdään, tekeekö se minusta myös nopeamman uimarin.”

Hiihdon olympiavoittaja ja maailmanmestari Charlotte Kalla on ollut jo vuosia kasvisruaan ystävä. Hänelle kyse on muun muassa ilmastoteosta.

SVT:n haastattelema Kalla kertoo suhtautuneensa aluksi epäillen kasvisruuan sopivuuteen kestävyysurheilijalle, mutta epäilyt osoittautuivat vääriksi.

”Minulla oli paljon ennakkoluuloja, miten lihasta luopuminen vaikuttaa suoritukseeni”, Kalla sanoo.

”Mutta kyse ei ole vain siitä, että ruokavaliosta otetaan pois asioita. Tilalle tuodaan toisia asioita ja olen oppinut tästä uskomattoman paljon.”

Kallaa kasvisruuan pariin innosti hänen pikkusiskonsa.

”En ole huomannut mitään eroa suorituksessa, ja se on kaikista parasta”, Kalla sanoo.