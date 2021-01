Päävalmentaja Paul Mauricen mukaan Laine on kehittynyt kokonaisvaltaisemmaksi pelaajaksi.

Patrik Laine aloitti kauden vahvasti, mutta on ollut sivussa loukkaantumisen vuoksi.­

Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laine on muuttunut mies, sanoo päävalmentaja Paul Maurice.

Laine tunnetaan erityisesti laukauksestaan ja sen tuottamista maaleista, mutta Mauricen mukaan 22-vuotias laituri on nykyään paljon enemmän.

Maurice sanoo Laineen kehittyneen erityisesti kulmaväännöissä ja henkisellä puolella.

”Hän tuli harjoitusleirille ja teki töitä kuin ammattilainen. Hän on hyvässä kunnossa, iso ja vahva, mutta sillä ei ole merkitystä. Tärkeää on se, että hän pani kaikki peliin heti ensimmäisestä vaihdosta ja ensimmäisestä harjoituksesta lähtien, ja kaikki huomasivat sen”, Maurice kommentoi kanadalaiselle The Starille.

”15 minuutin jälkeen kaikki ihmettelivät, kuka on tuo 196-senttinen kaveri, joka taisteli kulmassa uskomattomilla käsillään. Sillä tasolla hänen tekemisensä on.”

Laine teki avausottelussa Calgarya vastaan tehot 2+1, mutta Maurice hehkuttaa ihan muita osa-alueita.

”Kaikki tietävät maalit, mutta hänen kiekoton pelaamisensa ja taistelu kulmissa. Calgary-ottelussa nähtiin eri pelaaja kuin se, jonka kaikki ovat tottuneet näkemään.”

”Hän on muovaamassa itsestään dominoivaa voimahyökkääjää. Jos hänelle tulee kuiva putki maalinteossa, voimme muistuttaa harjoitusleiristä ja työstä, jonka hän on tehnyt. Palkinto on tuo, joka nähtiin.”

Laine on ollut avausottelun jälkeen sivussa kahdesta pelistä ylävartalovamman takia. Winnipeg kohtaa seuraavaksi Ottawan torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa. Laineen pelaamisesta ei ole vielä tietoa.

Mauricen kommenteista kertoi Suomessa ensimmäisenä MTV.