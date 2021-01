Olympiastadionin remontin tarkoituksellisuus ja hinta on saanut paljon arvostelua, ja kritiikki tuskin hiljenee katsojien kokemusten myötä, kirjoittaa HS-urheilun uutistuottaja Tero Hakola.

Olympiastadionin kaikkiaan kymmenen vuotta kestänyt remonttihanke on vihdoin paketissa.

Stadion-säätiö kertoi tiistaina, että remontin kokonaiskustannukset nousivat liki 337 miljoonaan euroon eli alkuperäinen budjetti ylittyi 140 miljoonalla eurolla. Lasku jää remontin puoliksi maksavien Helsingin kaupungin ja valtion hoidettavaksi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) antoi puolestaan keskiviikkona oman raporttinsa remontista, eikä se ole mairitteleva. VTV huomauttaa, että remontti viivästyi, kustannukset nousivat merkittävästi, eikä hanketta valvonut ohjausryhmä suoriutunut tehtävästään.

Julkisuuteen laskun kasvamisesta tuli remontin aikana tietoa niukasti ja tipotellen.

”Julkisten varojen käytön on oltava läpinäkyvää ja kustannustehokasta. Siksi valtion rahoittamia monimuotoisia ja pitkään kestäviä hankkeita tulee valvoa riittävästi”, VTV:n ylitarkastaja Olli Piiroinen painotti tiedotteessa.

Tarkastuksessa ei tullut kuitenkaan esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten mukainen.

Olympiastadionin remontin tarkoituksellisuus ja hinta on saanut paljon arvostelua, eikä kritiikki välttämättä hiljene katsojakokemusten jälkeen.

Urheilurakentamisessa 340 miljoonaa euroa on valtava summa, ja samalla rahalla on rakennettu huomattavasti isompia, moderneimpia ja näyttävämpiä stadioneita kuin Olympiastadion on remontin jälkeen.

Kritiikissä on kyse nimenomaan katsojan odotuksista. Olympiastadion on poikkeuksellisen kaunis urheiluareena, joka huokuu historiaa, urheilun ja myös Suomen suurta tarinaa.

Parannellun Stadikan penkeille istuminen säväyttää varmasti kyynisempääkin.

Lipunostajien eli asiakkaiden vaatimukset ovat kuitenkin ymmärrettäviä. Kallis remontti toi heille vain lisää katettua katsomoa, uudet istuimet, siistit vessat ja vähän enemmän ravintolapalveluita. Myös uusia digielämyksiä on väläytelty.

Mitään luksusta Olympiastadion ei kuitenkaan tarjoa, eivätkä perusratkaisut muuttuneet katsojien kannalta oleellisesti. Olympiastadionin kuoriin ei pystytty mahduttamaan myöskään kunnon aitio-osastoa, joka on nykyaikaisen tapahtumabisneksen sydän.

Olympiastadionilla on toki paljon moderneja herkkuja, mutta ne ovat maan alla vain urheilijoiden ja stadionilla eri tehtävissä työskentelevien käytössä.

Lisäksi Stadikalle on rakennettu uusia sisäliikuntatiloja seurojen käyttöön. Tilat tuovat sinne ympärivuotista toimintaa, ja niitä voidaan hyödyntää myös kaikenalaisissa suurtapahtumissa.

Nämä tilat voivat olla Stadikan pelastus. Mitä enemmän urheilupyhätöllä on päivittäisiä ja tyytyväisiä käyttäjiä, sitä paremmin se myös pärjää taloudellisesti.