Jääkiekon MM-kisojen järjestäjämaat on vielä päättämättä.

Latvia saattaa saada kumppanin ensi kevään jääkiekon MM-kisojen järjestämiseen. Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel oli torstaina yhteydessä Liettuan pääministeriin Ingrida Šimonytėen, joka kertoi Liettuan halukkuudesta kisajärjestäjäksi.

Liettuan valtio kertoo asiasta tiedotteessaan.

MM-kisojen järjestämiskuvio muuttui, kun IIHF hyllytti Valko-Venäjän kisojen toisena järjestäjämaana. Valko-Venäjän piti järjestää kisat yhdessä Latvian kanssa.

Viime maanantaina IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi, että kisat järjestetään joko Latviassa, Slovakiassa tai Tanskassa. Nyt Latvian kumppaniksi on tarjolla Liettua. Latvian on hankala järjestää kisat yksin, sillä maassa on vain yksi kriteerit täyttävä halli.

”Liettua pystyy järjestämään huipputason kilpailuja. Lisäksi logistisesti kisojen järjestäminen yhdessä naapurimaiden kesken olisi kätevää pandemiatilanteenkin kannalta”, toteaa Šimonytė tiedotteessa.

”Lisäksi Liettualla on vaadittava infrastruktuuri. Olemme tarjonneet Latvian hallitukselle mahdollisuutta järjestää kisat Vilnassa ja Kaunasissa.”

Esimerkiksi Kaunasin Žalgiris Arenalle mahtuu yli 13 000 katsojaa ja Vilnan Siemens Arenalle yli 8 000 katsojaa jääkiekko-otteluihin.

Jääkiekon MM-kisat pelataan 21. toukokuuta alkaen. Loppuottelu on 6. kesäkuuta.