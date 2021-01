Wide ContentPlaceholder

Kouvottarien Sarah Toeaina keskustelee Kaisa Kuisman (vas.) ja joukkueenjohtaja Terhi Vikströmin kanssa. Erinomainen joukkueen ilmapiiri on saanut yhdysvaltalaissentterin tuntemaan olonsa kotoisaksi Kouvolassa.­

Urheilu | Koripallo

Toiveiden täyttymys

Sarah Toeaina on yksi tämän kauden parhaista ulkomaalaisvahvistuksista Naisten Korisliigassa, jossa yhdysvaltalaispelaajien merkitys on valtaisa. ”Hän on ollut sitä mitä toivoimme ja vähän enemmänkin.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki