Kalle Rovanperä hehkuttaa Latvalaa tallipomona: ”Jari-Matti on ottanut hyvin homman haltuun”

Kalle Rovanperä aloittaa toisen kautensa rallin MM-sarjassa torstaina käynnistyvässä Monte Carlon MM-osakilpailussa.

Odotukset nuorta tähteä kohtaan ovat kovat, vaikka tallipomo Jari-Matti Latvala sysääkin isommat menestyspaineet tallin ykköstähtien Sebastien Ogierin ja Elfyn Evansin harteille.

”Kalle ajoi erittäin kypsän kilpailun viime vuonna, kun hän oli viides. Tämä vuosi on vielä hänellä harjoitusvuosi. Hän kerää edelleen kokemusta”, Toyotan tallipomo Latvala sanoo.

”Valitettavasti koronavuoden aikana hän ei saanut niin paljon kilometrejä kuin olisi toivottu. Jos Kalle avaa kauden viiden joukossa, se on hyvä lähtö kauteen ja sitten on tehty loistava suoritus.”

Selvää on, että uudella kaudella on vain yksi mestariehdokas. Toyotan Yaris WRC:n kanssa vuoden esimakua ottanut Ogier on vahvin mestarisuosikki. Vain tallikaveri Evans ja Hyundain Ott Tänak sekä Thierry Neuville voivat huippuonnistumisilla sekoittaa pakkaa.

Viime vuonna Rovanperä ylsi Monte Carlossa viiden joukkoon. Sijoituksen parantaminen vaatii nuorukaiselta isoja riskejä.

”Yhden sijan jos parantaa, niin se ei vielä riitä tällä tasolla, että siitä olisi jotain apua. Tässä kisassa voi isolla riskillä tehdä isoja eroja”, Rovanperä sanoo.

Silti liian suuri riski kostautuu helposti Monten hankalissa oloissa. Järkevintä on antaa muiden tehdä virheet ja korjata itse potti.

Rovanperä itse kokee tarvitsevansa vielä aikaa hallitakseen kaikki lajin metkut. Avausvuotta suomalaisnuorukaisen osalta lajin huipulla rajoitti koronapandemia.

”Viime kausi jäi tosi tyngäksi. Kaikkea rajoitettiin. Kilometrejä on vielä opittavana. Luulen kuitenkin, että on helpompi löytää vauhtia tänä vuonna. Kun tulee onnistumisia, niin ne on otettava höydyksi.”

Kauden avauskisa Monte Carlo on aina arvoituksellinen. Erikoiskokeella voi olla yhtä aikaa lunta, jäätä ja toisaalta myös kuivaa asvalttia. Hommasta kaikkein arvoituksellisimman tekee uudet Pirellin renkaat, joita kukaan kuskeista ei ole kisaolosuhteissa vielä kokeillut.

”On vaikea sanoa, mistä ne erot tulevat. Aina on lunta, jäätä ja muuta sohjoa tässä rallissa. Nyt näyttää, että olosuhdevaihtelut ovat kuitenkin järkeviä”, Rovanperä kuittaa.

Toyotan uudesta tallipomosta Latvalasta Rovanperällä on vain hyvää sanottavaa.

”Hyvä pomo hän on. Olemme nähneet täällä uusissa merkeissä, ja ainakin minulle on jäänyt siitä hyvä tunnelma. Jari-Matti on ottanut ihan hyvin homman haltuun”, Rovanperä sanoo.