Välimäki tavoittelee ensimmäisissä kisoissa nousua maailmanlistalla, mikä toisi paikkoja yhä suurempiin turnauksiin.

Suomen tämän hetken johtava golfammattilainen Sami Välimäki aloittaa torstaina uransa toisen kauden Euroopan-kiertueella (ET) mukanaan merkittävä meriitti, joka tuli joulukuun puolivälissä, muutama päivä edellisen kauden päättymisen jälkeen.

Tuolloin Välimäki, 22, nimettiin ET:n vuoden tulokkaaksi sen jälkeen, kun hän jakoi viidettä sijaa kiertueen finaalissa Dubaissa. Moni saman tittelin saavuttanut on noussut maailman huipulle, ja sinne mielii Välimäkikin.

Nokia River Golfia edustava Välimäki voi keskittyä alkavalla kaudella muihin asioihin kuin pelioikeuden uusimiseen, sillä hänellä on voittajakategorian pelioikeus vielä kahdeksi seuraavaksikin kaudeksi vajaa vuosi sitten tulleen Omanin kilpailun voiton ansiosta.

Nyt Välimäki haluaakin ensisijaisesti parantaa sijoitustaan maailmanlistalla päästäkseen suurempiin ja arvokkaampiin kisoihin. Nyt hänen sijoituksensa on 68:s, mutta mielessä on nousu 50 parhaan joukkoon, koska siellä oleville avautuu paikka esimerkiksi major-kilpailuihin.

Rankingsijoituksen parantamiseen tarjoutuu otollinen mahdollisuus heti kauden 2021 avauskilpailussa Abu Dhabissa, joka kuuluu ET:llä rahakkaimpien kilpailujen sarjaan. Tarjolla on runsaasti maailmanlistan pisteitä.

”Minulla on tavoitteena saada maailmanrankingpisteitä. Se on tärkeintä näiden kolmen viikon aikana, että pystyisi nousemaan lähemmäksi 50 parhaan joukkoa”, Välimäki sanoi keskiviikkona Youtubessa julkaistulla V Sport Suomen haastatteluvideolla, joka on ensimmäinen osa Next Tee with Sami -sarjaa.

Välimäki viittasi kiertueen kolmeen ensimmäiseen kilpailuun. Niissä tavoitteena on menestyä niin hyvin, että sijoitus maailmanlistalla paranisi ja sen ansiosta tulisi kutsu isoon Yhdysvalloissa pelattavaan reikäpelikilpailuun ja kauden ensimmäiseen major-turnaukseen Mastersiin.

”Ne ovat tavoitteeni näissä kisoissa”, tarkensi Välimäki, joka viime viikolla sai Urheilugaalassa Vuoden läpimurto -palkinnon. Lisäksi Välimäen voittoputti Omanissa äänestettiin urheiluvuoden sykähdyttävimmäksi hetkeksi.

Viime kauden päättyessä Välimäki oli vahvassa vireessä, kuten monessa kilpailussa pitkin kautta. Omanin voiton lisäksi tuli kakkossija Walesissa, ja viidessä muussa kilpailussa pirkkalalainen ylsi kymmenen parhaan joukkoon.

Välimäki vertaa kuntoaan Dubain finaaliin, jossa hän sijoittui Euroopan-kiertueen parhaiden pelaajien joukossa viidenneksi.

”Olen omasta mielestäni jopa paremmassa vireessä kuin Dubaissa. Odotukset ovat ihan korkealla. Varmaan pystyy peruspelillä pärjäämään tosi pitkälle. Jos sattuu tulemaan huippuviikko, pelaan voitosta. Uskon, että tulee hyvät kolme viikkoa”, Välimäki sanoi Euroopan-kiertuetta Suomessa näyttävän V Sportin haastattelussa.

Kilpailukalenteriaan Välimäki on suunnitellut toistaiseksi ”vajaan kahdeksan” startin verran.

Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla Välimäki lomaili perhepiirissä Lapissa. Viime viikolla hän oli ensin muutaman päivän harjoittelemassa Dubaissa ja siirtyi Abu Dhabiin sunnuntaina.

Abu Dhabin jälkeen kiertue jatkuu Dubaissa ja Saudi-Arabiassa, joissa rankingpisteitä on jaossa hieman avausta vähemmän.

”Niistä kaikista kisoista tavoitteena on vähintään top 25 -sijoitus. Sinne pitäisi ainakin pystyä lätkimään. Top kymppi olisi tietenkin aina hyvä. Jos tulee paikka pelata voitosta, tavoite on tietenkin se voitto. Mutta sellaiset fiksut omat tavoitteet ovat 20–25 parhaan joukkoon. Silloin ne ovat hyviä kisoja.”

Välimäen mielestä kauden alku on erilainen, koska tauko edellisen kauden jälkeen jäi normaalia lyhyemmäksi.

”Uskon, että nyt on erilainen fiilis. Viime kausi oli vähän erikoinen, ja se meni monella aika pitkälle. Väitän, että kaikki ovat aika hyvässä vireessä ja myös Suomi-pojat. Uskon, että aika nälkäisenä tullaan heti tähän starttiin.”

Abu Dhabin avauksessa ovat mukana myös kolme muuta pääkiertueen suomalaista, Kalle Samooja, Mikko Korhonen ja Tapio Pulkkanen.

V Sport Golf ja Viaplay seuraavat Abu Dhabin kilpailua suorilla lähetyksillä.