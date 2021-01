Vapaaottelu

The New York Times julkaisi vapaaottelutähti Conor McGregorin raiskaussyytteen yksityiskohtia

Irlantilaisnainen syyttää McGregoria raiskauksesta dublinilaisessa hotellissa vuonna 2018.

Conor McGregor on vapaaottelun suurimpia tähtiä, vaikka hän on otellut varsin säästeliäästi viime vuosina.­

Vapaaottelutähti Conor McGregoria syytetään raiskauksesta ja häntä kohtaan on nostettu siviilikanne Irlannissa, kertoo The New York Times.

Kanne nostettiin lehden mukaan maanantaina, kun syyttäjä ja poliisiviranomaiset lopettivat seksuaalisen häirintään liittyvän oikeusjutun viemisen eteenpäin. Tutkinta oli kestänyt yli vuoden.

Syytteen on nostanut irlantilaisnainen, joka sanoo McGregorin raiskanneen hänet vuonna 2018. McGregorin edustaja kertoi vapaaottelutähden kiistävän kaikki syytteet.

The New York Times on saanut haltuunsa McGregoria syyttävän naisen lausunnon, josta selviää, mitä naisen mukaan tapahtui 9. joulukuuta 2018.

Naisen mukaan hän ja McGregor olivat lähetelleet flirttailevia viestejä Instagramissa, minkä jälkeen McGregorin autonkuljettaja oli hakenut naisen ja tämän ystävän dublinilaiselle hotellille. Autossa oli myös yksi McGregorin ystävä.

Autossa naiselle oli tarjottu kokaiinia, jota hän oli ottanut.

Hotellihuoneistossa McGregor oli alkanut suudella ja riisua naista tämän kielloista huolimatta. Nainen kertoi lyöneensä ja purreensa McGregoria.

McGregor otti naista kaulasta kiinni ja nosti tämä ilmaan kolmesti. Tämän jälkeen nainen lopetti vastarinnan. Sen jälkeen nainen kertoi tulleensa McGregorin raiskaamaksi.

Nainen tutkittiin seuraavana päivänä sairaalassa. Naisen lausunnon mukaan hänen vartalostaan ja kaulastaan löytyi useita ruhjeita. Kuukausi tapahtuneesta nainen ilmoitti raiskauksesta poliisille.

Hän vaatii McGregorilta vahingonkorvauksia 1 475 110–1 759 850 euroa.

McGregorin on määrä otella tulevana viikonloppuna Dustin Poirieria vastaan UFC-liiton tapahtumassa Abu Dhabissa.