”Tätä on ollutkin jo ikävä”, yksinpurjehtija Ari Huusela sanoi, kun hän oli tehnyt minimalistisen lumiukon veneensä kannelle.

”Hyvä alku hiihtokaudelle, kun pääsee maaliskuussa Lappiin murtsikoimaan”, Huusela jatkoi eteläiseltä Tyyneltä valtamereltä, jossa sää ja merivesi olivat selvästi viilenneet sitten alkuviikon.

Meriveden lämpötila oli yhdeksän astetta ja ulkoilman viisi celsiusastetta. Etelämantereelta puhaltavan viileän tuulen veneen kannella puri pakkanen. Harmaalla taivaalla oli sadepilviä, joista tihkui vuoroin vettä, räntää ja lunta.

”Ihan kuin ukkospilvet kesällä Suomessa, muttei salamoinut eikä jyrissyt. Lämmitin on ollut kovassa käytössä. Keitin kaakaota ja tarkistan vielä, että kaikki on kunnossa. Sitten yritän torkkua”, Huusela kertoi torstaina aamupäivällä Suomen aikaa.

”Täällä kello tulee kaksi yöllä.”

Suomalaiskippari jatkaa matkaansa Vendée Globe -kilpailussa kohti Etelä-Amerikan kärkeä Kap Hornia, jonne on tuhat merimailia, 1 800 kilometriä.

Uuden reittiennusteen mukaan Huusela laskee pääsevänsä Kap Hornille sunnuntaina, kun edellinen ennuste laski perilletuloajaksi maanantain.

”Ennusteet elävät ja matalapaineiden paikat muuttuvat. Vähän on menty reippaammin kuin laskin.”

Edellinen suomalainen Kap Hornin kiertäjä oli Tapio Lehtinen, joka ohitti niemenkärjen Golden Globe -yksinpurjehduksessa 6. helmikuuta 2019.

Kap Hornille tulo ei ole aivan yksinkertaista. Meren katedraalia pitää lähestyä suunnitellusti. Ensin pitää ohittaa Diego Ramirezin saari ennen kuin ollaan Kap Hornilla.

”Optimaalinen tilanne olisi, jos näkisin Kap Hornin ja saisin otettua siitä valokuvia, kun kerran olen täällä. Toisella puolella on järjestäjien määräämä jäävuoriraja. Täytyy suunnitella niin, ettei joudu vastatuuleen”, Huusela mietti.

Raskaat pilvet tuovat vuoroin vettä, räntää ja lunta.­

Torstaina auringonlaskun aikaan merenkäynti oli melko rauhallista.­

Merenkäynti on jatkunut koko viikon rosoisena. Aallon keskimääräinen korkeus on viisi metriä, mutta Kap Hornia lähestyttäessä se kasvaa. Korkeimmillaan aalto vie Stark-venettä kymmenen metrin korkeudella.

”Tuulen nopeus voi kasvaa parissa sekunnissa 12:sta solmusta 22:een solmuun [6–11 metriä sekunnissa]. Kun aalto tulee, vauhti pysähtyy, ja sitten vene lähtee kuin talkkari peltikatolta. Voimat ovat hurjia, vaikka minulla on pienet purjeet.”

Huusela on tavoittanut lisää edellään menevää Alexia Barrieria. Eroa on alle 200 kilometriä. Hyvässä lykyssä he ovat yhtä aikaa Kap Hornilla.

”Siinä on sopivasti tavoitetta”, sanoi Huusela, joka on ollut 74 päivää merellä. ”Matkasta on 66 prosenttia nyt seilattu.”

Neljä vuotta sitten Vendée Globe -kisan voittaja oli maalissa 75:n vuorokauden puolella. Nyt kärkiveneillä menee vielä viikon verran ennen kuin he ovat perillä Les Sables d’Olonnessa Biskajanlahdella.

”Vaikka veneiden vauhti paranee kuin formuloissa, purjehduskelit ovat sen verran vaihdelleet, ettei reittiennätystä synny. Foilaavat veneet menevät kovaa, mutta kärkipäässä on myös veneitä, joilla on perinteiset evät.”

Foiliveneissä, kuten johtavalla Charlie Dalinilla, kantosiipi nostaa venettä veden pinnan yläpuolelle. Perinteisissä venemalleissa on pystymallinen evä, joka painetaan veteen maston etupuolelta. Se tuo pitoa, muttei nosta venettä, kuten Huuselalla.

Huuselan vanhempi veneen malli, reittivalinta ja pieni riskinotto selittävät, miksi hän on jäänyt kärjestä yli 11 000 kilometriä.

Kärkiveneet ovat jo ohittaneet Kap Verden ja suuntaavat seuraavaksi Azorien kautta Ranskaan.

”Veikkaan, että Dalin voittaa. Hän osaa taktikoida loppumatkan oikein”, Huusela sanoi.

HS seuraa Ari Huuselan maailmanympäripurjehdusta.