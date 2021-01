Jukka Jalonen rikkoo ennätyksiä, kun saa mahdollisuuden vetää Leijonia Suomessa pelattavassa MM-turnauksessa ensi vuonna.

Jalosesta tulee ainoa valmentaja, joka on toiminut päävalmentajana kolmessa kotiturnauksessa.

”Pelaajille ja valmentajille on varmaan toiveiden täyttymys päästä pelaamaan arvokisoja kotimaassa ja kotikaupungeissa”, Jukka Jalonen sanoi 2022 MM-kisojen mediatilaisuudessa.

Jalosen meriittilistaan kuuluu vielä bonuksena 20-vuotiaiden MM-turnauksen vetäminen Helsingissä 2016.

Tamperelainen Kalevi Numminen valmensi Leijonia Helsingin MM-turnauksessa 1974 ja uudelleen kotikisoissa 1982. Kaikki muut päävalmentajat ovat saaneet vedettäväkseen vain yhden kotikisan.

Kanadalainen Joe Wirkkunen valmensi Leijonia Tampereella Suomen ensimmäisessä jääkiekon MM-turnauksessa 1965. Nummisen jälkeen vuoroon tuli Pentti Matikainen 1991, ja ruotsalaisen Curt Lindströmin aikakausi maajoukkueen johdossa päättyi kotikisoihin 1997.

Hannu Aravirran menestyksekäs ura maajoukkueen päävalmentajana päättyi kotikisoissa 2003 katkeraan tappioon Ruotsille puolivälierissä. Aravirran kuuden MM-turnauksen matkalle mahtui lopulta vain yhdet kotikisat.

Aravirran jälkeen Jalonen on ottanut haltuunsa kotimaan arvoturnaukset. Vuonna 2012 MM-turnauksessa Suomi toimi pääjärjestäjänä ja seuraavana vuonna Suomessa pelattiin toinen alkulohko. Mitalit ratkottiin Tukholman Globenissa.

”Hienoa se on aina”, Jalonen sanoi MM-turnauksessa valmentamisesta, ”mutta kyllä kotiyleisö kuitenkin tuo ekstramausteen ja pisteen iin päälle. Katsomo on parhaimmillaan kuin kuudes kenttäpelaaja, ja siitä on ehdottomasti kotijoukkueelle hyötyä.”

Jalosen ensimmäinen pesti päävalmentaja alkoi Sveitsin MM-turnauksessa 2009, kun sitä ennen hän toimi Doug Sheddenin apulaisvalmentajana Kanadan kisoissa 2008.

Viidet MM-kisat kestänyt päävalmentajakausi päättyi Tukholmassa 2013, kun Suomi oli selviytynyt jatkoon Hartwall-areenassa pelatuista otteluista.

Jalonen näki yhden ison eron kotimaassa ja ulkomailla pelattavissa arvoturnauksissa. Suomessa riittää hälyä ja yleistä kiinnostusta joukkueen ympärillä monin verroin enemmän.

”On perheenjäseniä, kavereita ja kummin kaimoja. Miten heidän kanssaan toimitaan, että fokus säilyisi harjoittelussa, pelaamisessa ja lepäämisessä.”

Jalonen muistuttaa, että pääsylippurumba pelaajien ympärillä kiihtyy, kun pelataan kotimaassa. Ulkomailla keskittymistä hajoittavat asiat joukkueen ympärillä jäävät paljon pienemmiksi.

”Siitä pitää jutella pelaajien kanssa, miten se hoidetaan viisaasti. Ei eristäydytä missään nimessä, mutta ettei menisi överiksi.”

Kotiturnauksen 2022 teemana on Making Miracles eli tehdään ihmeitä.

Jalonen sai vastattavakseen, minkä hän kokee oman jääkiekkouransa tai -seuraamisensa suurimmaksi ihmeeksi.

”Paljon on pieniä ihmeitä, mutta jos puhutaan oikein isosta ihmeestä, se oli vuonna -80, kun jenkkien yliopistojoukkue voitti olympiakultaa ja kyykytti aikamoisen dominaattorin Neuvostoliiton.”

”Muistan vielä, missä katsoin sen ottelun.”

Jalonen oli lukiossa 1980, kun kiekkomaailman isoin ihme tapahtui: Yhdysvallat voitti olympiakultaa Lake Placidissa. ”Oltiin kavereiden luona pikku bileissä ja juhlimassa ja katsottiin matsi siellä.”

Vastaus on yllättävä, kun Leijonat on sentään voittanut Jalosen alaisuudessa kaksi MM-kultaa (2011 ja 2019) ja vielä nuorten maailmanmestaruuden kaupan päälle. Jalonen ei kuitenkaan halunnut laittaa maajoukkuemenestyksiä vertailuun keskenään.

Maajoukkueen johtaja eli GM Jere Lehtinen nosti myös esiin oman uransa mieleenpainuvimman tähtihetken.

Lehtinen oli yhdeksänvuotias pieni espoolaiskiekkoilija, kun Helsingissä pelattiin MM-turnausta 1982.

”Osa joukkueesta tai koko joukkue, en ihan tarkasti enää muista, pääsi jäälle, ja menimme Neuvostoliiton pelaajien kanssa jäälle Helsingin vanhassa hallissa sieltä, mistä Zamboni tulee ulos”, Lehtinen muisteli ainutlaatuista hetkeä, joka näytti jättäneen varjoonsa Stanley Cupin voittamisen Dallasissa 1999.