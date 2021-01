Tom Kingin maalipotku upposi vastustamattomasti verkkoon.

Tom King on Newportin maalivahti. Kuva on tammikuulta 2020 Englannin cupin ottelusta.­

Jalkapallon Englannin kakkosliigassa pelaavan Newportin maalivahti Tom King teki todennäköisesti uransa erikoisimman tempauksen tiistai-iltana.

King antoi maalipotkun ottelun 12. minuutilla. Avauspotku lensi lähes vastustajajoukkueen Cheltenhamin rangaistusalueelle, otti yhden pompun, meni yli Cheltenhamin maalivahdin ja upposi verkkoon.

Maalivahtien tekemät maalit ovat muutenkin harvinaisia jalkapalossa, mutta suoraan maalipotkusta tehdyt ovat jo erittäin harvinaisia.

Aivan puoliajan loppuhetkillä Cheltenham tasoitti ottelun 1–1:een. Ottelu myös päättyi näihin lukemiin.

Newport on toisena Kakkosliigassa, joka on Englannin neljänneksi korkein sarjataso. Cheltenham on kuudentena.