Alppihiihtolegenda Lindsey Vonn juonsi The Pack -sarjaa.

Lindsey Vonn on koiraihmisiä. Kuva vuodelta 2019.­

Amazon on lopettanut alppihiihtolegenda Lindsey Vonnin juontaman The Pack -sarjan yhden tuotantokauden jälkeen.

Ihmisen ja koiran muodostamien parien kilpailua esitettiin suoratoistopalvelussa Amazon Primessa.

Virallista syytä sarjan lopettamiseen ei ole kerrottu, mutta isossa osassa on todennäköisesti kuvauksista vuodettu materiaali.

The Pack -sarjassa ihmisen ja koiran muodostamat parit kilpailivat erilaisissa ympäristöissä ja tehtävissä eri puolilla maailmaa. Kohua aiheuttanut videomateriaali on Los Campesinos -putouksilta Costa Ricalta.

Tehtävänä on laskeutua kallionseinämää, ja videolla näkyy, kuinka koirat heiluvat avuttomina valjaissa omistajiensa alla. Videot on kuvattu kännykkäkameralla videoruudulta editointivaiheessa, kertoo The Wrap.

Useampi koira heilahtaa päin seinämää ja yksi jää puristuksiin omistajansa alle, kun tämä menettää tasapainonsa.

Ohjelman lähtökohta ja koirien kohtelu suututti eläinoikeusjärjestö Petan.

”Videomateriaali, jossa koira heiluu jonkun valjaista yrittäen turhaan saada jalansijaa ennen heilahtamista kalliota päin, näyttää täsmälleen, mitkä The Pack -sarjan tuottajien prioriteetit ovat”, järjestön tiedotteessa kommentoidaan.

”Näyttää siltä, että tämä videoleike päättyi leikattavaksi, koska tuottajat tiesivät, ettei koira ole innoissaan ja onnellinen vaan ahdistunut. Yksikään koira ei olisi vapaaehtoisesti tässä laumassa (pack).”

Vonn, 36, kertoi New York Postille ennen sarjan alkamista, että hän oli kokeillut osaa tehtävistä oman kingcharlesinspanielinsa Lucyn kanssa.

”Teimme useimmat haasteet ennen kilpailijoita, joten näin, että Lucy ei olisi pärjännyt kilpailussa kovin hyvin”, Vonn kommentoi.

Voittaja sai 750 000 dollaria, josta 250 000 dollaria meni valitsemalleen eläinten hyväntekeväisyyskohteelle.

The Pack -sarjan lopettamisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.